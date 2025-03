Adrian Văncică, despre momentul care i-a marcat cariera: „Asta a fost cel mai greu!” Ce i s-a întâmplat acum 25 de ani

Adrian Văncică (48 de ani) a vorbit în cadrul unui interviu despre provocările de la începutul carierei de actor și deciziile importante pe care a trebuit să le ia la momentul respectiv.

Adrian Văncică, fascinat de mic de lumea teatrului

Adrian Văncică, actorul care interpretează personajul „Celentano” în „Las Fiernbinți”, s-a îndrăgostit de teatru în copilărie, când părinții îl duceau la spectacole celebre. Așa a avut șansa să vadă pe scenă giganți ai teatrului și filmului românesc precum Tamara Buciuceanu, Dem Rădulescu sau Amza Pelea.

„Eu fiind născut la Târgoviște, acolo nu exista un teatru stabil, dar fiind și aproape de București, veneau foarte multe teatre de aici, că era Bulandra, că era Național, că era Mic, că era Notarra, că era orice. Veneau și jucau și în Târgoviște. Nu lipseam la niciun spectacol.

Eram mic. De la 5, 6 ani, 7 ani, eu am mers la toate spectacolele. Am văzut spectacole mari acolo. Au jucat de la Tamara Buciuceanu, Amza Pelea și Dem Rădulescu. Am văzut spectacole importante. Poate de aici să-mi fi trezit gustul pentru teatru și să trec dincolo de aoleo, îmi place ca spectator! Îmi place și aș vrea să fac și eu asta. S-ar putea să fi contribuit foarte mult treaba asta” – a povestit Adrian Văncică, pentru Cancan.ro.

Adrian Văncică, despre provocările de la începutul carierei

Actorul a spus apoi că una dintre marile provocări ale carierei de actor a fost să rămână în București, unde costurile pentru orice era mai mari.

„Cel mai greu la început, cel puțin era în perioada aia și, atenție, vorbim de anii 2000, da, deci acum 25 de ani. Cel mai greu a fost să încerci să rămâi în București. Veneau regizori, veneau directori de teatre te vedeau undeva, te vedeau într-un spectacol. Eu am fost și la Gala HOP la Mangalia pe care am și câștigat-o și veneau să zică: hai la mine, nu știu unde, la ce teatru.

Puteai să te duci, să faci, dar dacă îți doreai mai mult, trebuia să rămâi în București și în București rămâneai pe gol. Aici o chirie costă. Ciorba e mai scumpă decât la Tecuci, ardeiul de la ciorbă e mai scump decât la Tecuci, ăsta a fost greul: să rămâi în București fără să ai ceva știut” – a adăugat îndrăgitul actor.

Adrian Văncică a plecat de la Teatrul Nottara după 15 ani de activitate

Adrian Văncică și-a descoperit pasiunea pentru actorie încă din copilărie, fiind inspirat de spectacolele de teatru pe care le-a urmărit. Deși orașul natal nu avea un teatru stabil, el a fost expus la producții importante ale teatrelor bucureștene care veneau să joace în Târgoviște. Această experiență i-a trezit dorința de a deveni actor.

După absolvirea Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, unde a studiat sub îndrumarea lui Mircea Albulescu, Văncică a început să-și construiască o carieră în teatru și film. La început, a întâmpinat dificultăți financiare, mai ales în încercarea de a se stabili în București, dar a reușit să se întrețină lucrând ca MC la diverse evenimente. Debutul său în teatru și cinematografie a fost marcat de roluri în spectacole și filme apreciate, iar ulterior a devenit cunoscut la nivel național pentru interpretarea personajului Celentano în serialul „Las Fierbinți”

„Sunt și unii care-l urăsc. Adică eu am o mătușă care nu se uită la serialul ăsta și mai ales la mine, pentru că a avut un bărbat bețiv, care o bătea și a zis eu nu mai vreau să văd bețivi în viața mea, nici măcar la televizor. Da, dar e comedie, de râs… Nu mă interesează! Mi s-a întâmplat de multe ori să zică, bă, cum ești tu, zici că ești tata. Bă, cum faci tu făcea și nu știu cine. Nu știu, cred că Celentano este simpatic în filosofia asta, pseudo-filosofia pe care o are el în cap. I se pare că le știe și așa mai departe. Cred că e un personaj simpatic, de-aia s-a lipit lumea de el”, a povestit actorul de la PRO TV, potrivit Playtech.ro.

