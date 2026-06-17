Actorul francez Christian Bujeau, cunoscut pentru rolurile din „Vizitatorii” și „Kaamelott”, a murit la 81 de ani

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Lumea cinematografiei și a televiziunii din Franța este în doliu. Actorul Christian Bujeau, o prezență inconfundabilă și un artist de o versatilitate rară, s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani. Anunțul a fost făcut public de agenția sa de management, Singularist, care a adus un ultim omagiu generozității și talentului său.

Cunoscut publicului larg pentru roluri memorabile precum cel al severului maestru de arme din serialul cult „Kaamelott” sau al dentistului exasperat Jean-Pierre Goulard din comedia „Vizitatorii”, Bujeau lasă în urmă o carieră de peste patru decenii, construită cu modestie, rigoare și un simț al umorului de neegalat.

De la turnirurile cavalerești pe marile ecrane

Înainte de a deveni un chip familiar pe micile și marile ecrane, Christian Bujeau a trăit o primă viață artistică departe de lumina reflectoarelor tradiționale, dar plină de adrenalină. Format la Conservatorul Național Superior d’Art Dramatique, el a avut o pasiune mai puțin cunoscută publicului larg: cascadoria ecvestră. Timp de mai bine de cincisprezece ani, el a cutreierat lumea, participând la turniruri de cavalerie și spectacole istorice care l-au purtat până în Japonia.

Această perioadă i-a marcat profund viziunea asupra meseriei și i-a oferit șansa de a învăța de la maeștri ai genului. Într-un interviu acordat pentru platformele dedicate cascadorilor, actorul își amintea cu recunoștință de acele vremuri, declarând că a fost extrem de norocos să fie instruit de nume renumite precum Ivan Chiffre și Claude Nadal, profesioniști care au lucrat inclusiv pentru producții de anvergura filmului „Ben Hur”.

Un rol croit pe măsură de Alexandre Astier

Trecutul său de cavaler și cascador avea să devină, peste ani, biletul de acces către cel mai faimos rol al carierei sale de televiziune. În anul 2005, când regizorul și scenaristul Alexandre Astier pregătea universul din „Kaamelott”, o discuție informală a schimbat totul. Bujeau a povestit ulterior, în cadrul unei emisiuni pentru Vienne TV în 2019, cum a luat naștere personajul său emblematic.

„Când i-am povestit despre trecutul meu de cascador pe cal, iar la acea vreme aceasta era încă meseria mea de zi cu zi, Alexandre a creat special pentru mine rolul maestrului de arme”, mărturisea actorul. Colaborarea a fost una de lungă durată și extrem de strânsă, Bujeau adăugând că au petrecut cinci ani minunați împreună, de-a lungul celor cinci sezoane ale producției. Replicile sale tăioase și interacțiunile hilare cu Regele Arthur au intrat definitiv în cultura pop franceză.

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Autenticitate, comedie și supraviețuire în cinematografie

Pe marele ecran, succesul major a venit în 1993, odată cu lansarea blockbusterului comic „Vizitatorii” (Les Visiteurs), regizat de Jean-Marie Poiré. Christian Bujeau l-a interpretat pe Jean-Pierre Goulard, soțul burghez și dentistul de serviciu, rol pe care l-a reluat și în continuarea din 1998. Dincolo de succesul de casă, actorul a privit mereu această oportunitate cu un pragmatism savuros și plin de onestitate.

Întrebat în repetate rânduri ce l-a atras la acel scenariu, Bujeau a oferit o explicație care îi definea modestia, explicând cu umorul său obișnuit că a acceptat filmul pur și simplu pentru că își iubea copiii și voia ca aceștia să aibă ce mânca.

După succesul din „Vizitatorii”, el a devenit un actor de compoziție extrem de căutat, bifând apariții în comedii de succes precum „Pédale douce” sau „Alibi.com”, dar și într-o multitudine de seriale polițiste de televiziune. Deși rar a ocupat prima poziție pe afiș, Christian Bujeau a fost genul de actor indispensabil, a cărui prezență constantă și solidă a îmbogățit peisajul audiovizual francez, lăsând o amprentă de neșters în inimile spectatorilor.

Foto – cpaturi Youtube

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