Marian Drăgulescu, primele declarații după ce fiica lui, Beatrice, a fost operată pentru a șaptea oară: „I s-a infectat un pic”

Marian Drăgulescu a făcut primele declarații după ce fiica lui, Beatrice, a fost operată pentru a șaptea oară. Fostul gimnast are doi copii, o fiică și un fiu, din fosta căsnicie cu Larisa Drăgulescu.

Marian Drăgulescu a spus cum se simte fiica lui, Beatrice, după a șaptea operație la urechi

Marian Drăgulescu (44 de ani) a vorbit deschis despre cea mai recentă intervenție chirurgicală a fiicei lui în vârstă de 20 de ani. Fostul gimnast a aflat că Beatrice are probleme de auz înainte ca aceasta să împlinească doi ani.

„A avut parte de încă o intervenție. Fetița a avut niște probleme de sănătate inclusiv la naștere, are un implant auditiv. A trebuit să își schimbe acel implant auditiv, având deja peste 15 ani de când era montat, așa că a trebuit să facă altă intervenție, pentru a-i monta alt implant. În momentul de față, este ok. A avut două-trei zile când i s-a infectat un pic, dar acum se simte foarte bine”, a spus Marian Drăgulescu în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Marian Drăgulescu a recunoscut că problemele de sănătate ale fiicei l-au afectat de-a lungul anilor și l-au făcut să acorde și mai multă atenție sănătății sale.

„Și ei i-a fost teamă, și nouă ne-a fost teamă. Să sperăm că de acum lucrurile vor merge într-o direcție bună și că totul va fi bine. Chiar mă gândeam că sănătatea e pe primul loc, adică orice în viață, dar numai bolnav să nu fii. Când vezi pe cineva bolnav, mai ales din familia, din prietenii tăi, nu ți-ai dori să fii în această situație”, a mai spus fostul sportiv de performanță, potrivit sursei citate.

Citește și: Marian Drăgulescu se pregătește de nuntă. Fostul gimnast se însoară a treia oară

Larisa Drăgulescu a declarat în trecut că mama lui Marian Drăgulescu le-a blestemat fiica să nu audă

În anul 2022, în emisiunea „În oglindă”, găzduită de Mihai Ghiță, fosta soție a lui gimnastului, Larisa Drăgulescu (40 de ani), a povestit că mama lui le-a blestemat fiica. Cei doi au fost căsătoriți între anii 2006 și 2009, însă familia lui Marian nu a fost niciodată de acord cu relația lor.

„Familia lui nu a fost de acord cu mine niciodată. Eu eram un nimeni de la Reșița și nu meritam să fiu lângă băiatul lor, așa mi se și spunea în față. Mama lui îmi spunea: «Tu ar trebui să iei o piatră în gură că stai cu fiul meu». Mă simțeam foarte prost. Aveam 19 ani, eram foarte sensibilă.

Cel mai grav, mama lui mi-a zis: «Dacă tu faci copilul acesta, să dea Dumnezeu să fie surd». M-a afectat foarte tare. În acel moment nu am crezut că se și poate întâmpla cu adevărat. Timp de doi ani nu am știut că Beatrice s-a născut fără auz. (…) Cu puțin timp înainte ca fetița să facă doi ani am aflat că nu aude”, a povestit Larisa Drăgulescu, pentru sursa citată.

Marian și Larisa Drăgulescu mai au un fiu împreună, Richard, în vârstă de 17 ani. În septembrie 2023, Larisa a devenit mamă pentru a treia oară. Fosta soție a gimnastului mai are un băiat, Cezar Andrei, în vârstă de un an, din actuala relație cu un bărbat care lucrează în IT. Timp de un an și jumătate, Larisa a mai fost căsătorită cu Marian Bogdan, de care a divorțat în 2022. Din iulie 2024, Marian Drăgulescu este logodit cu iubita lui, Simona Carmen.

Foto: Instagram; Facebook

Urmărește-ne pe Google News