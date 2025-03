Oana Zăvoranu a reacționat după ce Pepe a numit-o „cea mai mare greșeală a vieții lui”: „L-am iubit foarte mult. Eu n-am să fiu nesimțită ca el”

La 12 ani de la divorț, spiritele continuă să se inflameze între Oana Zăvoranu și Pepe. După ce artistul a declarat public că fosta sa soție este „cea mai mare greșeală a vieții lui”, bruneta nu a rămas indiferentă și a reacționat dur, la câţiva ani distanţă, afirmând că l-a iubit sincer și profund, dar că nu va coborî niciodată la nivelul lui.

Oana Zăvoranu, reactie după ce Pepe a numit-o „cea mai mare greșeală a vieții lui”

Într-un live pe TikTok, Oana Zăvoranu a clarificat definitiv sentimentele pe care le-a avut față de Pepe. Vedeta a recunoscut că a fost profund implicată emoțional în timpul mariajului, dar și că iubirea ei s-a stins în ultimele luni ale relației.

„L-am iubit foarte mult, atât cât l-am iubit, eu n-am să fiu nesimțită ca el să spun că a fost cea mai mare greșeală a vieții mele. El poate să spună, pentru că el, săracul, nu este fericit”, a spus Oana Zăvoranu pe contul ei de socializare.

Actrița a rememorat momentele intense ale relației cu Pepe, dar a subliniat că dragostea s-a transformat treptat într-un sentiment de indiferență, iar apariția unui alt bărbat în viața sa a determinat ruptura definitivă.

„Nu l-am mai iubit pe Pepe, că de aceea am divorțat de el. Am fost răstignită aproape ca Iisus pe cruce pentru că nu l-am mai iubit pe Pepe și pentru că m-am îndrăgostit de altcineva. (…) De 6 luni veneam acasă la 6 dimineața și tot încercam să-i spun că între noi nu mai e ok, dormeam pe covor”, a mai spus aceasta pe TikTOk, potrivit ciao.ro.

Pepe a numit-o „cea mai mare greşeală a vieţii lui”

Relația dintre cei doi a fost marcată de pasiune, dar și de certuri aprinse. Deși s-au căsătorit din iubire, lucrurile au degenerat rapid. Conform declarațiilor lui Pepe făcute în cadrul podcastului moderat de Damian Drăghici, relația a fost una toxică, iar mariajul cu Oana Zăvoranu a fost „cea mai mare greșeală”.

„Ea este cea mai mare greșeală din viața mea, dar probabil că am învățat foarte multe din greșeala asta. Nu mai vreau să am de-a face cu ea. (…) Vorbește prost de ani de zile. Din frustrare. Tocmai că nu îi mai răspund”, a spus Pepe în 2021 în cadrul podcastului moderat de Damian Drăghici.

După ce a punctat că niciodată nu-l va nimic „cea mai mare greşeală a vieţii ei”, Oana Zăvoranu a ţinut să precizeze că, deși trecutul nu poate fi șters, ea nu mai are nicio legătură cu Pepe și niciun fel de sentiment pentru el.

„Nu îl mai iubesc pe Pepe, nu mi-este dor de el, nu mă interesează ce face, îi doresc fericire, tot binele din lume”, a mai spus Oana Zăvoranu.

Bruneta a mai adăugat că orice discuție pe acest subiect este inutilă și că preferă să-și trăiască viața departe de conflicte publice.

„Putem în această seară să închidem pentru totdeauna acest subiect?”, a fost întrebarea adresată de Zăvo celor care o urmăresc.

Pepe și Oana Zăvoranu au fost căsătoriți între 2006 și 2011. Despărțirea lor a fost intens mediatizată, iar acuzațiile reciproce au țtinut prima pagină a ziarelor. De atunci, amândoi au avut alte relații, dar trecutul continuă să-i bântuie, cel puțin mediatic.

