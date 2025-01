Oana Zăvoranu, la fundul sacului, în ciuda moștenirii de două milioane de euro. A pierdut o avere la vrăjitoare: „Toate conturile mele sunt poprite”

Oana Zăvoranu, cunoscută pentru viața sa controversată și pentru aparițiile sale publice dese, a ajuns în situația financiară critică, în ciuda moștenirii impresionante de două milioane de euro pe care a primit-o de la mama sa. Actrița a mărturisit în podcastul moderat de Bursucu că, din cauza unor decizii financiare greșite, inclusiv încrederea acordată vrăjitoarelor, a ajuns să nu mai aibă nimic din moștenirea sa și să se confrunte cu popriri pe conturi.

Oana Zăvoranu a ajuns la sapă de lemn

În ciuda unei moșteniri substanțiale, Oana Zăvoranu a rămas fără bani, iar acest lucru se datorează, în mare parte, unor cheltuieli necontrolate. În 2010, după ce mama sa, Mărioara Zăvoranu, i-a lăsat două milioane de euro dintr-o moștenire totală de opt milioane de euro, Oana ar fi putut să își construiască o viață lipsită de griji.

Însă, în loc să administreze în mod corect acești bani, actrița a ajuns să facă investiții riscante și să încredințeze o sumă considerabilă vrăjitoarelor, unii ar spune „afaceri nesigure” care i-au adus numai pierderi.

Oana Zăvoranu a dat 400.000 de euro la vrăjitoare

Cea mai mare pierdere financiară a Oanei Zăvoranu a venit din serviciile oferite de vrăjitoarele Melissa și Vanessa, care au reușit să o convingă că aveau puterea să rezolve toate problemele sale. Conform declarațiilor sale, Oana a dat nu mai puțin de 400.000 de euro pentru a apela la aceste „servicii mistice”.

Într-un moment de vulnerabilitate și de conflict cu mama sa și fostul soț, Pepe, Oana s-a lăsat influențată de aceste femei care i-au promis soluții rapide și miraculoase pentru a-și rezolva problemele emoționale și financiare. Banii pe care i-a cheltuit pentru a accesa aceste practici au inclus două case, o mașină și cantități considerabile de aur.

„Eu nu am ajuns la aceste individe din răneală de dragoste de soț, iubit și așa mai departe. Acolo lucrurile erau terminate cu cruce. Nu m-am dus să aduc pe nimeni înapoi. Acolo am ajuns pentru că duceam un război extrem de dureros cu mama. Acest individ a fost, da, cel care a declanșat ajungerea mea la aceste individe. Îți spun și momentul care a declanșat această destabilizare a mea”, a povestit Oana Zăvoranu, în podcastul lui Bursucu.

Din păcate, pentru Oana, investițiile în aceste servicii nu doar că nu i-au rezolvat problemele, dar au dus-o la o înșelăciune uriașă.

„Toate conturile mele sunt poprite”

Oana Zăvoranu a recunoscut că, din cauza cheltuielilor făcute de-a lungul timpului, nu mai are niciun fel de economii și se confruntă cu popriri pe conturi.

„Da, a fost o moștenire de două milioane de euro. Din care succesiunea a fost de 55-60 de mii de euro. Nu mai am bani, toate conturile mele sunt poprite. Oana Zăvoranu nu are cum să aibă bani în cont. Oana are poprire și pe viața ei. Dacă ar putea să-mi pună poprire pe aerul pe care îl respir. Dacă ar putea, mi-ar pune poprire. Oamenii, atenție, cărora le-am făcut numai bine m-au trădat”, a mai declarat Oana Zăvoranu la podcastul lui Bursucu.,

Pe lângă aceste probleme financiare, Oana a mai avut de înfruntat și o altă lovitură: pierderea unei case situate într-o zonă prestigioasă din București. Înalta Curte a decis că imobilul fusese vândut unui terț de bună-credință, ceea ce înseamnă că Oana nu mai are drepturi asupra acesteia. Această decizie a fost un alt șoc pentru Oana, care spera să își recupereze casa.

Cu toate acestea, Oana Zăvoranu nu a renunțat. Deși trece printr-o perioadă extrem de dificilă, aceasta a găsit puterea să se reinventeze. Aceasta a anunțat că va reveni în lumea afacerilor cu o nouă colecție de parfumuri, care include produse de lux create în colaborare cu o renumită casă de parfumuri din Madrid.

