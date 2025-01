Cum a obligat-o Oana Zăvoranu pe mama ei, Mărioara, să facă avort. Dezvăluiri șocante: „Tragedie mare. Mama era doar a mea chiar dacă mă enerva”

Oana Zăvoranu a făcut noi și tulburătoare dezvăluiri despre relația ei cu mama sa, dezvăluind o poveste din copilăria sa care a șocat întreaga opinie publică. În cadrul podcastului moderat de Bursucu, Oana a povestit o întâmplare incredibilă, când a făcut tot posibilul pentru a o convinge pe mama ei să facă avort, deși această decizie era complet interzisă pe vremea regimului Ceaușescu.

Cum a obligat-o Oana Zăvoranu pe mama ei să facă avort

La vârsta de numai șase ani, Oana Zăvoranu era un copil extrem de posesiv față de mama sa, Mărioara Zăvoranu. Ea nu își dorea să împartă niciun moment cu altcineva, iar vestea că mama ei ar fi însărcinată a fost un șoc imens.

Conform declarațiilor sale făcute la Bursucu în podcast, acestă veste a fost considerată de Oana o „tragedie mare” și o „situație imposibil de acceptat”.

„La șapte ani, cu un an înainte să se întâmple nenorocirea cu tata, în fiecare an ei în decembrie plecau în străinătate. Noi avem de toate, plecau cu mașina, aduceau. Și aflu, la șase ani și jumătate că este mama gravidă. Acum o să spui: OK. Te-ai bucurat! Nu, tragedie mare. Panică! Mama mea era doar a mea, indiferent că mă enerva era doar a mea. Tatăl meu era tatăl meu”, a spus Oana Zăvoranu.

Oana Zăvoranu nu a putut accepta gândul că va trebui să „îşi împartă” părinţii, iar preocupările sale s-au transformat într-o reacție extrem de dură.

Citeşte şi: Oana Zăvoranu, dezvăluiri fără perdea despre divorțul de Pepe: „Am un dispreț total pentru acest individ și este cea mai mare greșeală a vieții mele”

Citeşte şi: Imagini din casa pe care Oana Zăvoranu a pierdut-o în instanță. Imobilul ar fi bântuit: „Se aud voci, suspine, oftături. Se deschid uși închise cu clanța”

„Când plecați voi din casă, se poate să îi pun perna pe ochi’”

După ce a aflat vestea că mama sa era însărcinată, Oana Zăvoranu a avut o discuție cu tatăl ei despre ceea ce urma să facă. Știind că în România avorturile erau interzise în acea perioadă, aceasta a apelat la soluția de a-și convinge tatăl să o ducă pe mama ei într-o vacanță în Germania, unde avorturile erau legale și accesibile.

„Și am o discuție foarte serioasă cu tata la masă și îi spun: Am înțeles că a rămas borțoasă. Tata, blajin, pișa ochii imediat: Tata, nu te bucuri? Rămâi singură, ai și tu un frățior. NU! Poftim? Și ce facem? Ce crezi că spun eu. Pentru că urmează să plecați, știu că ai tu un prieten în Germania, că în România nu se pot face chiuretaje, ai un prieten în Munchen, blănar și care are niște relații, uite care e problema. Tot timpul îți fac liste pentru Crăciun (…) e top pe lista mea să fie cum era acum o lună jumate, două, că era în două luni însărcinată. NU era de răutate, cum să îi spună mamei mele mama alticineva? (…) Tata se uita la mine. Zice: Tată, tu ești un copil bun. O să fie fetiță, va fi drăgălașă, ai acolo pe cineva. Ce o să îți spun nu te aștepti. Tată, dacă nu se rezolvă situația, nu e niciun fel de problemă, dar la un moment dat când veți fi plecați de acasă se poate să îi pun perna pe ochi”, a mai povestit Oana Zăvoranu, în cadrul podcastului.

Oana Zăvoranu şi mama ei, Mărioara, o relație controversată

Această întâmplare din copilărie nu este însă singura poveste mai puțin cunoscută despre relația Oanei Zăvoranu cu mama sa. „Querida” a povestit în mai multe rânduri despre conflictele din familie, despre traumele din copilărie și despre cum aceste momente au marcat-o profund.

De-a lungul anilor, relația dintre Oana și mama ei a fost extrem de tensionată, iar Oana nu a ezitat să își apere propriile interese, chiar și prin acțiuni legale. După ce a dat-o în judecată pe mama sa pentru a-și revendica o parte din avere, Oana a lăsat să se înțeleagă că legătura lor nu a fost niciodată una ușoară, ci una marcată de conflicte și neînțelegeri.

Sursa foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News