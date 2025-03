Andra Volos, partenera de viață a lui Lele, a mai fost însărcinată o dată, înainte de a o avea pe micuța Kim, care a împlinit 1 an. Influencerița a povestit că a pierdut sarcina și a aflat că bebelușul nu mai este în momentul în care a mers la control.

Andra Volos, declarații dureroase despre sarcina pierdută

Înainte de a rămâne însărcinată cu Kim, Andra Volos a pierdut o sarcină. Partenera lui Lele a decis să povestească acum, la câțiva ani de la tristul eveniment, despre ceea ce s-a întâmplat atunci.

Influencerița se declară acum o mamă fericită și împlinită, însă înainte de a o putea ține în brațe pe micuța Kim, aceasta a trecut prin clipe dificile. Iubita lui Lele a dezvăluit, în mediul online, că a pierdut o sarcină în timpul sărbătorilor de iarnă, din cauza efortului depus atunci.

„Nu știu dacă se numește avort, dar înainte de Kim eu am mai fost însărcinată o dată, tot cu Robert. De Crăciun, de la faptul că am făcut prea mult efort, am făcut bradul, am decorat toată casa, uite că pe 8 ianuarie, când m-am dus să văd cum evolua, am văzut că nu mai eram însărcinată. Cred că a fost un avort, un avort spontan”, a povestit Andra Volos pe Instagram.

Fiica Andrei și a lui Lele a împlinit 1 an

Fiica Andrei Volos și a lui Lele a împlinit 1 an, iar influencerița i-a transmis un mesaj emoționant micuței Kim.

„Draga mea fetiță Kim, astăzi sărbătorim primul tău anișor, iar inima mea e u plină de bucurie, iubire și recunoștință. Ești darul nostru cel mai de preț, un cadou divin care a adus lumină și sens în viețile noastre. De când ai venit pe lume, fiecare zi e mai frumoasă, fiecare moment lângă tine e o binecuvântare”, a scris Andra Volos în mediul online.

„Zâmbetul tău e cel care îmi luminează sufletul chiar și în cele mai întunecate momente. Privirea ta pură și sinceră îmi amintește ce înseamnă iubirea adevărată. M-ai învățat ce înseamnă răbdarea, speranța și bucuria sinceră, iar pentru asta îți mulțumesc din toată inima”, i-a mai transmis ea fiicei sale.

Andra Volos distribuie în mod constant imagini cu fiica ei, iar internauții sunt încântați să vadă cât de mult seamănă micuța cu mama ei.

