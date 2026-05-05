Mariana Ionescu Căpitănescu, despre sarcina pierdută pe scenă: „Am crezut că sunt pedepsită de Dumnezeu”

Mariana Ionescu Căpitănescu (56 ani) a făcut confesiuni dureroase despre cele mai grele momente ale vieții sale. Îndrăgita artistă a povestit cum a pierdut mai multe sarcini, una dintre ele în timp ce se afla pe scenă.

Invitată în podcastul „Gând la gând cu Teo”, realizat de Teo Trandafir, Mariana Ionescu Căpitănescu a vorbit deschis despre cele mai grele momente ale vieții sale. Aceasta a mărturisit că și-a dorit foarte mult să fie mamă, dar drumul spre maternitate a fost extrem de dificil. Artista a pierdut mai multe sarcini, trăindu-le intens pe fiecare în parte.

„Ce norocoasă pot fi să am doi copii, în condițiile în care eu până la 30 de ani pierzând atâtea sarcini. Am crezut că sunt pedepsită de Dumnezeu. Și făceam și legătura de ce”, a spus ea.

Mariana Ionescu Căpitănescu a făcut atunci o legătură cu anii copilăriei, când, fiind cea mai mare dintre frați, își dorea nespus să scape de responsabilitatea îngrijirii fraților mai mici.

„Când eram acasă, alături de frații mei, mama mă ținea foarte mult să îmi cresc frații, că eram cea mai mare. (…) Eu îi spuneam pe la 17 ani că abia aștept să plec la studii că sunt sătulă de crescut copii. Și m-a auzit Dumnezeu. Când pierdeam o sarcină mă gândeam la aceste expresii pe care le scoteam din gură”, a povestit artista.

Coșmarul de pe scena festivalului „Cerbul de Aur”

Cea mai puternică lovitură a primit-o în timp ce se afla pe scena festivalului „Cerbul de Aur”. Atunci, Mariana Ionescu Căpitănescu avea 32 de ani și un copil. Urcase pe scenă pentru a susține un recital important, fără să știe ce urma să se întâmple.

„Aveam 32 de ani atunci, Anthony avea 2 ani. M-am dus la Cerbul de Aur, eram în recital. O mare onoare pentru mine, era a doua sau a treia oară când ajungeam pe scena acestui mare festival”, a dezvăluit ea.

De când se afla la repetiții a simțit că ceva nu este în regulă. A încercat să ignore starea de rău întru cât își dorea foarte mult să își respecte obligația.

„Simțeam o stare diferită, mă simțeam rău. Am avut hemoragie pur și simplue pe scenă. De la repetiție al început să mă simt rău. Am zis că o să reușesc”, a mărtutisit artista.

Deși a dus recitaul oână la final, situația s-a înrăutățit imediat ce a coborât de pe scenă.

„M-am simțit foarte rău, de pe scenă m-am dus direct la urgențe și am pierdut sarcina”, a precizat Mariana Ionescu Căpitănescu.

În prezent, Mariana Ionescu Căpitănescu este mama a doi copii, Anthony și Tara.

Sursă foto: Facebook

