Mariana Ionescu Căpitănescu, despre sarcina pierdută pe scenă: „Am crezut că sunt pedepsită de Dumnezeu”

Mariana Ionescu Căpitănescu (56 ani) a făcut confesiuni dureroase despre cele mai grele momente ale vieții sale. Îndrăgita artistă a povestit cum a pierdut mai multe sarcini, una dintre ele în timp ce se afla pe scenă.
Invitată în podcastul „Gând la gând cu Teo”, realizat de Teo Trandafir, Mariana Ionescu Căpitănescu a vorbit deschis despre cele mai grele momente ale vieții sale. Aceasta a mărturisit că și-a dorit foarte mult să fie mamă, dar drumul spre maternitate a fost extrem de dificil. Artista a pierdut mai multe sarcini, trăindu-le intens pe fiecare în parte.
„Când eram acasă, alături de frații mei, mama mă ținea foarte mult să îmi cresc frații, că eram cea mai mare. (…) Eu îi spuneam pe la 17 ani că abia aștept să plec la studii că sunt sătulă de crescut copii. Și m-a auzit Dumnezeu. Când pierdeam o sarcină mă gândeam la aceste expresii pe care le scoteam din gură”, a povestit artista.
Cea mai puternică lovitură a primit-o în timp ce se afla pe scena festivalului „Cerbul de Aur”. Atunci, Mariana Ionescu Căpitănescu avea 32 de ani și un copil. Urcase pe scenă pentru a susține un recital important, fără să știe ce urma să se întâmple.
„Aveam 32 de ani atunci, Anthony avea 2 ani. M-am dus la Cerbul de Aur, eram în recital. O mare onoare pentru mine, era a doua sau a treia oară când ajungeam pe scena acestui mare festival”, a dezvăluit ea.