  MENIU  
Home > Vedete > Kelsey Parker, însărcinată cu un „copil-curcubeu” după o pierdere tragică: „Tom și Phoenix ne-au trimis un alt mic cadou din cer”

Kelsey Parker, însărcinată cu un „copil-curcubeu” după o pierdere tragică: „Tom și Phoenix ne-au trimis un alt mic cadou din cer”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Kelsey Parker, văduva regretatului cântăreț Tom Parker, a anunțat pe 1 iunie 2026 că este însărcinată. La aproape un an de la pierderea fiului său Phoenix, ea consideră acest copil un „dar din cer”.

Kelsey Parker, însărcinată cu un „copil curcubeu”

Kelsey Parker, văduva îndrăgitului cântăreț din trupa The Wanted, Tom Parker, a anunțat cu emoție că este din nou însărcinată, la aproape un an după pierderea devastatoare a fiului său, Phoenix, cu actualul ei pertener, Will Lindsay.

kelsey parkerIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

„Prin toată durerea, parcă Tom și Phoenix ne-au trimis un alt mic cadou din cer – bebelușul nostru curcubeu”, a scris ea pe Instagram.

Kelsey Parker, în vârstă de 36 de ani, și-a împărtășit fericirea printr-un videoclip emoționant, în care ea și familia sa dezvăluie o ecografie alb-negru. Această veste vine pe fundalul unui an plin de provocări, după ce, pe 22 iunie 2025, ea a anunțat că fiul său, Phoenix Parker-Lindsay, s-a „născut dormind”. Pierderea a avut loc la trei ani după ce soțul ei, Tom, a murit la doar 33 de ani, în martie 2022.

Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Cine este Claudia Dumitru, presupusa iubită a lui Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu

Citește și: Cum își cresc Elwira și Mihai Petre cele două fete: „E important să știe limitele”

„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
Recomandarea zilei

Cum a gestionat pierderea bebelușului în fața celorlalți copii

Mama a doi copii, Aurelia (6 ani) și Bodhi (4 ani), Kelsey Parker a vorbit deschis despre cum a abordat această tragedie cu cei mici.

„Este important să le spun adevărul”, a explicat ea.

„Nu vreau ca, peste ani, să-mi reproșeze că nu am fost sinceră. Le-am spus că Phoenix este acum cu tatăl lor, printre îngeri”, a mai spus Kelsey Parker.

Fosta soție a lui Tom Parker a mărturisit că transparența este esențială pentru a proteja inocența copiilor săi, subliniind că aceștia au mai trecut printr-o pierdere majoră – moartea tatălui lor.

„Ei știu că tatăl lor este cu îngerii, iar acum le-am spus că Phoenix este acolo cu el”, a adăugat ea.

Citește și: Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul primului lor copil: „La mulți ani tuturor copiilor, și celor care sunt încă în burtică!”

Citește și: Marina Dina, confesiuni despre viața de după divorț și provocările maternității. „Visam să construiesc familia pe care nu am avut-o!” Ce regret are legat de gemenii ei

Un nou început pentru Kelsey Parker

Într-un interviu din august 2025 la emisiunea „Lorraine”, Kelsey Parker a povestit cum a găsit forța de a face față acestei tragedii.

„Sunt puternică”, a spus ea cu determinare, amintindu-și cum prietenii ei au fost copleșiți de emoție la citirea postării ei.

Pentru a-și exprima durerea, Kelsey a ales să publice un poem dedicat fiului său pierdut: „Îmi plac poeziile. Sunt atât de semnificative și puternice”.

Acum, cu această nouă sarcină, Kelsey Parker privește viitorul cu speranță. Ea consideră bebelușul un „dar din cer”, un simbol al iubirii eterne pe care o poartă pentru Tom și Phoenix.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Kelsey Parker și familia sa

Sursă foto: Instagram, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
Fanatik
Un club de Serie A, pe urmele lui Andrei Borza! Giovanni Becali, contactat pentru transfer: “Se interesează de el!”
Un club de Serie A, pe urmele lui Andrei Borza! Giovanni Becali, contactat pentru transfer: “Se interesează de el!”
GSP.ro
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
Click.ro
Secretul rutinei Andreei Marin la 51 de ani. Obiceiul pe care nu îl sare niciodată dimineața
Secretul rutinei Andreei Marin la 51 de ani. Obiceiul pe care nu îl sare niciodată dimineața
TV Mania
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Redactia.ro
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Citește și...
Triplu campion în SuperLiga, chemat la bătaie în RXF: „A fost de cascadorii râsului! Lupt cu oricine mă provoacă”
Insula din Grecia unde mașinile sunt interzise. Este un paradis pentru cei care iubesc liniştea
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Poarta Focșanilor, călcâiul lui Ahile din estul Europei. De ce este punctul critic în strategia de apărare a NATO în fața Rusiei
Laura Cosoi denunță presiunea socială asupra femeilor însărcinate. Actrița urmează să devină mamă pentru a cincea oară
Momentul emoționant al reîntâlnirii dintre Rebeca și Melisa cu pădurarul care le-a salvat. Cum s-a schimbat viața lui Aurel de când a devenit erou 
Schimbare majoră pe litoralul bulgăresc: românii trec la turism premium. Cât costă o vacanță Ultra All Inclusive în 2026
Cum arată Mariana Bitang la 64 de ani. Cea mai iubită antrenoare e greu de recunoscut. A fost surprinsă la o plimbare prin Herăstrău, alături de Octavian Bellu / FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Claudia Dumitru, presupusa iubită a lui Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu
Cine este Claudia Dumitru, presupusa iubită a lui Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu
Andrei Cosmin Gușă, fiul lui Cozmin Gușă, și Jessie Baneș s-au căsătorit! Cum au apărut Ramona Bădescu și Cristina Spătar la nuntă
Andrei Cosmin Gușă, fiul lui Cozmin Gușă, și Jessie Baneș s-au căsătorit! Cum au apărut Ramona Bădescu și Cristina Spătar la nuntă
Proiecte speciale
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Libertatea.ro
Mama copilului erou din Chitila nu a venit la înmormântare. Nici fata salvată de la înec, nici aparținătorii celor transplantați. Nici vreun reprezentant al statului
Mama copilului erou din Chitila nu a venit la înmormântare. Nici fata salvată de la înec, nici aparținătorii celor transplantați. Nici vreun reprezentant al statului
Avantaje
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Cătălin Măruță, ANUNȚ neasteptat și o lovitură pentru PRO TV: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”. Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Cătălin Măruță, ANUNȚ neasteptat și o lovitură pentru PRO TV: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”. Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul primului lor copil: „La mulți ani tuturor copiilor, și celor care sunt încă în burtică!”
Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul primului lor copil: „La mulți ani tuturor copiilor, și celor care sunt încă în burtică!”
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu. Mesajele îndurerate ale celor care au iubit-o: „Un omagiu doamnei care a înfrumusețat istoria TVR”
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu. Mesajele îndurerate ale celor care au iubit-o: „Un omagiu doamnei care a înfrumusețat istoria TVR”
Imagini cu mormântul Teodorei Marcu, la un an de când a fost ucisă. Mesajele emoționante gravate pe cavou
Imagini cu mormântul Teodorei Marcu, la un an de când a fost ucisă. Mesajele emoționante gravate pe cavou
Horoscop 2 iunie 2026. Va plăți prețul răutățile pe care le-a făcut. O zodie trebuie să răspundă pentru greșelile trecutului
Horoscop 2 iunie 2026. Va plăți prețul răutățile pe care le-a făcut. O zodie trebuie să răspundă pentru greșelile trecutului
Observator News
Momentul când un şofer de 82 de ani intră pe contrasens şi se izbeşte frontal de un TIR. Nu a supravieţuit
Momentul când un şofer de 82 de ani intră pe contrasens şi se izbeşte frontal de un TIR. Nu a supravieţuit
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
„Cei mai mulți oameni mor la această oră”. Dezvăluirea tulburătoare a unei infirmiere cu 10 ani de experiență
„Cei mai mulți oameni mor la această oră”. Dezvăluirea tulburătoare a unei infirmiere cu 10 ani de experiență
Toaleta va rămâne curată și fără pete dacă înlocuiești clorul cu acest ingredient natural. Trucul simplu care elimină depunerile de calcar
Toaleta va rămâne curată și fără pete dacă înlocuiești clorul cu acest ingredient natural. Trucul simplu care elimină depunerile de calcar
Amendă de până la 4.000 de lei pentru românii care locuiesc la casă. Gestul făcut în curte care poate aduce sancțiuni în 2026
Amendă de până la 4.000 de lei pentru românii care locuiesc la casă. Gestul făcut în curte care poate aduce sancțiuni în 2026
Acest cancer mortal explodează la persoanele născute după 1980: simptomul la care trebuie să fii atent
Acest cancer mortal explodează la persoanele născute după 1980: simptomul la care trebuie să fii atent
TV Mania
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Cum arată vila cu 7 camere a familiei Fodor. Irina și Răzvan au o bucătărie de 22 mp. Și-au făcut propria lor oază de liniște și relaxare, dar NU au ales luxul!
Cum arată vila cu 7 camere a familiei Fodor. Irina și Răzvan au o bucătărie de 22 mp. Și-au făcut propria lor oază de liniște și relaxare, dar NU au ales luxul!
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
Libertatea
Dorian Popa, devastat după ce Cheluțu, câinele său, a murit. Babs, fosta iubită a artistului, e în stare de șoc
Dorian Popa, devastat după ce Cheluțu, câinele său, a murit. Babs, fosta iubită a artistului, e în stare de șoc
Cristian Mungiu, după al doilea Palme d’Or: „Statul datorează 130.000.000 de euro cinematografiei. Să nu investim doar în kilometri de autostradă”
Cristian Mungiu, după al doilea Palme d’Or: „Statul datorează 130.000.000 de euro cinematografiei. Să nu investim doar în kilometri de autostradă”
Mama copilului erou din Chitila nu a venit la înmormântare. Nici fata salvată de la înec, nici aparținătorii celor transplantați. Nici vreun reprezentant al statului
Mama copilului erou din Chitila nu a venit la înmormântare. Nici fata salvată de la înec, nici aparținătorii celor transplantați. Nici vreun reprezentant al statului
Misterul Triunghiului Bermudelor a fost rezolvat, anunță oamenii de știință: „Vă puteți imagina cât de derutant a fost pentru marinarii din vechime”
Misterul Triunghiului Bermudelor a fost rezolvat, anunță oamenii de știință: „Vă puteți imagina cât de derutant a fost pentru marinarii din vechime”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton