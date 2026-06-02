Kelsey Parker, însărcinată cu un „copil-curcubeu” după o pierdere tragică: „Tom și Phoenix ne-au trimis un alt mic cadou din cer”

Kelsey Parker, văduva îndrăgitului cântăreț din trupa The Wanted, Tom Parker, a anunțat cu emoție că este din nou însărcinată, la aproape un an după pierderea devastatoare a fiului său, Phoenix, cu actualul ei pertener, Will Lindsay.
„Prin toată durerea, parcă Tom și Phoenix ne-au trimis un alt mic cadou din cer – bebelușul nostru curcubeu”, a scris ea pe Instagram.
Kelsey Parker, în vârstă de 36 de ani, și-a împărtășit fericirea printr-un videoclip emoționant, în care ea și familia sa dezvăluie o ecografie alb-negru. Această veste vine pe fundalul unui an plin de provocări, după ce, pe 22 iunie 2025, ea a anunțat că fiul său, Phoenix Parker-Lindsay, s-a „născut dormind”. Pierderea a avut loc la trei ani după ce soțul ei, Tom, a murit la doar 33 de ani, în martie 2022.