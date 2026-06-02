Kelsey Parker, însărcinată cu un „copil-curcubeu” după o pierdere tragică: „Tom și Phoenix ne-au trimis un alt mic cadou din cer”

Kelsey Parker, văduva regretatului cântăreț Tom Parker, a anunțat pe 1 iunie 2026 că este însărcinată. La aproape un an de la pierderea fiului său Phoenix, ea consideră acest copil un „dar din cer”.

Kelsey Parker, însărcinată cu un „copil curcubeu”

Kelsey Parker, văduva îndrăgitului cântăreț din trupa The Wanted, Tom Parker, a anunțat cu emoție că este din nou însărcinată, la aproape un an după pierderea devastatoare a fiului său, Phoenix, cu actualul ei pertener, Will Lindsay.

„Prin toată durerea, parcă Tom și Phoenix ne-au trimis un alt mic cadou din cer – bebelușul nostru curcubeu”, a scris ea pe Instagram.

Kelsey Parker, în vârstă de 36 de ani, și-a împărtășit fericirea printr-un videoclip emoționant, în care ea și familia sa dezvăluie o ecografie alb-negru. Această veste vine pe fundalul unui an plin de provocări, după ce, pe 22 iunie 2025, ea a anunțat că fiul său, Phoenix Parker-Lindsay, s-a „născut dormind”. Pierderea a avut loc la trei ani după ce soțul ei, Tom, a murit la doar 33 de ani, în martie 2022.

Cum a gestionat pierderea bebelușului în fața celorlalți copii

Mama a doi copii, Aurelia (6 ani) și Bodhi (4 ani), Kelsey Parker a vorbit deschis despre cum a abordat această tragedie cu cei mici.

„Este important să le spun adevărul”, a explicat ea.

„Nu vreau ca, peste ani, să-mi reproșeze că nu am fost sinceră. Le-am spus că Phoenix este acum cu tatăl lor, printre îngeri”, a mai spus Kelsey Parker.

Fosta soție a lui Tom Parker a mărturisit că transparența este esențială pentru a proteja inocența copiilor săi, subliniind că aceștia au mai trecut printr-o pierdere majoră – moartea tatălui lor.

„Ei știu că tatăl lor este cu îngerii, iar acum le-am spus că Phoenix este acolo cu el”, a adăugat ea.

Un nou început pentru Kelsey Parker

Într-un interviu din august 2025 la emisiunea „Lorraine”, Kelsey Parker a povestit cum a găsit forța de a face față acestei tragedii.

„Sunt puternică”, a spus ea cu determinare, amintindu-și cum prietenii ei au fost copleșiți de emoție la citirea postării ei.

Pentru a-și exprima durerea, Kelsey a ales să publice un poem dedicat fiului său pierdut: „Îmi plac poeziile. Sunt atât de semnificative și puternice”.

Acum, cu această nouă sarcină, Kelsey Parker privește viitorul cu speranță. Ea consideră bebelușul un „dar din cer”, un simbol al iubirii eterne pe care o poartă pentru Tom și Phoenix.

Sursă foto: Instagram, Profimedia

