Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul primului lor copil: „La mulți ani tuturor copiilor, și celor care sunt încă în burtică!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Anisia Gafton a dezvăluit sexul primului ei copil chiar de 1 Iunie 2026, la aproape două luni de la anunțul că va deveni mamă pentru prima oară.

Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul primului lor copil

Anisia Gafton și soțul ei, comediantul Florin Serghei, vor avea un băiețel! Cuplul, care s-a căsătorit în luna mai, a făcut anunțul în mediul online. „La mulți anii tuturor copiilor de 1 iunieeeee, și celor care sunt încă în burtică! Să ne bucurăm toți ca ei, cu sufletul frumos și curat! Cu ocazia asta am făcut un Gender Reveal și: eeee băiețellllllll! La mulți aniiiiiiiiii tuturor copiilor: născuți, în burtică și adulți!”, a scris cuplul pe rețelele sociale.

Anisia Gafton și Florin Serghei formează un cuplu din anul 2017. După aproape un deceniu de relație, cei doi se pregătesc și pentru un alt moment important din viața lor: venirea pe lume a primului copil. „Nu, nu suntem deloc speriați! +1 Loading… Dacă de Paște am vrut un ou mare și frumos, se pare că eu am devenit un ou Kinder!”, a scris Anisia în mediul online, cu umorul caracteristic. Comedianții și-au oficializat relația pe 5 mai 2026, în cadrul unei ceremonii restrânse.

Citește și: Ce joburi a avut Anisia Gafton, înainte să se apuce de stand-up: „Am împărțit și pliante”

Cum va arăta nunta cuplului

Deși s-au căsătorit, Anisia și Serghei rămân doi oameni care refuză să se lase constrânși de normele sociale rigide sau de presiunea de a face lucrurile „așa cum trebuie”.

Întrebată despre planurile pentru nuntă și despre modul în care vede această instituție, comedianta a oferit o perspectivă sinceră asupra viziunii sale de viață. Ea a mărturisit: „Aș vrea să fie o caterincă totală, să se relaxeze lumea, să nu fie cu pretenții. Adică să fie distracție. Nu neapărat să apar eu într-o rochie, depinde. Să fie spontan. Cu siguranță, căsătoria își are rolul ei acolo, dar, deocamdată, noi suntem bine așa cum suntem”.

Foto: Instagram/@anisia.gafton

Urmărește-ne pe Google News