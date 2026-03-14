Cum a reușit Laura Cosoi să arate impecabil după patru nașteri. Actrița are o regulă de la care nu se abate: „Mănânc foarte bine dimineața”

Laura Cosoi are patru fetițe și este însărcinată cu al cincilea copil. Actrița reușește, totuși, să aibă grijă și de silueta ei și niciodată nu s-a îngrășat peste măsură. Cum reușește și ce secrete are? Iată ce a povestit vedeta.

Laura Cosoi, secretele pentru o siluetă perfectă după patru nașteri

Laura Cosoi se apropie de luna a șasea de sarcină și așteaptă cu nerăbdare sosirea pe lume a celui de-al cincilea copil al familiei. Ea și Cosmin Curticăpean au împreună patru fetițe.

Actrița a vorbit despre faptul că s-a recuperat bine după orice sarcină și nu o stresează kilogramele în plus acumulate, pentru că știe că le poate da jos rapid.

Ea apelează la masaj, sport și o dietă echilibrată pentru a arăta impecabil, chiar și după patru sarcini.

Laura Cosoi a recunoscut că își organizează foarte bine timpul și reușește să aibă o disciplină bună, mai ales în ce privește alimentația.

„Mă organizez foarte bine și în ceea ce privește timpul meu și încerc să merg la masaj, să fac sport cât pot. Sunt cam leneșă în perioada asta și mi se pare că somnul nu-mi ajunge și că nu sunt suficient de odihnită să merg la sport, dar de cele mai multe ori atunci am cele mai mari surprize plăcute. Că mă apuc de sport și sunt așa, dar, de fapt, e o oră superbă, trebuie doar să ajungi acolo.

Ca alimentație, mănânc foarte bine dimineața, o gustare, o supă la prânz și ultima masă la 18:00. Nu mai mănânc nimic apoi, decât dacă mergem la o cină. Nu mănânc seara, nu-mi place să am burta plină, să mă simt full, nu-mi place chestia asta. Ador senzația de foame. Îmi place să-mi las loc”, declara Laura Cosoi.

Secretul care o ține departe de kilogramele în plus

Vedeta a dezvăluit că are un mare secret care o ajută să își țină greutatea sub control. Este vorba despre faptul că nu are gustări între mese, nici măcar fructe sau legume în fața televizorului sau ciuguleli. Mănâncă doar la masă și are grijă să consume alimente nutritive.

„Nu obișnuiesc să ciugulesc niciodată în fața televizorului, nu există nimic. Nu există legume, nu există fructe. Poate în sarcină am mâncat un pepene sau cireșe, extrem de rar. Nu asociez uitatul la televizor cu ronțăitul și nici pe copii nu i-am obișnuit. Orice înseamnă mâncare, atunci când stăm la masă, mâncăm, nu povestim, nu ne uităm, nu facem altceva”, a mai spus Laura Cosoi.

