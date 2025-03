Cum arată apartamentul de 160.000 de euro pe care Amna îl deține în zona Dristor din București: „Micuț, drăguț, că nu îi trebuie nimănui nimic mai mult în viață”

Amna (41 ani), pe numele ei adevărat Cristina Andreea Frunzăreanu, și-a prezentat în mediul online apartamentul pe care îl deține în zona Dristor din București. Artista a precizat că este vorba de un apartament de două camere, în valoare de 160.000 de euro.

Cum arată apartamentul de 160.000 de euro pe care Amna îl deține în București

Deși a cunoscut succesul pe plan muzical, Amna a ales să locuiască într-un apartament simplu din zona Dristor a Capitalei. Artista stă într-un apartament de două camere, format dintr-un living, un dormitor, o bucătărie cu balcon și o baie modernă.

Cântăreața le-a arătat fanilor ei de pe TikTok, într-un clip de câteva minute, cum și-a decorat apartamentul.

Vedeta a ales să pună în livingul deschis cu holul o canapea tip colțar în nuanțe de gri și un dressing uriaș, cât tot peretele, îmbrăcat în oglinzi.

Pe tavan, în mijlocul livingului, tronează un candelabru superb, care luminează întreaga încăpere.

Nici în dormitor Amna nu a ales multe piese de mobilier, aici aflându-se un pat dublu și o noptieră.

Baia artistei este una modernă, nu foarte spațioasă, cu o chiuvetă rotundă în nuanțe de bej, în timp ce în bucătărie mobila este albă.

Amna a precizat că a ales un apartament mic întrucât nu are nevoie de mai mult: „Micuț, drăguț, că nu îi trebuie nimănui nimic mai mult de atât în viață”.

Amna, despre viața de mamă singură și divorț

Amna și Cristi Mușat au divorțat în anul 2019, după nou ani de căsnicie. Cei doi au împreună un băiat, pe care artista îl crește singură. Cântăreața a recunoscut, în urmă cu ceva timp, că nu este deloc ușor să fie singură, însă se bucură de fiecare perioadă a vieții ei.

E greu să fii singur, dar e al naibii de mișto. Încerc să le spun oamenilor, dar mai ales femeilor, că asta e durerea mea, că trebuie să se ridice și că nu este nimic rău în a fi picat, în a avea o zi proastă sau o săptămână proastă sau a te simți incompetent sau a te simți insuficient. Important este ce vrei să faci cu toată starea asta. O primești, treci prin ea, asta am înțeles. Dacă fugi și o bagi sub preș, ea va reveni încă o dată și încă o dată, ca o lecție pe care tu nu o accepți“, a dezvăluit Amna în cadrul emisiunii „Play IT”, de pe Kanal D2, în 2024.

În ceea ce privește divorțul, artista a mărturisit că ea și Cristi Mușat nu se mai înțelegeau de ceva timp, iar ea a fost cea care a făcut primul pas spre divorț, după ce un medic a avertizat-o că își pune viața în pericol.

„A fost un moment decisiv, un declic care a avut loc la o discuție de-a noastră. Din momentul ăla, nu am mai putut să mă ridic din pat câteva zile. Am fost la toți doctorii posibili și imposibili. La un moment dat, un doctor pe bază de plante mi-a spus, «cineva te supără foarte tare, iar tu vei pleca din energia pentru că ori mori, ori pleci. Atât de mult te consumă ce se întâmplă». Mi-am dat seama că dacă nu se mișcă sacul, îl mișc eu. Și am luat acea decizie”, a povestit Amna în emsiunea „La Măruță”.

