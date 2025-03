Adriana Bahmuțeanu, dată în judecată de fiul ei, Maximus: „Li se pare cool să își dea mama în judecată”

Adriana Bahmuțeanu a fost dată în judecată de fiul ei, Maximus, iar situația este una nemaiîntâlnită. Și asta pentru că, fiind tutorele legal al copiilor ei, jurnalista se află atât în postura de pârât, cât și în cea de acuzator.

Adriana Bahmuțeanu, dată în judecată de Maximus

Adriana Bahmuțeanu a fost dată de Maximus, unul din cei doi băieți pe care îi are cu Silviu Prigoană. Jurnalista și fiul ei urmează să se întâlnească în instanță pentru a lămuri situația, ținând cont de faptul că tot ea este reprezentantul legal al adolescentului.

Adriana, care s-a întâlnit deja cu fiul ei la tribunal, a ajuns să fie atât în ipostaza de pârâtă, cât și de reclamantă. La ultima înfățișare, judecătorii le-au explicat copiilor jurnalistei că acest proces nu poate avea loc deoarece ei sunt minori.

„Minorii mă dau un judecată. Ei trebuie să fie reprezentanți de un tutore legal care tot eu sunt. Eu sunt și reclamant și pârât. Îți dai seama cum e asta? Ei nu au voie că sunt minori. Tutorele sau părintele îl reprezintă. Eu am putut să deschid dosare în numele copiilor. Lor le-a fost respinsă cererea. Am fost repartizați la doi judecători foarte buni. Ei le-au ținut o lecție de drept în timpul procesului și le-au spus ce se întâmplă. Ei sunt în exuberanța adolescenței, cred că tot ce zboară se mănâncă. Li se pare cool să își dea mama în judecată, eu sunt „personna non grata” pentru ei, că sunt alienați. Cineva a trebuit să le spună și pe mine nu mă ascultă. Le-au spus judecătorii. Au fost reprezentați de mine. Și pe portal apare. Dar mie îmi place că îi mai văd la tribunal. Am rugat-o pe doamna judecător să mă lase să vorbesc, i-am spus că îi iubesc”, a povestit Adriana Bahmuțeanu la Un show păcătos.

Jurnalista, îngrijorată pentru sănătatea copiilor ei

Adriana Bahmuțeanu a obținut din partea judecătorilor un document care îi permite să îi ducă la medic pentru consultații, însă Maximus și Eduard nu s-au prezentat la nicio programare.

Jurnalista spune că băieții nu sunt lăsați de Honorius și Silvius să părăsească locuința pentru a se întâlni cu mama lor.

„Astăzi i-am așteptat la clinică, la medicul de familie. Au și laborator de analize. Este un medic de familie excepțional, abia ne-a primit pe listele dânsului. Este a patra oară când copiii nu vin la medic și sunt multe semne de întrebare. Am recomandările de anul trecut de la instanță ca să meargă la medic. În mod normal sunt obligatorii. Ei nu sunt aduși de frații mai mari care îi alienează, îi manipulează. Eu vreau să văd care este starea lor de sănătate. Unul dintre copii a avut probleme de sănătate destul de grave anul trecut”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

