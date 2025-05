Reacții în lanț după derapajul lui Claudiu Bleonț de la Premiile Gopo 2025. Tudor Giurgiu: „A fost o improvizație total eșuată” / Alex Călin: „A oferit un bun exemplu de cum putem fi cu toții mai atenți”

Mai multe persoane au reacționat în mediul online după derapajul lui Claudiu Bleonț de la Premiile Gopo 2025. Actorul în vârstă de 65 de ani a avut un comportament regretabil la adresa fiicei lui de doar 11 ani, care l-a însoțit pe scena evenimentului. După ce a fost sancționat pentru momentul umilitor, Bleonț și-a cerut iertare public de la fiica lui, Eva Maria Bleonț.

Reacții în lanț după derapajul lui Claudiu Bleonț de la Premiile Gopo 2025

Regizorul Tudor Giurgiu, actorul Alex Călin și jurnalista Oana Botezatu sunt câteva dintre persoanele publice care au reacționat în mediul online după derapajul lui Claudiu Bleonț de la Premiile Gopo 2025. În seara evenimentului, actorul a urcat pe scenă însoțit de fiica lui de 11 ani, Eva Maria Bleonț, pe care a stânjenit-o printr-un discurs umilitor.

„Ea și-a ales țoalele, nu mi-au plăcut. I-am zis: «Nu cumva să mă faci de căcat, să zici ceva. Taci dracu’ din gură. Ești altă generație, nu vă suport». I-a luat autograf lui Selly, lui Tudor Giurgiu… Văd lucrurile altfel. Îi spun: «Măi, gândește-te că toți oamenii din sala asta au citit enorm, au făcut școală. Nu stau ca proștii pe telefon». Lectură, cultură! Aude, dar nu-nțelege nimic!”, a spus Claudiu Bleonț.

Sancționat într-un text de opinie de criticul de film Iulia Blaga, Claudiu Bleonț și-a cerut iertare public de fiica lui. Mesajul a fost primit în general pozitiv, unii dintre urmăritorii actorului fiind de părere chiar că acesta nu avea niciun motiv să-și ceară iertare.

Tudor Giurgiu

„Nu vreau să-l scuz pe Claudiu Bleonț, tot ce s-a scris e just. Vreau doar să punem în perspectivă și faptul că același om (știu de la cei apropiați lui) e un tată dedicat, atent, se ocupă (mult peste media altor tați) de cea mică. De la chestiuni școlare, educație, până la gătit sau dus la antrenamente. Veți spune poate: «Ei și? Toți părinții fac asta». Zic doar că umilirea nu face parte din codul comunicării părintelui CB. Și-a dorit enorm acest copil și o iubește ca pe ochii din cap.

Nu știu ce tip de glumă/pamflet/referință la diferențele între generații a vrut să facă Bleonț dar nu i-a ieșit. Sunt 100% convins că nu asta a fost intenția lui. A combinat și inventat chestii (spre ex. fata lui nu mi-a cerut niciun autograf). Mi-e clar că a fost o improvizație total eșuată. Gândul inițial o fi fost altul, execuția însă s-a dus în bălării, iar efectele, din păcate, s-au văzut ieri în media”, a scris Tudor Giurgiu pe Facebook.

Alex Călin

„Am fost acolo și am judecat gestul lui Claudiu Bleonț. Nu pentru că sunt vreun părinte perfect, probabil că am avut deja mii de momente în care m-am comportat altfel decât aș fi vrut față de copiii mei, ci tocmai pentru că am auzit și eu cuvintele alea cândva într-o formă sau alta, pentru că m-au durut din nou și pentru că mi-am jurat că ai mei copii nu le vor auzi niciodată.

Nu știu cât mi-a ieșit mie asta până acum, deși lucrez la asta constant alături de Ana, dar nu despre mine este vorba. Cred că dacă am reuși tot mai mulți și tot mai des să ne cerem scuze la timp față de copiii noștri, față de cei din jurul nostru cărora considerăm că le-am greșit în vreun fel sau altul, am putea fi cu totul o societate un pic mai bună și mai îngăduitoare, atât față de celălalt, cât și față de noi.

Claudiu nu și-a cerut scuze față de mine, nici nu avea de ce, dar copilul din mine a primit aceste scuze din partea adultului care de data asta a greșit. Alegând să se vulnerabilizeze, cred că a oferit un bun exemplu de cum putem fi cu toții mai atenți și mai prezenți ca părinți și ca oameni.

Prefer să fiu un părinte care greșește încercând să fie mai bun și admite că a făcut-o, de fiecare dată când simte că a rănit sau încălcat niște limite, decât orice altă variantă vândută ca fiind cea perfectă prin podcasturi și story-uri!”, a scris Alex Călin în mediul online.

Oana Botezatu

„Cât de trist acest moment. Groaznic de trist. Și probabil că oamenii mai citiți și mai deștepți decât mine știu să explice mai bine de ce e atât de trist. Nu judec cum își crește fiecare copilul, dar nu ai cum, ca om și ca părinte, să faci așa ceva. În public. Pe o scenă. În fața a sute de oameni. Nu ai cum să faci asta, teoretic, pe acest ton și cu aceste cuvinte, nici acasă, între patru ochi, darămite în văzul atâtor oameni. Mi s-a făcut stomacul ghem, pe cuvânt”, a fost reacția jurnalistei Oana Botezatu.

Silviu Tudor Samuilă

„Scriam în urmă cu câteva zile despre o scenă care m-a șocat într-un restaurant din Balvanyos.. Un tată se ridicase și îi dăduse un dos de palmă peste față propriului fiu. Ceea ce a făcut aseară Claudiu Bleonț cu fiica sa pe scenă Premiilor Gopo, a fost la fel de nociv. Și-a umilit copilul încercând să obțină aprobarea și râsetele sălii. Din păcate, unii chiar s-au amuzat pe seama amărâtului copil. Dezolant”, a scris jurnalistul Silviu Tudor Samuilă, pe rețelele sociale.

Foto: Facebook

