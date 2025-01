Oana Zăvoranu, dezvăluiri fără perdea despre divorțul de Pepe: „Am un dispreț total pentru acest individ și este cea mai mare greșeală a vieții mele”

Oana Zăvoranu a oferit noi detalii despre cea mai dificilă perioadă din viața ei, perioada de după divorțul de Pepe. Protagonista din „Numai iubirea” a spus de ce îl consideră pe artist „cea mai mare greșeală” a vieții sale, dar și care a fost momentul care a declanșat „un război extrem de dureros” cu mama ei, Mariana Bănicioiu, care s-a stins din viață în aprilie 2015.

Oana Zăvoranu, dezvăluiri despre divorțul de Pepe și despre banii pierduți la vrăjitoare

Oana Zăvoranu (51 de ani) și-a deschis sufletul în podcastul lui Bursucu’, unde a vorbit, printre multe altele, despre părinții ei, despre fostul soț, Ionuț Pascu, cunoscut sub pseudonimul Pepe, și despre evenimentul care a împins-o să meargă la vrăjitoarele Melissa și Vanessa.

„Eu nu am ajuns la aceste individe din răneală de dragoste de soț, iubit și așa mai departe. Acolo lucrurile erau terminate cu cruce. Nu m-am dus să aduc pe nimeni înapoi. Acolo am ajuns pentru că duceam un război extrem de dureros cu mama. Acest individ a fost, da, cel care a declanșat ajungerea mea la aceste individe. Îți spun și momentul care a declanșat această destabilizare a mea”, a povestit Oana Zăvoranu, în podcastul lui Bursucu’.

„Am înnebunit.”

În anul 2010, Oana Zăvoranu a fost contactată de vrăjitoarele Melissa și Vanessa, care au convins-o că mama ei, Mariana Bănicioiu, i-a făcut farmece. Oana susține că momentul care determinat-o să accepte invitația vrăjitoarelor a fost o ediție a emisiunii lui Măruță, în care au fost invitați mama ei și Pepe. Artistul i-a cântat fostei soacre și a dansat cu ea. Atunci, mama Oanei i-ar fi spus lui Pepe că regretă că nu-i va mai fi ginere, pentru că abia acum a descoperit ce „băiat bun este”.

„Când am văzut-o pe mama mea cu cel mai mare dușman al ei și al meu, în brațe, dansând la Măruță, am înnebunit”, a explicat Oana.

„Am un dispreț total pentru acest individ și este cea mai mare greșeală a vieții mele.”

În total, Oana estimează că a pierdut 400.000 de euro la aceste vrăjitoare, pe care ulterior le-a dat în judecată pentru înșelăciune. Cele două au fost condamnate definitiv de Curtea de Apel București la câte 3 ani de închisoare cu suspendare în decembrie 2016.

Pe toata durata relației cu Pepe, Oana Zăvoranu susține că a fost la mijlocul conflictelor dure dintre mama ei și artist. Mariana Bănicioiu nu era de acord cu relația dintre fiica ei și cântăreț, lucru pe care nu l-a ascuns niciodată. Cu toate că vedea că mama ei are dreptate, fosta prezentatoare TV își dorea să se convingă singură de această realitate.

„După ce șapte ani de zile am fost tamponul urii dintre mama și acest bichon. Am un dispreț total pentru acest individ și este cea mai mare greșeală a vieții mele pentru cum s-a comportat ulterior, deși eu am fost o fată fină. Mama a fost contra acestei căsnicii, cu scandaluri, urlete. Mama mea a fost un om foarte deștept și îmi pare rău că nu am avut mintea de acum să-mi prețuiesc mama mult mai mult pentru tot ce a fost. Mama nu avea cum să fie de acord cu acest individ, nici cu familia lui. Valorile noastre, mediile, ne diferențiau”, a mai spus Oana Zăvoranu.

„Nu cred că a existat vreun divorț mai mizerabil decât l-a făcut acest om.”

Actrița din „Sacrificiul” susține că Pepe nu a iubit-o niciodată cu adevărat, având în vedere modul în care a vorbit despre ea după divorț. Oana susține că, timp de mai multe luni după despărțirea lor, cântărețul a primit bani pentru a apărea în emisiuni de televiziune și a o discredita.

„Eu am trăit într-o minciună. O dragoste adevărată nu se împroșcă cu noroi niciodată. Eu am rezistat cu stoicism celor mai bine de șase-șapte luni de zile în care am fost tocată, decimată, dacă nu de el, de cei patru-cinci sute de frați ai lui și unchi și mătuși, care făceau cu schimbul la Măruță.

Eu aveam o singură mamă care se mai ducea pe la emisiuni când nu mă duceam eu de silă. Nu cred că a existat vreun divorț mai mizerabil decât l-a făcut acest om. Ca și cum nu mai divorțează lumea pe pământul ăsta, ca și cum eram singura femeie care nu-l mai voia. Am fost crucificată. Șapte luni de zile s-a dus zi de zi, te rog să verifici, să mă împroaște”, a mai dezvăluit Oana.

De ce au divorțat Oana Zăvoranu și Pepe

Fosta prezentatoare TV susține că a pierdut bani, emisiuni și proiecte pentru că a refuzat să vorbească despre divorțul de Pepe contra cost. În acest timp, artistul ar fi profitat de ocazie pentru a se face cunoscut.

„Băiețașul ăsta era mort de foame și îi veneau lovele într-un mare fel pentru că își batjocorea soția. [La finalul căsniciei] îmi dădeam seama de diferența de clasă socială. E cât se poate de adevărată”, a mai declarat Oana, care l-a părăsit pe Pepe după ce s-a îndrăgostit de Tudor „Tudy” Ionescu, finul lui Călin Popescu-Tăriceanu.

