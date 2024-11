Oana Zăvoranu, acuzată că apelează la practici oculte pentru a-și ține partenerul aproape. „Avea nişte păpuşi croşetate, în formă de om, şi le înţepa cu andrele”

Horia Vlădescu, fostul manager al clinicii deținute de Oana Zăvoranu și Alex Ashraf, aduce acuzaţii la adresa actriței, susținând că ar apela la practici oculte pentru a-şi ţine partenerul aproape și ar fi gestionat defectuos afacerile proprii, inclusiv clinica și parfumul, acumulând datorii şi evitând plata taxelor.

Oana Zăvoranu, acuzată că aplează la practici oculte pentru a-și ține partenerul aproape

În ediția din data de 3 noiembrie a emisiunii Spynews TV, difuzată în ficare duminică de la ora 12:00, la Antena Stars, invitații Marei Bănică sunt protagoniştii celui mai de actualitate conflict monden: Horia Vlădescu-Oana Zăvoranu-Alex Ashraf.

În prima apariţie publică în presă, Horia Vlădescu aduce acuzaţii la adresa Oanei Zăvoranu, susținând, printre altele, că vedeta ar fi acceptat infidelitățile și violențele partenerului său, Alex Ashraf, și că ar fi încercat să denigreze alte vedete în online. În plus, Horia Vlădescu subliniază că Oana Zăvoranu ar avea comportamente nepotrivite și că ar avea o situație financiară delicată, ajungând să vândă bunuri și să ceară ajutor pe rețelele sociale.

“Parfumul costa 10-20 de dolari, şi-l vindea publicului cu 100. Nu doar că l-a vândut publicului cu 100, dar nu a plătit datorii la stat. (…)

În încercarea ei de a-l aduce înapoi acasă pe Alex Ashraf, încă mai mergea la vrăjitoare. (…) noaptea, se ducea în bucătărie, avea nişte păpuşi croşetate, în formă de om, şi le înţepa cu nişte andrele. Nu ştiu ce incantaţii făcea pe acolo, lega şi sfori la uşi, avea şi cărţi de magie neagră. (…) Mai trecea şi dintr-o cameră în alta în patru labe, începea să urle, ca un câine în casă. (…) se apuca să cerşească pe TikTok. (…) am găsit datorii peste datorii, nimic nu era plătit. (…)

Citeşte şi: Alex Ashraf a povestit cum a ajuns să o înșele pe Oana Zăvoranu: „Au găsit punctul sensibil”

Citeşte şi: Oana Zăvoranu și-a pierdut casa în instanță. Decizia luată de Înalta Curte de Casație e definitivă

Citeşte şi: Clinica medicală deținută de Oana Zăvoranu și Alex Ashraf a intrat în faliment. Când va începe executarea silită

Era în primăvara lui 2020, când Alex oscila între a veni acasă sau a rămâne la amantă. Pe Oana o bătea (…) m-a sunat şi mi-a zis .” , sunt o parte din acuzaţiile lui Horia Vlădescu aduse la adresa Oanei Zăvoranu şi a lui Alex Ashraf.

Cine este Horia Vlădescu

În 2017, Oana Zăvoranu și soțul ei, Alex Ashraf, au înființat o clinică medicală care a generat, o vreme, venituri frumușele. Afacerea a intrat în insolvență după mai mulți ani de procese cu administratorii companiei, printre care se numără și Horia Vlădescu. Acesta a fost managerul clinicii timp de doi ani, din 2019.

„Eu am fost managerul clinicii One Life, prin intermediul companiei Chimet Trade, care a preluat conducerea clinicii.

Când eram manager acolo, am ridicat-o și am salvat-o din faliment în 2019, în decembrie … S-a văzut doamna Oana cu sacii în căruță și a zis `nu mai am nevoie de nimeni, mă descurc eu`. N-a mai vrut să plătească, a început să facă datorii și la alte părți, au crescut sumele și acum a ajuns la fundul sacului’, a declarat Vlădescu, potrivit Cancan.

După concedierea lui Vlădescu, între acesta și Oana Zăvoranu au începăut disputele juridice inițiate de bărbat pentru a-și recupera banii pe care i-ar fi împrumutat vedetei.

„Noi am cerut falimentul, are să ne dea aproximativ 700.000 de lei, bani datorați pentru perioada 2020-2021, în mare parte sunt din ultimul an. Eu am mai avut cu ea un proces, cu niște bani împrumutați. Procesul acela s-a câștigat acum câteva luni. Am și executat-o, i-am blocat conturile, am recuperat banii’” – a mai declarat Vlădescu.

Foto – instagram, capturi video

Urmărește-ne pe Google News