George Simion și Călin Georgescu au mers împreună la vot, la o secție din Mogoșoaia. Cei doi au fost însoțiți de soțiile lor, Ilinca Simion și Cristela Georgescu

George Simion și Călin Georgescu au mers și de data aceasta împreună la vot, la fel ca în primul tur de pe 4 mai, cei doi exprimându-și voturile la o secție din Mogoșoaia. Candidatul AUR și fostul candidat independent de la alegerile prezidențiale din 2024 au fost însoțiți de soțiile lor.

George Simion și Călin Georgescu au mers împreună la vot

George Simion și Călin Georgescu au mers împreună la o secție de vot din Mogoșoaia pentru a alege viitorul președinte al țării. Spre deosebire de primul tur al alegerilor prezidențiale, cei doi au venit însoțiți de soțiile lor, Ilinca Simion și Cristela Georgescu.

La ieșirea de la urne, cei doi au vrut să dea declarații în sală, dar un polițist i-a escortat în afara clădirii.

„Am votat împotriva inechităților și umilințelor la care surorile și frații noștri au fost supuși, am votat împotriva abuzurilor și împotriva sărăciei, împotriva celor care ne desconsideră pe toți, dar am votat pentru viitorul nostru, care să fie decis doar de români, pentru români și pentru România. Așa să ne ajute Dumnezeu”, a declarat George Simion.

Călin Georgescu și George Simion au votat duminică dimineață la Școala Gimnazială nr 1 din Mogoșoaia, județul Ilfov.

Cristea Georgescu și Ilinca Simion, la brațul soților lor

Dacă în primul tur al alegerilor prezidențiale George Simion și Călin Georgescu s-au prezentat singuri la vot, de data aceasta cei doi au venit însoțiți de soțiile lor.

Cristela Georgescu a atras imediat atenția celor din jur cu o schimbare de look. Soția lui Călin Georgescu a renunțat la părul lung și a optat pentru un bob. Aceasta a ales să poarte în ziua votării o rochie albă cu dungi orizontale negre pe care a asortat-o cu un sacou negru.

„Nu este un vot, este o mărturisire. Am votat pentru o Românie creștină, am votat pentru România în care cuvintele mamă și tată să fie sfinte. Am votat pentru țara noastră, de aici și de oriunde, pentru că țara noastră are nevoie de iubire, de iertare. Să ne amintim de înțelepții noștri: Cu cât suntem mai mulți, cu atât mai bine”, a declarat Călin Georgescu, în timp ce soția lui a preferat să nu dea nicio declarație.

Pe de altă parte, deși nici ea nu le-a spus nimic jurnaliștilor, Ilinca Simion, soția lui George Simion, s-a închinat de trei ori după ce a băgat buletinul de vot în urnă. Mai tânăra soție a candidatului AUR a ales să poarte cu această ocazie o rochie albă cu print floral.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu soții Simion și soții Georgescu de la secția de votare

