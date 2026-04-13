Deputatul Dan Artimon, reprezentant al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a murit duminică, la vârsta de 59 de ani, într-un accident rutier produs în județul Caraș-Severin. Vestea a lovit puternic atât comunitatea politică, cât și pe cei care l-au cunoscut personal, mai ales că tragedia s-a petrecut chiar în ziua de Paști.

Anunțul morții, făcut public de George Simion

Decesul parlamentarului a fost confirmat duminică seară de liderul AUR, George Simion, într-un mesaj publicat pe Facebook. Acesta a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind pierderea resimțită în partid:

„Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul a deputatului AUR și prietenul meu, Dan Artimon. Vom fi mai săraci fără el, cel mai înțelept dintre noi.”

Moartea deputatului a fost preluată rapid și de presa locală din Arad, care l-a descris drept „un mare luptător pentru Arad de foarte mulți ani”.

Cum s-a produs tragedia

Potrivit informațiilor oficiale, accidentul în care și-a pierdut viața Dan Artimon a avut loc pe un drum din Caraș-Severin. La fața locului au intervenit echipaje medicale, însă rănile suferite de acesta au fost incompatibile cu viața.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Caraș-Severin, Simona Harbuzaru, a declarat:

„La fața locului au intervenit și echipaje ale ambulanței, care au acordat îngrijiri medicale victimelor. În urma accidentului, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a fost rănit grav, fiind ulterior declarat decedat, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical.”

Deși declarația oficială nu menționează numele victimei, aceasta se referă la accidentul în care a fost implicat deputatul.

O carieră construită în slujba comunității

Dan Cătălin Artimon s-a născut la 17 iunie 1966, în Arad. A fost ales deputat în decembrie 2024, reprezentând circumscripția Arad. În Parlament, activa în Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Înainte de a ajunge în legislativ, Artimon a fost consilier județean în cadrul Consiliului Județean Arad, funcție în care fusese ales în iunie 2024. Activitatea sa publică include și perioada în care a condus organizația nonguvernamentală Arad-ID, între anii 2005 și 2010.

Moartea sa a generat un val de reacții în rândul colegilor de partid, al comunității din Arad și al celor care au colaborat cu el de-a lungul anilor. Mulți l-au descris drept un om echilibrat, implicat și dedicat proiectelor locale.

