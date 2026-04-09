Influencerița Zepa a murit la 26 de ani. Fanii, alarmați de ultimele mesaje ale tinerei: „Nu am zile fără alcool!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Influencerița japoneză Zepa a murit la doar 26 de ani, lăsând în urmă o comunitate uriașă de urmăritori care îi apreciau energia, umorul și sinceritatea. Creatoarea de conținut, cunoscută pentru videoclipurile în care testa diverse mâncăruri și băuturi, adunase peste 1,4 milioane de fani pe rețelele sociale și mai mult de 624.000 de abonați pe YouTube.

Vestea tragică a fost anunțată printr-un mesaj postat pe contul ei de X (fostul Twitter), scris în japoneză și tradus ulterior în engleză.

Anunțul oficial al familiei

Mesajul publicat pe contul ei a confirmat dispariția fulgerătoare a tinerei creatoare de conținut:

„Îmi cer scuze pentru acest anunț brusc. Zepa a murit în mod neașteptat.”

Familia a transmis că ceremonia funerară a avut loc în privat, doar cu rudele apropiate.

„În numele celei decedate, îmi cer profund scuze pentru vestea abruptă a trecerii ei în neființă. Înmormântarea a fost organizată în cerc restrâns, doar cu membrii familiei. Vă mulțumim sincer pentru bunătatea și sprijinul acordat în timpul vieții ei.”

Cauza morții nu a fost făcută publică.

Lupta cu alcoolismul, împărtășită deschis cu urmăritorii

Zepa vorbise în repetate rânduri despre dificultățile ei legate de consumul de alcool. Cu doar câteva zile înainte de moarte, scrisese pe X:

„Se pare că speranța de viață pentru dependența de alcool este în jur de 50 de ani… Oare am trecut deja de jumătate…?”

Într-un alt mesaj, postat pe 15 martie, mărturisea:

„Care sunt punctele mele forte, până la urmă… Partea mea veselă? Nici vorbă, am și depresie indusă de alcool, lol.”

În ianuarie, recunoștea: „Sunt îngrijorată pentru mine însămi”, iar în decembrie scria: „Nu am zile fără alcool.”

Un drum schimbat și o carieră construită rapid

Originară din regiunea Kansai, Zepa visase inițial să devină hairstylist, însă la sfatul mamei a ales să studieze dreptul. În 2022, și-a lansat canalul de YouTube, iar ascensiunea ei a fost rapidă, datorită stilului autentic și energiei molipsitoare.

Reacțiile fanilor: „Este devastator… nu pot să cred”

Comunitatea online a reacționat imediat, iar mesajele de condoleanțe au inundat rețelele sociale.

„Doamne, ce naiba? Mă uitam la stream-ul ei acum două săptămâni, este devastator. Era una dintre creatoarele mele preferate din Japonia.”

„Este foarte tragic. Mai ales că a încercat să renunțe și a petrecut timp vorbind despre pericolele alcoolismului. Odihnească-se în pace.”

„Iubesc videoclipurile ei atât de mult și le revăd mereu, îmi dădeau atâta energie.”

„Așteptam cu nerăbdare activitatea ei pe noul canal, este prea șocant… Sincere condoleanțe.”

„Sunt șocat de vestea morții tale. Zepa-san, este sfâșietor că s-a întâmplat la doar 26 de ani. Mulțumesc pentru toate stream-urile pline de bucurie. Mă rog pentru odihna sufletului tău.”- sunt câteva dintre mesajele fanilor.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News