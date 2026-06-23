Influencerița Jen Hamilton și soțul ei, Brian, s-au despărțit după 15 ani de mariaj. „Vrem să fim foarte clari. Nu a fost vorba că nu ne mai iubim…”

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Celebra creatore de conținut Jen Hamilton și soțul ei, Brian, au confirmat în mod oficial că au decis să pună capăt mariajului lor, lăsând comunitățile de fani în stare de șoc. Autoarea de bestselleruri, urmărită de peste 4,8 milioane de oameni pe platforma TikTok, a făcut anunțul dureros după ce un clip în care apărea plângând a stârnit un val uriaș de speculații în mediul online.

Departe de a fi un divorț marcat de scandal, cei doi au ales o cale a maturității, explicând public că decizia a fost luată de comun acord, din dorința de a-și oferi spațiu pentru vindecare și pentru a proteja cei doi copii pe care îi au împreună.

Un comunicat scris de mână, fără ajutorul inteligenței artificiale

Pentru a evita speculațiile presei și mesajele reci venite prin intermediul publiciștilor, Jen și Brian au ales să conceapă o declarație comună, extrem de sinceră și directă. Aceștia au explicat că, în ciuda faptului că drumurile lor se separă din punct de vedere fizic, legătura de prietenie și respectul acumulate în cei 15 ani de istorie comună vor rămâne intacte pentru totdeauna.

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„Aceasta vine cu o durere enormă pentru amândoi, dar și cu recunoștință pentru cei 15 ani de istorie comună, dragoste și prietenie. Ceea ce ne asumăm este să ne iubim frumos pe parcursul acestei tranziții și să punem în centru bunăstarea familiei pe care am creat-o. Sperăm că ramificarea drumurilor noastre din punct de vedere fizic va crea spațiu pentru vindecarea psihică a celuilalt. Rămânem dedicați ideii de a fi o echipă. Chiar am scris asta împreună (și fără chatgpt)”, au transmis cei doi foști parteneri.

Dragostea nu a dispărut: „De aceea este atât de devastator”

Spre deosebire de majoritatea despărțirilor din showbiz, influencerița a ținut să precizeze că decizia radicală nu a survenit din cauza dispariției sentimentelor sau a unor conflicte majore. Cei doi au realizat că, uneori, detașarea fizică este singura soluție salvatoare pentru ca fiecare să își poată rezolva propriile traume și probleme interne.

„Amândoi vrem să fim foarte clari. Nu a fost vorba despre faptul că nu ne mai iubim. De aceea este atât de devastator. A fost vorba despre a recunoaște că, uneori, cel mai plin de iubire lucru pe care îl poți face este să-i oferi cuiva spațiu pentru a înțelege lucruri complexe. Și exact asta facem”, a continuat cuplul în mesajul lor plin de vulnerabilitate.

Regrete legate de expunerea suferinței și un apel la bunătate

După ce a realizat impactul pe care l-a avut clipul inițial în care își arăta disperarea, Jen Hamilton a recunoscut că a acționat sub impulsul momentului și că nu a anticipat că viața sa privată va deveni subiect de prima pagină în marile publicații. Vedeta le-a cerut urmăritorilor să dea dovadă de discreție și decență, în special pentru a-și proteja cei doi fii, Ellis și Luke.

„Nu ar fi trebuit să o fac niciodată. A fost un moment de durere arzătoare. Și pur și simplu voiam ca cineva să-mi spună că voi fi bine. Pur și simplu mă doare și fiecare încercare de a-mi distrage atenția ajunge să înrăutățească lucrurile pentru că subiectul este peste tot. Nimeni nu-mi datorează intimitate. Aceasta este viața pe care o trăiesc.

Dar dacă m-ați iubit vreodată, vă rog opriți-vă. Nu mai vorbiți despre el. Nu mai vorbiți despre familia noastră. Despre relația noastră. Încă îl iubesc atât de mult și îi vreau tot binele. Este propria mea vină. Îmi pare rău. Regret atât de mult”, a mărturisit Jen, încheind cu speranța că această perioadă dificilă îi va transforma, în final, în cele mai bune versiuni ale lor.

Foto – Instagram

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