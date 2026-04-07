Femeia lovită pe trecerea de pietoni de către un fotbalist de la Rapid a murit la spital. Ce se întâmplă cu Kader Keita acum
Femeia pe care rapidistul Kader Keita a lovit-o pe trecerea de pietoni a murit la spital. Ea era internată la Spitalul Floreasca, după accidentul care a avut loc în urmă cu o lună. Fotbalistul a fugit de la locul accidentului, însă a fost identificat de polițiști și a fost plasat sub control judiciar. Iată ce se va întâmpla acum cu acesta.
Femeia pe care Kader Keita a lovit-o pe trecerea de pietoni a murit
Marți dimineață, 7 aprilie, medicii au confirmat că femeia lovită pe trecerea de pietoni a murit. Aceasta ar fi suferit un infarct, conform unor surse citate de Antena 3 CNN. Femeia se afla în spital de o lună de milă, după ce a fost călcată pe trecerea de pietoni de către jucătorul Rapidului.
Acum, Kader Keita se află sub control judiciar, însă moartea victimei schimbă complet încadrarea juridică. Keita era cercetat pentru vătămare corporală din culpă și fugă de la locul accidentului. Însă acum, odată cu moartea femeii, încadrarea va fi de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.
„La data de 03.03.2026, în jurul orei 05:46, inculpatul K.A.K. a condus autoturismul pe o stradă din Bucureşti, Sectorul 2, fără a acorda prioritate de trecere, accidentând-o pe persoana vătămată I.F., care era angajată în traversarea străzii de la stânga la dreapta privind sensul de mers al autovehiculului, pe marcajul trecerii de pietoni marcat şi semnalizat corespunzător, cu consecinţa producerii acesteia de vătămări corporale evaluate prin 130 – 150 de zile de îngrijiri medicale şi punerea vieţii în primejdie, apoi inculpatul a părăsit locul producerii accidentului”, ta transmis atunci Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.
Femeia s-a apropiat de marginea trotuarului și a vrut să traverseze la câteva secunde după ce prin fața ei trece în viteză o autoutilitară.
Își continuă traversarea, iar după o fracțiune de secundă este lovită în plin de un alt autoturism care frânează prea târziu. Kader Keita se afla la volan și a plecat de la locul accidentului.