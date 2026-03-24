Cine este Medeea Tănase, soția lui Florin Tănase din lotul național al României. Este nepoata lui Robert Turcescu și conduce o afacere de milioane

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Medeea și Florin Tănase formează un cuplu din anul 2014. Ceoi doi s-au căsătorit civil în anul 2021 și au împreună un fiu, Zian, care a moștenit pasiunea pentru fotbal de la părinții săi. Tânăra în vârstă de 30 de ani este nepoata jurnalistului Robert Turcescu și a cochetat în trecut cu moda, iar acum se ocupă de partea de marketing a afacerii în imobiliare a soțului ei.

Cine este Medeea Tănase

Povestea de iubire dintre Medeea și Florin Tănase a început în urmă cu 12 ani, relația lor trecând peste numeroase obstacole. Cei doi chiar au trecut printr-o scurtă despărțire, însă au realizat rapid că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Deși Florin Tănase este unul dintre cei mai mari fotbaliști, cei doi au reușit să își țină relația departe de ochii curioșilor, alegând să nu se expună excesiv.

Medeea și Florin s-au căsătorit în anul 2021, iar între timp a venit pe lume și fiul cuplului, Zian, acum în vârstă de 4 ani, care se află mereu pe stadion pentru a-și susține tatăl.

Pe plan profesional, Medeea a fost mai întâi model și a defilat pe marile podiumuri, însă s-a reprofilat rapid și și-a deschis propria afacere, Medeea Clothing, un brand online de haine și accesorii. Aceasta a fost fața brandului și s-a ocupat, în același timp, de promovare, selecția produselor și relația cu clientele.

Medeea Tănase, implicată de afacerea de milioane de euro a fotbalistului

În ultima perioadă, Medeea Tănase a ales să se concentreze pe zona de business. Florin Tănase a investit în domeniul imobiliar și, împreună cu agentul FIFA Florin Vulturar, a dezvoltat complexul rezidențial Noura Residence Pipera, construit pe un teren achiziționat de la Gigi Becali. Proiectul include 127 de apartamente, dispuse în patru clădiri, iar prețurile sunt cuprinse între 119.830 și 268.700 de euro + TVA.

Tânăra se ocupă de partea de promovare, marketing online și comunmicare, ea fiind vocea din materialele video oficiale ale proiectului rezidențial.

Pentru a-i permite soțului ei să se concentreze asupra carierei sale sportive,. Medeea a declarat că urmează să preia complet strategia de marketing digital.

„Referitor la antreprenoriat, Florin se ocupă de partea de afaceri, eu am realizat doar clipuri de promovare pentru proiectul nostru imobiliar, iar în curând voi prelua partea de marketing online, ocupându-mă de postările de pe paginile Noura. De multe ori nu este ușor să fii soție de fotbalist pentru cală programul lui Florin este destul de încărcat. Sunt antrenamente zilnice, cantonamente, deplasări, iar noi ne organizăm viața de familie în jurul lui”, a declarat Medeea Tănase pentru Prosport.

Florin Tănase, cadou de 330.000 de euro pentru soția lui

Recent, Florin Tănase și-a surprins soția cu un cadou în valoare de 330.000 de euro. Mai exact, fotbalistul i-a oferit Medeei mașina la care ea visa de mai mult timp: un Mercedes-AMG G63, cu un motor de 585 cai putere, fabricată în anul 2023.

„Răsfățată în cel mai frumos mod posibil. Îți mulțumesc pentru acest vis îndeplinit, iubitule”, a scris Medeea pe contul personal de Instagram.

Florin Tănase obișnuiește să își răsfețe soția și cu vacanțe de lux în diferite locuri exotice precum Maldive.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Florin și Medeea Tănase

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News