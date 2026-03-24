Oana Zamfir, de la Digi Fm, mărturii despre coșmarul prin care a trecut: „Am fost abuzată fizic. Mă bucur că am supraviețuit”

Oana Zamfir, de la Digi Fm, a mărturisit că a trecut printr-o relație abuzivă. Vedeta a fost într-o relație abuzivă, din care a ieșit traumatizată și în care a fost abuzată fizic și psihic. Celebra vedetă de radio a vorbit cu sinceritate despre momente dificile prin care a trecut.

Oana Zamfir, abuzată fizic timp de doi ani

Oana Zamfir s-a deschis și a vorbit despre relația în care a fost abuzată fizic. Ea a povestit că a venit la radio cu o vânătaie în urma unei altercații fizice cu fostul ei partener.

Mai mult, ea a povestit că a fost abuzată și psihologic și era supusă unor lucruri greu de imaginat.

„Am trecut prin doi ani în care am fost abuzată fizic și eu nu-mi dădeam seama că este în neregulă. Lucram la radio pe vremea aia. Am venit la radio cu o vânătaie, pentru că m-a lovit cu mâna de tocul ușii. Mi-a dat cu mâna de tocul ușii. Eu mă și învinețesc foarte ușor. Și îmi amintesc că m-a văzut șefa mea de atunci, m-a luat în birou și mi-a zis: ce-i cu vânătaia pe mâna ta? Și eu am zis, nu știu, am căzut în baie. Sau ceva.

Oricum, eu sunt genul care se accidentează pe suprafețe plane, singură în casă, n-am nevoie de ajutor. Și mi-a zis: așa se numește mai nou? Și mi-am dat seama că nu sunt o bună mincinoasă. Și mi-a zis: să-mi spui dacă ai nevoie de ceva. Evident că nu.

Dar, dincolo de asta, când am fost atinsă fizic, că bătăi crunte nu au existat, să ne înțelegem, nu vreau să denaturez realitatea câtuși de puțin. Cred că mai degrabă a fost abuzul psihologic, ăla în care la 20 și ceva de ani, tu fiind singură în București”, a povestit Oana Zamfir.

„În interior era o luptă continuă”

Vedeta a vorbit despre cum trauma zilnică i-a impactat fiecare aspect al vieții. Deși venea la radio cu o viață care părea normală, vedeta se confrunta în interior cu o luptă continuă.

„Am venit la radio cu o viață care părea normală, dar în interior era o luptă continuă. Este greu de explicat cât de mult te poate marca o astfel de experiență”, a mai spus Oana Zamfir.

Deși experiența a fost una extrem de dificilă, Oana Zamfir a povestit că a reușit să supraviețuiască și să își recupereze viața. Pentru victimele abuzurilor, vedeta a transmis un mesaj puternic: nu trebuie să rămâi singur și întotdeauna există o cale de ieșire, cu toate că drumul este dificil și plin de provocări.

