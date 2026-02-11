Gabriela Firea trage un semnal de alarmă asupra abuzurilor din mediul online: „Un copil sau o femeie pot fi umiliți, șantajați și distruși cu un singur clip”

Gabriela Firea a tras un semnal de alarmă, în cadrul unui discurs la Strasbourg, asupra hărțuirii din mediul online, în România. Europarlamentarul a solicitat, în același timp, să fie luate de urgență mai multe măsuri.

Gabriela Firea cere măsuri împotriva abuzurilor din online

Gabriela Firea, europarlamentar și voce puternică în lupta pentru protejarea celor vulnerabili, a lansat un apel urgent pentru combaterea abuzurilor online, într-un discurs susținut la Strasbourg în cadrul Parlamentului European.

Aceasta a explicat că, în România, 21% dintre copii sunt hărţuiţi online, în timp ce la nivelul Uniunii Europene unul din şase adolescenți a căzut victimă cyberbullying-ului.

„Am ajuns să trăim o realitate în care un copil sau o femeie pot fi umiliți, șantajați și distruși cu un singur clip. Vorbim despre traumă pe termen lung, mai ales când hărțuirea se combină cu falsuri generate de Inteligența Artificială”, a declarat Gabriela Firea, subliniind gravitatea fenomenului.

Cyberbullying-ul, exacerbat de algoritmii platformelor de socializare care prioritizează „like-urile și profitul” în detrimentul sănătății mentale, creează contexte toxice pentru utilizatori.

Ce soluții oferă europarlamentarul

Gebriela Firea a propus trei soluții clare pentru combaterea abuzurilor digitale: implementarea majoratului digital, verificarea strictă a vârstei utilizatorilor și eliminarea rapidă a conținutului abuziv.

„Accesul la rețelele de socializare trebuie restricționat total pentru copiii sub 13 ani, iar până la 16 ani să fie necesar acordul părinților”, a explicat europarlamentarul.

De asemenea, ea a atras atenția asupra necesității unor reacții rapide din partea platformelor digitale: „Conținutul abuziv trebuie eliminat în ore, nu săptămâni”.

„Pentru cine nu crede în acest fenomen îngrijorător, Comisia are șapte anchete deschise împotriva acțiunilor indecente pe diferite platforme sociale”, a afirmat Gebriela Firea, arătând că pericolele online sunt documentate și că există deja demersuri instituționale pentru sancționarea acestora.

În calitate de membru al comisiilor CULT și FEMM, Gabriela Firea a insistat asupra importanței educației digitale și a sprijinului familial.

„Emoțiile copiilor trebuie crescute de familie și comunitate, nu de platforme”, a spus ea, subliniind că tehnologia nu poate înlocui suportul uman.

Consilierea în școli, implicarea familiei și educația emoțională sunt piloni esențiali pentru protejarea tinerilor și revenirea la autenticitatea vieții offline. Mesajul Gabrielei Firea este clar: protejarea celor vulnerabili, fie că sunt copii sau femei, trebuie să devină prioritară într-o lume digitală în continuă schimbare.

Sursă foto: Profimedia

