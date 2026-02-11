Laura Andreșan, dezvăluiri intime din perioada divorțului de Grasu XXL: „Dacă nu plecam în acel moment…”

Laura Andreșan a vorbit despre perioada grea din viața ei în care a luat decizia de a divorța. Vedeta a dispărut pentru un timp îndelungat din spațiul public, iar recent s-a întors pentru a vorbi despre câteva aspecte importante ale vieții sale.

Cum a decis Laura Andreșan să divorțeze

Laura Andreșan a dispărut pentru o vreme din spațiul public. Acum, vedeta s-a întors și a făcut dezvăluiri despre trecutul său. S-a regăsit pe sine și a parcurs un drum lung spre vindecarea traumelor din copilărie și încercarea de a fi un om mai bun, mai înclinat spre spiritualitate.

Citeşte şi: S-a aflat! De ce s-au despărțit Laura Andreșan și Grasu XXL, după o relație de 12 ani și un copil

Ea și-a găsit puterea de a își privi trecutul în fața și de a face pace cu tot ce s-a întâmplat greșit în parcursul ei, în același timp vindecând-și rănile și traumele din copilărie.

Laura Andreșan a vorbit despre abuzul sexual la care a fost supusă de unchiul său, dar și de efectele pe care acesta l-a avut asupra ei. În plus, vedeta a vorbit și despre felul în care a ajuns la decizia de a divorța de tatăl copilului său.

Ea a dezvăluit că ea a fost cea care a decis să divorțeze. Totul s-a întâmplat când tatăl ei a murit, iar faptul că abia născuse și suferea de o depresie post-partum a avut un mare rol în decizia ei.

Sper să nu rănesc pe nimeni, în special pe Dragoș și pe Maria când o să fie mai mare. Când va fi mai mare și va vedea înregistrarea asta, o să știe. Eu l-am părăsit pe Dragoș. Eu am plecat, eu am vrut separarea, divorțul, eu am luat decizia.

Citeşte şi: Laura Andreșan și Grasu XXL aveau de mult probleme în căsnicie. Ce se întâmpla de la o vreme între ei

Ulterior, Dragoș a depus efort, cel puțin așa părea. Încerca să mă readucă în casa pe care o construisem. Dar eu am pus stoper am inițiat despărțirea.

Eu nu mai sunt femeia care a intrat în relație și care a fost în relația cu Dragoș. În momentul despărțirii, eram în post-partum. Tata murise, a fost un doliu groaznic. Noi deja eram în certuri. Eu dacă nu plecam în acel moment, mă anihilam”, a povestit Laura Andreșan.

La un pas să își ia viața

Întrebat dacă anihilarea înseamnă că ar fi fost în stare să își ia viața, Laura Andreșan a confirmat.

„Da. Eram ori să plec, ori să trăiesc. Și am ales să trăiesc. Acesta este adevărul de la acel moment”, a explicat vedeta.

Citeşte şi: Grasu XXL, pus la dietă de Laura Andreșan: „Am două luni de când nu am mai mâncat shaorma”

Laura Andreșan și Grasu XXL au fost împreună 12 ani și au împreună o fetiță pe care continuă să o crească împreună.

Urmărește-ne pe Google News