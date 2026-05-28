Mariana Moculescu a pierdut dreptul de a mai sta în apartamentul în care locuia cu chirie. „A venit proprietara să mă dea afară, ea locuind în Italia de 25 de ani!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mariana Moculescu, fosta soție a regretatului compozitor Horia Moculescu, a pierdut definitiv procesul pe fond cu proprietara apartamentului în care locuiește cu chirie de câțiva ani și se confruntă acum cu o decizie de evacuare silită.

O nouă notă de plată de la judecători și executarea silită

Situația locativă a vedetei a devenit critică după ce aceasta nu a mai reușit să își achite obligațiile financiare lunare de mai bine de un an, invocând probleme financiare severe care au lăsat-o în imposibilitatea de plată.

Deși a încercat prin toate căile legale să blocheze acțiunea de evacuare și a solicitat judecătorilor să fie lăsată să locuiască în continuare în respectivul imobil, magistrații au dat câștig de cauză proprietarei. Dincolo de pierderea locuinței, Mariana Moculescu a primit o nouă lovitură grea în instanță, fiind obligată să scoată sume uriașe din buzunar pentru cheltuielile de judecată.

În ciuda eforturilor disperate de a contesta fiecare decizie nefavorabilă, vedeta a pierdut recent un apel extrem de important. Instanța a respins ca nefondată solicitarea acesteia de a nu plăti cheltuielile de judecată generate de proces, astfel că datoriile sale s-au acumulat într-un ritm alarmant. Pe lângă chiriile restante pe care trebuie să le returneze integral, vedeta este obligată acum să achite și onorariul avocaților părții adverse.

„Respinge apelul, ca nefondat. Obligă apelanta-pârât la plata către intimata-reclamantă a sumei de 3569,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocaţial apel”, se arată în decizia oficială consemnată pe Portalul Instanțelor de Judecată, potrivit spynews.ro.

Singura consolare parțială pentru Mariana Moculescu a fost admiterea unei cereri de ajutor public judiciar. Această decizie o scutește temporar de la plata taxei de timbru necesară pentru cererea de suspendare provizorie a executării silite, oferindu-i un scurt răgaz în lupta pentru acoperișul de deasupra capului.

Apărarea Marianei Moculescu: „Buna credință contează!”

De cealaltă parte, vedeta se consideră nedreptățită și susține că proprietara apartamentului, care este stabilită în străinătate, a dat dovadă de o lipsă totală de înțelegere în momentul în care au apărut primele probleme cu banii. Ea a explicat public că, înainte de această perioadă de impas, a fost un chiriaș model și a investit sume considerabile în locuința din care acum este dată afară.

„Eu după ce nu am avut bani, pe loc a venit proprietara să mă dea afară, ea locuind în Italia de 25 de ani. Nu contează de când nu am mai plătit, contează că am plătit doi ani și trei luni. Buna credință contează! Am plătit mai mult decât face.

Citeşte şi: Mariana Moculescu și Nidia au îngropat securea războiului. Ce surpriză i-a făcut tânăra mamei sale

Citeşte şi: Mariana Moculescu, cuvinte dure la adresa regretatului Horia Moculescu. „Moartea nu e de ajuns ca să uit. Eu nu îl iert!” De ce refuză să meargă la mormântul compozitorului

Citeşte şi: Ce spune Monica Tatoiu despre Monica Gabor, după ce a dat de pământ cu Irinel Columbeanu: „Merită ce i se întâmplă”

Suntem în proces, ea mi-a deschis dosar penal și mi-a făcut proces de evacuare din locuință. Eu i-am dat ei 10.000 de euro și am plătit utilități de 5.000 de euro. Eu am făcut apel, l-am pierdut pe fond și acum suntem în recurs”, a declarat Mariana Moculescu, explicând stadiul războiului din instanță.

Supraviețuire dintr-o pensie de handicap și blocaj financiar familial

Realitatea zilnică a fostei soții a lui Horia Moculescu este însă una extrem de dură. Vedeta a mărturisit că sursele ei de venit sunt aproape inexistente în acest moment, iar sprijinul pe care se baza în trecut a dispărut din cauza problemelor care s-au abătut și asupra restului familiei.

Ea a dezvăluit că în prezent trăiește dintr-o pensie de handicap și că fiica sa, Nidia, o mai ajută financiar atunci când poate. Din păcate, ajutorul din partea fiicei sale a devenit tot mai rar, în condițiile în care și aceasta trece printr-o perioadă dificilă după ce a rămas recent fără loc de muncă. Rămâne de văzut dacă recursul îi va oferi Marianei Moculescu o salvare de ultim moment sau dacă executorii judecătorești vor pune în aplicare ordinul de evacuare.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News