Gabriela Firea, apariție de excepție la botezul nepoatei sale. Mirela Vaida a cântat toată seara: „O știut pe Gabi de mulți ani”

Gabriela Firea a participat la botezul primei sale nepoțele. Petrecerea a avut loc duminică, pe 8 februarie, la InterContinental Athenee Palace în București. Micuța Emily Victoria este fiica lui Tudor, băiatul cel mare a Gabrielei Firea. La eveniment a cântat Mirela Vaida, care a fost și maestru de ceremonii.

Gabriela Firea, apariție elegantă la botezul nepoțelei sale

Gabriela Firea este extrem de fericită. Ea a devenit anul trecut bunică pentru prima oară, când în familia ei a apărut Emily-Victoria, fiica lui Tudor, băiatul cel mare al Gabrielei.

Evenimentul a fost unul emoționant, iar vestea a adus multă bucurie în familia politicienei.

„Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria! Îți dorim o viață plină de sănătate, zile senine, bucuria de a trăi și a explora lumea. Felicitări, norei mele dragi Eva și primului meu fiu Tudor! Sigur veți fi părinți iubitori și grijulii. Să fiți binecuvântați! Vă iubim! Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu”, scria Firea în mediul online când și-a cunoscut nepoțica.

Social-democrata a participat pe 8 februarie la botezul nepoatei sale. Ea a afișat o ținută elegantă. Cu un zâmbet pe față și mândră să fie bunică, Firea a apărut într-o fotografie alături de Mirela Vaida, cea care a prezentat evenimentul și care a cântat toată seara.

Ce mesaj emoționant a postat Mirela Vaida

Prezentatoarea a povestit cum s-a cunoscut cu Gabi Firea și cât de fericită este să o vadă bunică.

„Aseară am prezentat și am cântat la petrecerea de botez a primei nepoate a prietenei mele Gabriela Firea, micuța Emily Victoria 💗 Fiica băiatului ei celui mare, Tudor… 🥰 O seară cu lumină, cu emoție și cu oameni veseli! O știu pe Gabi de mulți ani.

Ne-am cunoscut în televiziune, apoi drumurile noastre au mers diferit. Nu ușor. Nici pentru una, nici pentru cealaltă. Dar viața are felul ei de a așeza lucrurile exact atunci când ești pregătit să le primești. Și cred, cu toată sinceritatea, că abia acum o văd cu adevărat împlinită. Pentru că, oricâte «roluri» are de jucat o femeie în viață – personale, profesionale, publice, grele – singurul care îi lipsea Gabrielei era cel de bunică. ❤️🦋.

Iar acum îl poartă cu o seninătate care spune tot. Dragă Gabi, să te bucuri de Emily Victoria cu sănătate, cu liniște și cu acel timp care nu se măsoară decât în îmbrățișări! Să fie viața ei blândă, cu pași siguri și multă iubire! 🎀 Iar vouă, ca familie, să vă fie casa plină de râsete, răbdare și binecuvântări! 🤍 Felicitări pentru tot! A fost un eveniment impecabil, elegant și rafinat, organizat cu tenacitate și atenție la detalii”, a scris Mirela Vaida.

Tudor este fiul Gabrielei Firea din prima căsătorie, cea cu Răsvan Firea. Bărbatul a murit în 2010, iar social-democrata a rămas văduvă. Ulterior, ea l-a întâlnit pe Florentin Pandele, alături de care are doi băieți: David Petru și Zian-Mihai.

