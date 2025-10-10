Gabriela Firea, poziție fermă privind inițiativa UE prin care minorii ar putea să își aleagă legal propriul gen: „Spun categoric NU”

Uniunea Europeană propune o strategie prin care minorii ar putea alege legal propriul gen fără limită de vârstă, iar țările care se opun ar putea fi sancționate. Documentul critică terapiile de consiliere și susține recunoașterea de gen bazată pe autodeterminare. Eurodeputatul Gabriela Firea a reacționat vehement la inițiativă. Iată ce spune politicianul român.

Gabriela Firea nu e de acord cu inițiativa UE privind alegerea propriului gen în rândul copiilor

Eurodeputatul Gabriela Firea a vorbit despre inițiativa Comisiei Europene privind dreptul copiilor de a își alege propriul gen, indiferent de vârstă. Ea a anunțat că va cere colegilor din Parlamentul European să se opună trecerii unei astfel de legi.

„Copiii mei, ai tuturor românilor și ai celorlalți cetățeni europeni NU sunt subiecți de experiment ideologic! Sunt mamă și spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public, dinspre Comisia Europeană, potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă.

Consider că această inițiativă este un atac la adresa dreptului părintesc și o ignoranță periculoasă a etapei de dezvoltare a copiilor. Înțeleg dreptul unui adult de a decide asupra propriei vieți, dar pentru copii suntem noi, părinții, responsabili și trebuie să acționăm ca atare”, este mesajul transmis de Firea.

„Rolul părinților este să protejeze copiii”

Europarlamentara a mai spus că este împotriva acestei idei și pentru că un copil nu care capacitatea psihologică să ia o decizie atât de complexă și ireversibilă, potențial.

Mai mult, spune aceasta, rolul părinților este să își protejeze copiii, nu să îi pună în fața unor decizii mult mai grele pentru nivelul lor de maturitate. Ea a declarat că este absurd să ceri unui copil să decidă într-o problemă atât de complexă înainte ca el să fi ajung la o maturitate psihologică și fizică.

„Rolul părintesc este să îl protejăm, nu să îl expunem unor alegeri care îi depășesc maturitatea. Este absurd să ceri unui copil să ia o decizie despre identitatea de gen înainte de a se maturiza fiziologic și psihologic. Aceasta nu este egalitate, ci inoculare ideologică la vârste vulnerabile. Nici o strategie europeană nu poate și nu trebuie să submineze autoritatea mea de părinte de a-mi ghida copilul în cele mai sensibile aspecte ale vieții”.

Gabriela Firea vrea să ceară colegilor din Comisia și Parlamentul European să se opună ratificării oricărui articol care va permite ca un minor să își aleagă propriul gen.

„Aceasta este și poziția PSD. Respectăm minoritățile și diversitatea de gen, dar nu putem valida absurdul”.

Ce spune proiectul

Statele membre ar putea fi sancționate dacă contestă ideologia de gen, potrivit unei noi strategii prezentate de Comisia Europeană.

Conform planurilor, orice limită de vârstă privind recunoașterea legală a genului ar putea fi eliminată, iar terapia prin care se verifică dacă un copil își dorește cu adevărat să-și schimbe genul ar putea fi interzisă.

Documentul propune blocarea fondurilor pentru „regiunile discriminatorii” și sprijinirea consolidării instituțiilor pentru egalitate.

Referitor la autodefinirea de gen (self-ID), documentul critică țări precum Marea Britanie, care cer aprobarea unui medic generalist înainte ca o persoană să se poată identifica legal ca fiind de sex opus.

„Cerințele pentru recunoașterea legală a genului variază semnificativ între statele membre. În timp ce mai multe state au adoptat modele bazate pe autoidentificare, altele impun proceduri medicale, despre care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că pot încălca drepturile omului.”

„Comisia va facilita schimbul de bune practici între statele membre pentru a sprijini dezvoltarea unor proceduri de recunoaștere legală a genului bazate pe autodeterminare, fără restricții de vârstă.”

Documentul propune și interzicerea practicilor de „conversie” (terapii care încearcă schimbarea orientării sau identității de gen) și eliminarea procedurilor medicale obligatorii pentru recunoașterea legală a genului. Documentul poate fi consultat AICI.

