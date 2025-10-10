  MENIU  
Home > Știri > Gabriela Firea, poziție fermă privind inițiativa UE prin care minorii ar putea să își aleagă legal propriul gen: „Spun categoric NU”

Gabriela Firea, poziție fermă privind inițiativa UE prin care minorii ar putea să își aleagă legal propriul gen: „Spun categoric NU”

Gabriela Firea, poziție fermă privind inițiativa UE prin care minorii ar putea să își aleagă legal propriul gen: „Spun categoric NU”
Amelia Matei
.

Uniunea Europeană propune o strategie prin care minorii ar putea alege legal propriul gen fără limită de vârstă, iar țările care se opun ar putea fi sancționate. Documentul critică terapiile de consiliere și susține recunoașterea de gen bazată pe autodeterminare. Eurodeputatul Gabriela Firea a reacționat vehement la inițiativă. Iată ce spune politicianul român.

Gabriela Firea nu e de acord cu inițiativa UE privind alegerea propriului gen în rândul copiilor

Eurodeputatul Gabriela Firea a vorbit despre inițiativa Comisiei Europene privind dreptul copiilor de a își alege propriul gen, indiferent de vârstă. Ea a anunțat că va cere colegilor din Parlamentul European să se opună trecerii unei astfel de legi.

Citește și: Cum arată Tudor, fiul cel mare al Gabrielei Firea. Ce mesaj i-a transmis la aniversarea de 30 de ani: „Am și acum emoții”

„Copiii mei, ai tuturor românilor și ai celorlalți cetățeni europeni NU sunt subiecți de experiment ideologic! Sunt mamă și spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public, dinspre Comisia Europeană, potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă.

„Doamne, ce mi-aș dori să vină salvarea să mă ia... să mă ducă la Obregia”. Ce s-a întâmplat cu Delia Matache. Artista și-a îngrijorat fanii cu un mesaj video
„Doamne, ce mi-aș dori să vină salvarea să mă ia... să mă ducă la Obregia”. Ce s-a întâmplat cu Delia Matache. Artista și-a îngrijorat fanii cu un mesaj video
Recomandarea zilei

Consider că această inițiativă este un atac la adresa dreptului părintesc și o ignoranță periculoasă a etapei de dezvoltare a copiilor. Înțeleg dreptul unui adult de a decide asupra propriei vieți, dar pentru copii suntem noi, părinții, responsabili și trebuie să acționăm ca atare”, este mesajul transmis de Firea.

„Rolul părinților este să protejeze copiii”

Europarlamentara a mai spus că este împotriva acestei idei și pentru că un copil nu care capacitatea psihologică să ia o decizie atât de complexă și ireversibilă, potențial.

„Tu ești sănătoasă la cap?” Incredibil ce a cerut Laura Vicol când se afla în arest preventiv. Mărturisirea l-a lăsat fără cuvinte pe Bursucu’
„Tu ești sănătoasă la cap?” Incredibil ce a cerut Laura Vicol când se afla în arest preventiv. Mărturisirea l-a lăsat fără cuvinte pe Bursucu’
Recomandarea zilei

Mai mult, spune aceasta, rolul părinților este să își protejeze copiii, nu să îi pună în fața unor decizii mult mai grele pentru nivelul lor de maturitate. Ea a declarat că este absurd să ceri unui copil să decidă într-o problemă atât de complexă înainte ca el să fi ajung la o maturitate psihologică și fizică.

Citește și:Gabriela Firea, pe mâna medicilor esteticieni. Ce proceduri de întinerire și-a făcut și cum arată acum

„Rolul părintesc este să îl protejăm, nu să îl expunem unor alegeri care îi depășesc maturitatea. Este absurd să ceri unui copil să ia o decizie despre identitatea de gen înainte de a se maturiza fiziologic și psihologic. Aceasta nu este egalitate, ci inoculare ideologică la vârste vulnerabile. Nici o strategie europeană nu poate și nu trebuie să submineze autoritatea mea de părinte de a-mi ghida copilul în cele mai sensibile aspecte ale vieții”.

Gabriela Firea vrea să ceară colegilor din Comisia și Parlamentul European să se opună ratificării oricărui articol care va permite ca un minor să își aleagă propriul gen.

„Aceasta este și poziția PSD. Respectăm minoritățile și diversitatea de gen, dar nu putem valida absurdul”.

Ce spune proiectul

Statele membre ar putea fi sancționate dacă contestă ideologia de gen, potrivit unei noi strategii prezentate de Comisia Europeană.

Conform planurilor, orice limită de vârstă privind recunoașterea legală a genului ar putea fi eliminată, iar terapia prin care se verifică dacă un copil își dorește cu adevărat să-și schimbe genul ar putea fi interzisă.

Documentul propune blocarea fondurilor pentru „regiunile discriminatorii” și sprijinirea consolidării instituțiilor pentru egalitate.

Referitor la autodefinirea de gen (self-ID), documentul critică țări precum Marea Britanie, care cer aprobarea unui medic generalist înainte ca o persoană să se poată identifica legal ca fiind de sex opus.

„Cerințele pentru recunoașterea legală a genului variază semnificativ între statele membre. În timp ce mai multe state au adoptat modele bazate pe autoidentificare, altele impun proceduri medicale, despre care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că pot încălca drepturile omului.”

Citește și:  Şocant: Femei care au devenit bărbaţi fără schimbare de sex

„Comisia va facilita schimbul de bune practici între statele membre pentru a sprijini dezvoltarea unor proceduri de recunoaștere legală a genului bazate pe autodeterminare, fără restricții de vârstă.”

Documentul propune și interzicerea practicilor de „conversie” (terapii care încearcă schimbarea orientării sau identității de gen) și eliminarea procedurilor medicale obligatorii pentru recunoașterea legală a genului. Documentul poate fi consultat AICI.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”
Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”
Fanatik
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
GSP.ro
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Click.ro
Ce nu lipsește niciodată din meniurile femeilor de viță nobilă. Iată ce mănâncă frecvent Kate Middleton sau Charlene de Monaco
Ce nu lipsește niciodată din meniurile femeilor de viță nobilă. Iată ce mănâncă frecvent Kate Middleton sau Charlene de Monaco
TV Mania
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Citește și...
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
Macron, gafă de neînchipuit în public! Brigitte nici nu a mai putut zâmbi după ce i-a făcut, şi-a arătat nemulţumirea...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială
Noi detalii despre cazul femeii moarte după ce a născut la o clinică privată din Constanța. Influencerițele Carmen Grebenișan și Ștefana Peev au născut la aceeași maternitate
Motivul pentru care Ilie Bolojan a depășit cu 11 zile termenul legal în funcția de vicepremier interimar, după demisia lui Dragoș Anastasiu. Explicația Guvernului
Raluca Turcan îl atacă pe Marcel Ciolacu, după ce fostul premier a criticat Guvernul Bolojan și partidul PNL: „Ultimul lucru de care are nevoie România este să primească lecții tocmai de la cei care au jucat la ruletă finanțele țării”
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Ea e marea dragoste a lui Cătălin Botezatu. S-au iubit pe când Bote avea 20 de ani, iar ea 30 de ani. Deși era căsătorită și avea copil, el era topit după ea: Dana este viața mea, m-a făcut bărbat

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Francia Raisa, prietena care i-a donat un rinichi Selenei Gomez, nu a fost invitată la nunta vedetei. De ce s-au certat cele două
Francia Raisa, prietena care i-a donat un rinichi Selenei Gomez, nu a fost invitată la nunta vedetei. De ce s-au certat cele două
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii spulberă misterul vieții sale amoroase. Mattia a recunoscut că nu a format un cuplu cu ispita
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii spulberă misterul vieții sale amoroase. Mattia a recunoscut că nu a format un cuplu cu ispita
Proiecte speciale
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Doina Teodoru, în tandrețuri cu sosia lui Cătălin Scărlătescu. Actrița nu pierde timpul după despărțire
Doina Teodoru, în tandrețuri cu sosia lui Cătălin Scărlătescu. Actrița nu pierde timpul după despărțire
Elle
Cum și-a sărbătorit Adela Popescu ziua de naștere. Actrița a fost surprinsă de soțul ei, Radu Vâlcan: „Mi-a făcut un cadou neașteptat.” FOTO
Cum și-a sărbătorit Adela Popescu ziua de naștere. Actrița a fost surprinsă de soțul ei, Radu Vâlcan: „Mi-a făcut un cadou neașteptat.” FOTO
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată. Ce a solicitat actorul, care este urmărit penal și în prezent se află în arest la domiciliu
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată. Ce a solicitat actorul, care este urmărit penal și în prezent se află în arest la domiciliu
DailyBusiness.ro
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2025
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2025
Ryanair elimină 1,2 milioane de locuri din programul de zboruri cu destinația Spania pentru vara 2026
Ryanair elimină 1,2 milioane de locuri din programul de zboruri cu destinația Spania pentru vara 2026
A1.ro
Radu Vâlcan și Irina Fodor, ipostază neașteptată. Cum s-au pozat cei doi. Reacția fanilor nu a întârziat să apară
Radu Vâlcan și Irina Fodor, ipostază neașteptată. Cum s-au pozat cei doi. Reacția fanilor nu a întârziat să apară
Gabi Bădălău refuză să plătească pensia alimentară a copiilor. Reacția acidă a Claudiei Pătrășcanu: "E rușinos ce face! Are obligația să achite lunar 4.000 de euro!"
Gabi Bădălău refuză să plătească pensia alimentară a copiilor. Reacția acidă a Claudiei Pătrășcanu: "E rușinos ce face! Are obligația să achite lunar 4.000 de euro!"
Cristina Cioran, secretul cu care își menține greutatea, după ce a slăbit în urma nașterii: „Fiecare femeie are puterea să își scrie singură povestea”
Cristina Cioran, secretul cu care își menține greutatea, după ce a slăbit în urma nașterii: „Fiecare femeie are puterea să își scrie singură povestea”
Giuly de la "Casa Iubirii", gest surprinzător după zvonurile despărțirii de Robert. Fanii au rămas surprinși: "Ce mai aveți de spus?"
Giuly de la "Casa Iubirii", gest surprinzător după zvonurile despărțirii de Robert. Fanii au rămas surprinși: "Ce mai aveți de spus?"
Oana Roman, vizibil deranjată de glumele la adresa ei din show-ul „La bine și la roast”. Vedeta a oprit comedianții ca să le dea replica: „Nici să mă plătești!”
Oana Roman, vizibil deranjată de glumele la adresa ei din show-ul „La bine și la roast”. Vedeta a oprit comedianții ca să le dea replica: „Nici să mă plătești!”
Observator News
Cât costă vacanţa de 14 zile în China. În curând am putea avea zbor direct Bucureşti - Beijing
Cât costă vacanţa de 14 zile în China. În curând am putea avea zbor direct Bucureşti - Beijing
Libertatea pentru Femei
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Diana Dumitrescu și-a schimbat radical înfățișarea de când s-a pocăit. Cum arată actrița acum, când merge la biserică
Diana Dumitrescu și-a schimbat radical înfățișarea de când s-a pocăit. Cum arată actrița acum, când merge la biserică
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
De ce a murit, de fapt, Marius Keseri de la Direcția 5. A dus o luptă cruntă, departe de ochii publicului...
De ce a murit, de fapt, Marius Keseri de la Direcția 5. A dus o luptă cruntă, departe de ochii publicului...
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce spune despre sănătatea ta mintală ora la care postezi pe rețelele sociale (STUDIU)
Ce spune despre sănătatea ta mintală ora la care postezi pe rețelele sociale (STUDIU)
Problemele se ţin scai de spitalele din Moldova! O nouă demisie de răsunet!
Problemele se ţin scai de spitalele din Moldova! O nouă demisie de răsunet!
Horoscop Urania 11 – 17 octombrie: schimbări majore, reechilibrare și noi începuturi
Horoscop Urania 11 – 17 octombrie: schimbări majore, reechilibrare și noi începuturi
Un medic dezvăluie ce vitamine şi minerale te scapă de insomnie
Un medic dezvăluie ce vitamine şi minerale te scapă de insomnie
TV Mania
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Mara Bănică, transformare spectaculoasă după „Asia Express”! A reușit să slăbească 20 de kilograme și a dezvăluit cum a reușit
Mara Bănică, transformare spectaculoasă după „Asia Express”! A reușit să slăbească 20 de kilograme și a dezvăluit cum a reușit
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru participarea la Asia Express. A revenit în România cu o mică avere
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru participarea la Asia Express. A revenit în România cu o mică avere
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton