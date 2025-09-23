Gabriela Firea, pe mâna medicilor esteticieni. Ce proceduri de întinerire și-a făcut și cum arată acum

Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei și actual membru Parlamentului European, a apărut în public vizibil transformată, semn că a fost măcar o dată pe la medicul estetician. Iată cum arată acum soția lui Gabriel Pandele.

Gabriela Firea și-a făcut o mai multe intervenții estetice

Gabriela Firea este una dintre cele mai cunoscute personaje din politica românească. Fostul primar general al Capitalei a apărut de curând complet schimbată. Aceasta și-a făcut câteva intervenții la nivelul feței, iar diferențele sunt vizibile cu ochiul liber.

Cu vârsta, pielea își pierde din elasticitate, iar gravitația își spune și ea cuvântul. Pentru a combate efectele timpului, Gabriela Firea a recurs la proceduri care să o întinerească. De la buze mai pline și mai bine conturate, până la blefaroplastie, o procedură prin care se taie excesul de piele din zona pleoapelor inferioare sau exterioare, în funcție de caz. Nu este exclus nici ca Gabriela Firea să își fi editat fotografiile pentru a își netezi tenul.

Internauții au avut păreri împărțite. Cele mai recente imagini publice de Gabriela Firea pe rețelele sociale au atras multe aprecieri, dar și o mulțime de comentarii pozitive. Oamenii i-au spus că pare mai tânără, așa că transformarea ei pare a fi reușită.

Cum au reacționat fanii Gabrielei Firea

Oamenii au lăsat comentarii la fotografiile cu Gabriela Firea, iar majoritatea acestora au fost pozitive.

Stimă și mult respect, doamnă!”, „Acum arătați mult mai bine… mai naturală!”.

„Succes, ești fascinantă!”, „Ce frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze cu tot ce înseamnă frumos, sunteți un om deosebit” , „Superbă doamnă!” – sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat oamenii la fotografiile cu fostul primar.

Gabriela Firea este europarlamentar

Fostul primar general al Capitalei a obținut un mandat de europarlamentar și activează în Comisia dedicată drepturilor femeilor și în Comisia pentru educație și cultură din cadrul Parlamentului European.

„Mi-am luat rămas bun de la colegii din Senat, după patru ani de activitate împreună, timp în care am propus, dezbătut şi votat legi utile din domeniile : tineret, familie, sănătate, dezvoltarea oraşelor.

În Parlamentul European, am ales să activez în comisia dedicată susținerii drepturilor femeilor, tratamentului egal în societate, împotriva violenței domestice dar şi în comisia pentru educație şi cultură”, a scris aceasta în urmă cu un an, când trecea de la mandatul de senator PSD la mandatul de europarlamentar PSD.

La alegerile de anul trecut, PSD-PNL a obținut 19 mandate în Parlamentul European.

