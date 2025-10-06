Cum arată Tudor, fiul cel mare al Gabrielei Firea. Ce mesaj i-a transmis la aniversarea de 30 de ani: „Am și acum emoții”

Gabriela Firea are un băiat pe nume Tudor din căsnicia cu primul ei soț, care a murit. Fostul primar al Capitalei i-a făcut o urare emoționantă cu ocazia aniversării fiului său care a împlinit 30 de ani. Iată ce i-a spus Firea băiatului său.

Gabriela Firea, mesaj pentru primul său născut

Gabriela Firea a scris un mesaj emoționant pentru Tudor, primul său copil. Fostul edil are un copil cu Răsvan, soțul ei care a murit, și alți doi copii din căsnicia cu Florentin Pândele.

Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 30 de ani, Tudor a primit un mesaj emoționant de mama lui.

Gabriela Firea a vorbit despre perioada în care a devenit mamă pentru prima oară și despre calitățile copilului său.

„La mulți ani fericiți, Tudor! Acum 30 de ani, se năștea primul meu copil. Eram o mamă tânără și fără niciun pic de experiență pentru a-l crește, dar iubirea pentru primul născut m-a determinat să învăț rapid totul, din zbor, de la alte mămici, multe din Televiziunea Publică, unde lucram atunci. Am și acum emoții când îmi amintesc primele nopți nedormite, prima stare febrilă sau primul dințișor căzut.

Dragă Tudor, să ai o viață plină de sănătate și bucurii! Să te bucuri de minunata ta soție, Eva, și de familia voastră! Ai fost un copil sensibil, discret, altruist, prietenos, foarte iubitor de animăluțe de casă și ai devenit un tânăr familist, responsabil. Te iubim!”, i-a transmis Gabriela Firea fiului său.

Cum arată Tudor acum

Primul băiat al Gabrielei Firea s-a căsătorit în urmă cu doi ani. Tânărul și-a unit destinele cu Eva, iar ceremonia civilă a fost oficiată chiar de primarul Florentin Pândele, iar petrecerea a avut loc la un restaurant în centrul Capitalei.

Gabriela Firea se înțelege foarte bine cu nora ei. În ziua evenimentului, ea a transmis un mesaj emoționant pentru Eva.

„Casă de piatră, Tudor-Ștefan și Eva Emilie! 🤍🙏💍 Toată viața mi-am dorit o fată și acum o am, ca soție a primului meu băiat. Noi, alături de Nicoline și Matthew Lesley – părinții miresei, dragii nași Cătălina și Gigi, întreaga familie și prietenii iubitori vă dorim să aveți împreună o viață lungă și frumoasă, casa plină de binecuvântări, credință, înțelegere din priviri, iertare rapidă atunci când apar mici discuții.

Asta înseamnă dragostea deplină! Cea mai mare bucurie a unei mame este să-și vadă copiii sănătoși, împliniți, la casa lor. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această mare bucurie! 🙏❤️”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

