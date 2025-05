Gabriela Firea, hotărâtă să candideze din nou la Primăria Capitalei, dacă Nicușor Dan câștigă alegerile prezidențiale: „Poate fi o garanție”

Gabriela Firea a anunțat că ia în calcul să candideze la Primăria Capitalei, dacă Nicușor Dan va câștiga alegerile prezidențiale pe data de 18 mai. Fostul edil consideră că are mari șanse să preia conducerea Primăriei București.

Gabriela Firea vrea să revină la conducerea Primăriei Capitalei

Nicușor Dan a intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale, obținând 20,99% din voturi. Dacă acesta va câștiga alegerile pe data de 18 mai, locul lui de la Primăria Capitalei va rămâne vacant, lucru care ar putea duce la organizarea unor alegeri anticipate pentru această poziție. Iar Gabriela Firea s-a gândit deja că ar putea reveni la conducerea Capitalei.

„Așteptăm cu toții cu mare interes rezultatul alegerilor și decizia românilor de pe 18 mai. Oricare ar fi rezultatul, el trebuie respectat de toată lumea. Dacă românii vor alege în sensul indicat de dumneavoastră, iar Primăria Capitalei va rămâne fără conducător, iau în calcul varianta înscrierii într-o viitoare cursă electorală”, a spus Gabriela Firea, potrivit anchetazilei.ro.

Ce planuri are fostul edil pentru București

Gabriela Firea a dezvăluit că vrea să continue proiectele de investiții în infrastructură începute în mandatul anterior.

„Voi face acest pas din respect pentru cei 22% dintre bucureșteni care au crezut în proiectele pe care eu și echipa social-democrată le-am propus, în ciuda minciunilor și manipulărilor din ultimii ani și a unei campanii de denigrare fără precedent la care am fost supusă. Am obținut un rezultat onorabil la alegerile locale de anul trecut, având în vedere cât de târziu am intrat în competiția electorală și câte obstacole au fost pe parcurs, inclusiv lipsa oricărei alianțe politice pentru PMB, așa cum s-a negociat pentru primăriile de sector”, a afirmat fostul edil al Capitalei.

„De asemenea, candidatura mea consider că poate fi o garanție că toate proiectele de investiții în infrastructură, pe care le-am început în mandatul precedent, și care au fost abandonate, vor putea fi reluate, pentru fluidizarea traficului și lupta cu poluarea”, a mai spus Gabriela Firea.

În anul 2024, la alegerile pentru Primăria Municipiului București, Gabriela Firea s-a clasat pe locul al doilea, obținând 22,17% din voturi. Alegerile au fost câștigate de Nicușor Dan, care a fost reales cu 47,94% din voturi.

