Gabriela Firea a devenit bunică la 53 de ani

Gabriela Firea a devenit bunică pentru prima dată la vârsta de 53 de ani, după ce fiul ei, Tudor, și soția acestuia, Eva, și-au întâmpinat fetița. Fostul primar al Bucureștiului și-a exprimat fericirea în mediul online, unde i-a transmis un mesaj noului membru al familiei.

Aceasta a dezvăluit numele primei sale nepoate, precum și faptul că micuța a ajuns deja acasă, unde a fost întâmpinată de un urs roz uriaș și un balon roz.

„ Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria! Îți dorim o viață plină de sănătate, zile senine, bucuria de a trăi și a explora lumea. Felicitări, norei mele dragi Eva și primului meu fiu Tudor! Sigur veți fi părinți iubitori și grijulii Să fiți binecuvântați! Vă iubim! “Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu” ”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook, unde a publicat câteva imagini cu nepoțica ei.

De ce a păstrat fostul primar numele primului soț

Gabriela Firea a fost căsătorită în trecut cu Răsvan Firea, din această căsnicie rezultând Tudor. În 2010 bărbatul a încetat din viață, iar după o perioadă politiciana și-a refăcut viața alături de Florentin Pandele. Însă, ea a ales să păstreze numele primului ei soț.

„Promisiune și pentru Tudor, fiul meu cel mare, băiatul nostru. Și cum ar fi fost să-mi schimb numele și el să rămână singur cu acest nume? Nu se putea, nu aveam cum. Și soțul meu (actualul soț, Florentin Pandele) a acceptat în totalitate. A fost total de acord și a respectat decizia mea, a apreciat-o”, a povestit Gabriela Firea în cadrul emisiunii „În Oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță.

Gabriela Firea și Florentin Pandele au împreună doi băieți, David Petru, în vârstă de 10 ani și mezinul familiei, Zian-Mihail, în vârstă de 7 ani.

Acum, familia acestora s-a mărit cu micuța Emily-Victoria, care a cucerit deja inimile tuturor.

