Gabriela Cristea a vorbit despre kilogramele în plus și comentariile oamenilor: „Ajunsesem să mânânc compulsiv din cauza oboselii”

Gabriela Cristea a vorbit despre kilogramele în plus acumulate în pandemie, dar și presiunea din exterior de a slăbi. Vedeta a spus că mulți oameni îi spun că a acumulat kilograme, însă lucrurile nu stau deloc simplu. Fosta prezentatoare își urmează propriul ritm și știe că nu este definită de kilogramele sale. Iată ce mărturii a făcut vedeta.

Gabriela Cristea nu ține nicio dietă, dar a slăbit

Gabriela Cristea este extrem de activă în mediul online, acolo unde ține legătura cu fanii ei, le arată tot felul de rețete dar și momente din viața sa și a familiei sale. Mulți oameni o îndrăgesc și o susțin, dar există și mulți care îi atrag atenția că s-a îngrășat, mai ales când vine vorba despre a încerca haine și ținute. Fiecare videoclip în care vedeta probează haine noi are comentarii cu privire la greutatea ei.

În prezent, fostă prezentatoare nu ține o dietă, ci face multe exerciții de reeducare a creierului în ce privește relația cu mâncarea, pentru că știe că de acolo pornește totul și lupta cu kilogramele nu este una strict fizică, ci mai mult emoțională.

De fapt, Gabriela Cristea deja a început să slăbească destul de mult.

„Eu, de exemplu, acum mânânc foarte puțin. (…) Eu fac exerciții foarte multe, că nu trebuie să mănânci cât ai în farfurie. La exterior este o presiune, pentru că o pun ei. Depinde cum tratezi tu situația. Eu știu foarte bine cine sunt. Oricum, acum am pierdut destul de multe kilograme și sunt în proces de a pierde”, a declarat vedeta, invitată în podcastul lui Cătălin Măruță.

Ea a explicat că totul s-a întâmplat în pandemie, când a început să mănânce compulsiv.

„Pe mine m-a dat peste cap pandemia. A fost un șoc. A avut și părți foarte bune, dar și părți negative. Din cealaltă perspectivă, a faptului că am stat împreună, că am fost casnici, că am stat cu copiii, că am făcut diverse chestii pe acasă. Am pierdut frâiele. Ajunsesem să mânânc compulsiv din cauza oboselii. Eu știu cine sunt, știu de ce am ajuns în situația asta și știu și cum să ies acum din toată situația asta”, a mai spus Gabriela Cristea.

Ce probleme de sănătate are fosta prezentatoare

Gabriela Cristea a spus că pe lângă pandemie, au existat și anumite schimbări în corpul ei, mai ales de când a intrat la premenopauza.

„Am intrat la premenopauză și am început să am niște probleme fiziologice nasoale. Pe lângă faptul că aveam bufeuri, nu mai puteam să respir, nu mai puteam să dorm. Și tensiunea…începusem să am probleme și cu tensiunea. Am lucrat la mental, că acolo este treaba. Mănânc foarte puțin, maximum de două ori pe zi, dacă simt nevoia. Dacă nu simt nevoia, nu mănânc”, a mai spus ea.

De asemenea, vedeta a descoperit că are probleme cu tensiunea. Totul s-a întâmplat în timp ce își însoțea partenerul la un control.

„Știi cum e să te duci cu soțul, care a avut niște pusee de tensiune, la un control și doctorul zice: „Dacă tot sunteți aici, haideți să vă iau tensiunea’. Mi-a zis: „Să-i punem un holter, acum să i-l montăm’. Am stat 24 de ore cu el. Am descoperit că, inclusiv când dormeam și tensiunea mai scade, eu eram în blană cu tensiunea”, a povestit Gabi Cristea.

Totodată, ea a transmis un mesaj femeilor, reamintindu-le că nu le definesc kilogramele sau aspectul fizic.

„Știi de câte ori am schimbat bateriile la cântar? (…) Am înțeles că oamenii nu mă plac pentru că sunt 90-60-90, ci mă plac pentru felul meu de a fi, pentru ce fac în emisiuni. Au văzut mai departe de aspectul fizic. Asta n-a făcut decât să mă bucure”.

