Gabriela Cristea, certată de fanii ei în mediul online: „Dacă ne-am văita cu toții din orice…”

Gabriela Cristea este activă pe rețelele sociale, unde își ține mereu fanii la curent cu tot ceea ce face. Recent, ea s-a plâns la oamenii care o urmăresc, însă reacțiile nu au fost neapărat cele pe care le aștepta. Iată despre ce a fost vorba.

Gabriela Cristea, supărată din cauza traficului

Gabriela Cristea s-a plâns fanilor ei că traficul este deplorabil, mai ales cu schimbările meteo din ultimele zile, când a plouat neîncetat. Fostă prezentatoare Tv nu stă în București, așa că străbate un drum lung cu mașina ca să își ducă și să își aducă fetele de la cursuri.

Din cauza lucrărilor din Capitală, dar și a codului roșu de ploaie, Gabi Cristea s-a plâns că a făcut 15 kilometri în aproape o oră și jumătate cu mașina.

Ea a făcut o postare lungă în care își spune supărările și frustrările cu privire la trafic.

„Bună dimineața de luni! Astăzi am făcut până la școală o oră și 20 de minute, pe un traseu de maximum 14 minute în mod normal. Gândul de luni: m-am cam săturat să fac parte din generația care se sacrifică pentru orice și mi se pare rușinos că pare că extindem generația de sacrificiu până la stră-strănepoții mei”, s-a plâns Gabi Cristea.

Fanii nu au reacționat prea bine. Mulți i-au spus că ar fi trebuit să aleagă alt mijloc de transport ca să se miște mai repede.

„Dacă avea 14 minute de mers pe jos, nu înțeleg de ce nu ai făcut-o, dar în ziua de astăzi majoritatea părinților aleg să își ducă copilul până în bancă cu mașina, dacă s-ar putea. Nu sunt răutăcioasă, dar mai învățați și altfel de rutină”, a scris cineva.

Nu a fost singurul comentariu care a criticat-o pe vedetă. Alții i-au scris „v-ați născut în mașină?”, iar un alt comentariu i-a spus că dacă toată lumea s-ar văita din orice, „oare ce s-ar întâmpla”?

Gabi Cristea, supărată pe fanii ei

În replică, fostă prezentatoare Tv a făcut o altă postare în care le explica oamenilor că ea locuiește în Corbeanca și copiii ei învață la școală în București.

„Uneori sunt șocată de răutatea oamenilor…

Am făcut ieri o postare despre faptul că am parcurs un traseu de 15 km, la 7:00 dimineața, în aproximativ o oră și 20 de minute cu mașina, ca să-mi duc copiii la școală.

Comentariile pe care unii le-au făcut sunt efectiv de noaptea minții; să-mi spui că ar trebui să duc copiii pe jos în fiecare zi cu ghiozdanele în spinare 15 km..e clar ca nu aveți noțiuni despre timp și distanță.

Sau să-mi recomanzi să folosesc metroul când din Corbeanca până în Pipera, pe Iancu Nicolae, nu există decât șantierele pentru construirea metroul, care înaintează cu viteza melcului și cu care promit să mă plimb atunci când se vor deschide, în contul zilelor de astăzi când traficul este infernal”, a scris vedeta.

Totodată, ea a spus că nu are nevoie de sfaturi și sugestii, mai ales că toate sunt în afara discuției, având în vedere distanța. Vedeta a precizat că a vrut să atragă atenția că nu se iau măsuri pentru fluidizarea traficului atunci când se fac lucrări.

„Bine, 15 km cu doi copii mici și cu ghiozdanele în spate îi parcurgi cam în trei ore…dar asta este o altă discuție despre care nu vreau să comentez mai mult, vizavi de ideile “deștepte”.

Aaaa, mi-au mai fost sugerate și mijloacele de transport în comun; ar trebui să schimb două autobuze, iar între autobuze ar trebui să mai merg cam 1 km pe jos, ceea ce ar crește cu mult timpul, autobuzele vin când vor ele și circulă fix în același trafic infernal pe DN1.

Ca să mă fac înțeleasă, cu postarea de ieri am vrut doar să atrag atenția că atunci când se fac lucrări, nu se iau și măsurile necesare pentru fluidizarea traficului în toate condițiile meteo.

Am uitat să specific că ieri ploua moderat

Mi-au mai spus câțiva că ar trebui să mut copiii la școli mai aproape de casă. Da, este o soluție, dar școala la care merg fetele mele, cel puțin în teorie, nu este atât de departe de casă.

Am ales să duc copiii acolo pentru că este o școală cu predare intensiv în limba engleză.

La școala cea mai apropiată de noi, care este cam la 6 km de casă, se face o singură oră de engleză pe săptămână.

Bine, mi-a mai spus cineva că ar trebui să mă mut mai aproape de casă, că doar banii la mine cresc în copac și îmi permit să-mi cumpăr o casă pentru fiecare nevoie a mea.

Concluzia mea e simplă: cred că înainte să mă judecați pentru alegerile pe care le fac, ar trebui să stați măcar 5 minute în papucii mei.

Hai să avem o zi fabuloasă!”, a scris Gabi Cristea pe Facebook.

