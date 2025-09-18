Dulceață de ardei iuți, rețeta Gabrielei Cristea. Vedeta a dezvăluit cum prepară cea mai apreciată dulceață a sa

Gabriela Cristea (50 ani) a renunțat pentru o perioadă la televiziune și s-a dedicat familiei sale, dar și afacerii pe care și-a dezvoltat-o în ultimii ani. Vedeta prepară diferite dulcețuri, conserve pentru iarnă și torturi, pe care mai apoi le vinde prin intermediul unui site. Acum, soția lui Tavi Clonda a decis să facă publică rețeta celei mai apreciate dulcețuri ale sale: dulceață de ardei iuți.
Gabriela Cristea și-a început afacerea cu vânzarea de cozonaci și torturi, dezvoltând-o în timp, adăugând mai multe produse precum zacuscă și dulceață. Iar una dintre cele mai apreciate dulcețuri ale sale este cea de ardei iuți. Spre încântarea admiratorilor ei, vedeta a decis să facă publică rețeta.
„Ieri am reușit să fac și câteva borcane de dulceață de ardei iuți. La noi se mănâncă mult această dulceață pentru că merge bine lângă carne. Și cum la noi se fac multe grătare.. Dacă vă încumetați să faceți dulceață de ardei iuți vă las rețeta mea mai jos pentru inspirație”, a scris Gabriela Cristea pe pagina ei de Facebook.
Ardeii se curăță de semințe și nervuri și se dau prin mașina de tocat. Oțetul, zahărul și sarea se pun pe foc și se face siropul care trebuie să se lipească între degete (ca la dulceață), acum se adăugă ardeii iuți și kapia tocați, precum și răzătura de măr. Se lasă la fiert până se leagă, timp în care se spumează de câte ori este nevoie. Când este gata, se toarnă fierbinte în borcane și se sterilizează.
Gabriela Cristea a oferit urmăritorilor ei și câteva trucuri pentru ca dulceața să iasă perfect.
„Trucuri: e obligatoriu să porți 2 rânduri de mănuși din latex atunci când cureți ardeii, dacă nu vrei să te usture mâinile o săptămână și trebuie să amestecați tot timpul în dulceață cât este pe foc (indiferent cât de mic e focul), altfel se lipește pe fund”, a explicat vedeta.