Teodora Pană, acuzată că a încercat să fure dintr-un hypermarket. Cum se apără cântăreața de muzică populară: „Cei mai mari hoți”

Cântăreața de muzică populară Teodora Pană și soțul ei au fost prinși în timp ce furau mai multe produse dintr-un hypermarket. Cei doi au fost surprinși pe camerele de supraveghere în timp ce încercau să sustragă câteva parfumuri, o perie de păr, elastice și deodorante. Pe de altă parte, solista spune că totul este o neînțelegere și nu se pune problema de furt.

Teodora Pană, prinsă în timp ce fura dintr-un supermarket

Teodora Pană, o cunoscută cântăreață de muzică populară din Târgu Jiu, a fost surprinsă marți, 16 septembrie, în timp ce încerca să fure mai multe produse dintr-un hypermarket din oraș. Solista și soțul ei au fost înregistrați de camerele de supraveghere în timp ce încercau să sustragă câteva lucruri, printre care și niște parfumuri. Însă, artista spune că totul este doar o neînțelegere.

Poliția din Târgu Jiu a fost sesizată în cursul zilei de marți că privire la faptul că, într-un hypermarket din municipiu au fost identificate două persoane suspectate că ar fi încercat să sutragă mai multe bunuri.

Autoritățile s-au deplasat la fața locului, unde au identificat un bărbat de 33 de ani din localitatea Moșnița Nouă, județul Timiș și o femeie de 36 de ani, din municipiul Târgu Jiu, suspectați că ar fi sustras din hypermarket produse în valoare de 380 lei.

Este vorba despre cântăreața de muzică populară Teodora Pană și soțul acesteia.

Solista susține că nu a furat nimic

După ce informația a ajuns în presă, Teodora Pană a reacționat public și a susținut, într-un clip postat pe Facebook, că nu a furat nimic și este vorba despre o neînțelegere.

„Am furat niște parfumuri pentru băiatul meu cel mic, asta am furat, de fapt, și niște apă plată. Pe aia am cumpărat-o, nu? Așa! Am ieșit la casă la self payment și soțul meu fiind operat de stomac pe data de 8 septembrie – am și actele doveditoare pentru cine vrea, nu poate să care – cu baxul în mână, punându-l la casă, și produsele în ghiozdan, pentru că eram cu toate, așa. La casă, lângă noi, dacă era ceva în neregulă ne vedea, în fine, și am întrebat dacă pot să beau apă, să desfacem să beau apă, a zis: doamnă, stați liniștită, că aici nu e cu cântar. Eu cu sticla desfăcută, cu baxul desfăcut, mi-au căzut niște sticle pe jos. Am ieșit la casă, e adevărat asta, am ieșit la casă, nu pot să neg, că sunt camere de supraveghere care au văzut treaba asta, dar ne-au luat imediat după casă ca și cum am fi fost hoți. Cei mai mari hoți. Aveam niște clame de păr, o perie de păr și niște parfumuri”, a explicat Teodora Pană.

Teodora Pană, acuzată de înșelăciune într-un alt dosar

Acestea nu sunt primele acuzații cu care se confruntă Teodora Pană. Solista de muzică populară

mai este implicată într-un dosar din pandemie, în care este acuzată de înșelăciune și fals în declarații. În acest caz, artista a fost condamnată la închisoare cu executare, însă sentința nu este definitivă.

Procurorii susțin că mai mulți artiști, printre care și Teodora Pană, au depus declarații false pentru a încasa indemnizații de la AJPIS Gorj în timpul pandemiei de COVID-19, bani destinați celor care trăiau doar din drepturi de autor, deși unii dintre ei erau angajați cu contracte de muncă.

Sursă foto: Facebook

