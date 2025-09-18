Andra, apariție uluitoare după ce a slăbit: „Arăți incredibil!”. Cum a reușit artista să scape de kilogramele în plus

Andra (39 ani) și-a lansat cel mai nou videoclip, în care apare și soțul ei, Cătălin Măruță. Deși sunt admirați pentru familia ideală pe care și-au format-o, ceea ce a atras atenția tuturor a fost noua siluetă a artistei, care a reușit să scape de kilogramele în plus.

Cum a reușit Andra să slăbească

Andra a lansat zilele trecute piesa „Numai din iubirea ta”, pe care a prezentat-o și în emisiunea soțului ei, Cătălin Măruță. Spre finalul clipului, fanii au observat și prezența prezentatorului de la Pro TV. Astfel, artista a explicat că de ce a ales să îl introducă în poveste pe Măruță.

„Era și absurd să fie altcineva. Toată lumea știe iubirea noastră și mi s-a părut firesc să fie acolo!”, a subliniat Andra.

Deși formează unul dintre cele mai longevive și îndrăgite cupluri din showbizul autohton, ceea ce atras atenția tuturor a fost noua siluetă a cântăreței, care a reușit să topească câteva kilograme.

„Ce bine arăți, Andra! Super, ai slăbit și ai întinerit implicit! Mult succes în continuare”/ ”Arăți incredibil… ce dietă ai urmat?”, au comentat fanii Andrei, pe rețelele sociale.

În emisiunea soțului ei, Andra a vorbit deschis despre această schimbare din viața sa, explicând că a reușit să slăbească datorită faptului că s-a acceptat pe sine însăși, cu bune și cu rele.

Artista a apelat la ajutorul unui nutriționist

Andra a mărturisit că a apelat la ajutorul unui nutriționist pentru a slăbi într-un mod cât mai sănătos, însă ceea ce a ajutat-o cu adevărat a fost faptul că a încetat să se mai compare cu alții.

„Cred că totul pleacă de aici (n.r. – își pune mâna pe inimă). În momentul în care începi să te accepți așa cum ești și să nu te mai uiți după repere – că aia e slabă, că aia e slabă, nu… Trebuie să nu ne mai judecăm, să nu ne mai uităm în stânga și în dreapta și să ne iubim așa cum suntem! Cu 10 kilograme mai mult, mai puțin, că transpirăm, că avem mai puțin păr, că mai mult, că-i creț, că-i întins. Nu cred că trebuie să fim într-un fel! Așa că simțiți-vă bine cu voi, vă rog din toată inima!”, a afirmat Andra Măruță.

Artista a mărturisit că inițial i-a fost greu să își accepte formele mai voluptoase și ajunsese să poarte mai multe perechi de lenjerie intimă pentru a părea mai slabă. Însă, în cele din urmă a învățat să se accepte și iubească așa cum este.

Cântăreața a mai vorbit despre formele ei în timpul unei ediții a emisiunii „Românii al talent”.

„Și femeile care se uită la noi… în primă fază să știți că și mie mi-a fost greu să-mi accept burtica. Vai, dacă zicea cineva… E tot a mea! Probabil, într-o lună-două, poate n-o s-o mai am. Eu n-am putut să slăbesc până acum, pentru că nu m-am acceptat. Le ascundeam, îmi puneam 3 chiloți pe mine ca să ascund, să strâng burta și încercam să mă ascund. Uite, azi, am o pereche de chiloți pe mine!”, a spus atunci Andra.

Sursă foto: Captură video, Instagram

