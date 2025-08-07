  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Andra și Cătălin Măruță aniversează 17 ani de căsnicie: „Zâmbim pentru tot ce a fost, ce e și ce urmează”. Cum arătau la nunta lor din 2008 și cum a început povestea lor de dragoste

Andra și Cătălin Măruță aniversează 17 ani de căsnicie: „Zâmbim pentru tot ce a fost, ce e și ce urmează”. Cum arătau la nunta lor din 2008 și cum a început povestea lor de dragoste

Andra și Cătălin Măruță aniversează 17 ani de căsnicie: „Zâmbim pentru tot ce a fost, ce e și ce urmează”. Cum arătau la nunta lor din 2008 și cum a început povestea lor de dragoste
Adelina Duinea
.

Andra și Cătălin Măruță aniversează 17 ani de căsnicie în Marbella, Spania, pe 10 august. Cântăreața și prezentatorul de la Pro TV formează un cuplu din anul 2006 și împreună au doi copii, un fiu și o fiică, David și Eva.

Andra și Cătălin Măruță aniversează 17 ani de căsnicie

Andra și Cătălin Măruță în Marbella, Spania, august 2025 (4)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Andra (38 de ani) și Cătălin Măruță (47 de ani) sărbătoresc în avans 17 ani de la nunta lor din august 2008. Perechea s-a căsătorit civil pe 10 august și religios pe data 23 a aceleiași luni. Cei doi se află în prezent în Marbella, Spania, unde au o casă de vacanță. Alături de ei sunt și cei doi copii, David și Eva.

„Ne place să râdem împreună și după 17 ani de căsnicie. Acum, înainte să ieșim în oraș, nu mai facem noi poze… ni le face David. Și nu putem decât să zâmbim, pentru tot ce a fost, ce e și ce urmează”, a scris cuplul în mediul online, în dreptul mai multor imagini din vacanță.

Citește și: Cum arată casa de vacanță din Marbella a lui Cătălin Măruță și a Andrei. Are un design modern, terase generoase, palmieri și vedere spre mare: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”

Cum a început povestea de dragoste dintre Cătălin și Andra Măruță

Cătălin și Andra Măruță formează un cuplu din anul 2006. Cei doi s-au cunoscut la emisiunea pe care Cătălin o prezenta la acea vreme, Tonomatul DP 2, și n-a fost nici vorbă de dragoste la prima vedere.

Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu. Reacția la care nimeni nu se aștepta, mai ales în aceste momente. „Poporul l-a ales”
Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu. Reacția la care nimeni nu se aștepta, mai ales în aceste momente. „Poporul l-a ales”
Recomandarea zilei

„Ne-am văzut prima dată la el la emisiune la TVR. Eram amici. Nu-l vedeam atunci ca pe bărbatul cu care mi-aș petrece toată viața, mai ales când avea părul lung. Nu mi-a plăcut deloc. Când s-a tuns, am început să-l privesc cu alți ochi”, spunea Andra în urmă cu mai mulți ani.

Te-ar mai putea interesa și: Cum arată casa în care locuiesc Cătălin și Andra Măruță. Are piscină în curtea din spate și un studio pentru cei doi copii ai lor, David și Eva

Care este secretul relației lor

Andra și Cătălin au devenit treptat prieteni, apoi iubiți, soț și soție, și, mai târziu, părinți. În luna mai, într-un interviu pentru Unica.ro, Andra a dezvăluit care este secretul relației lor de aproape două decenii.

Detalii neștiute până acum ies la iveală despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu. A fost căsătorit 20 de ani cu o celebră actriță din România, iar acum are o relație discretă cu un fost fotomodel. Ce s-a mai aflat acum despre misteriosul bărbat
Detalii neștiute până acum ies la iveală despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu. A fost căsătorit 20 de ani cu o celebră actriță din România, iar acum are o relație discretă cu un fost fotomodel. Ce s-a mai aflat acum despre misteriosul bărbat
Recomandarea zilei

„Nu cred că există niciun secret. Dacă există iubire și comunicare și știi să te lupți, adică dacă asta îți dorești, pentru că sunt sigură că toți oamenii se iubesc când merg spre căsnicie, dar important e cât de mult îți dorești să fii acolo, știi? Unii renunță pe parcurs destul de repede, de-asta se despart, de-asta auzim în stânga și în dreapta de divorțuri. Eu nu știu dacă pot să dau un sfat. E o luptă pentru iubire, pentru a fi bine tu cu tine și cu el. Nu zice nimeni că e ușor, dar trebuie să-ți dorești să fii acolo, în căsnicie, în familie”, a spus Andra, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Foto: Instagram; Facebook; Libertatea.ro

Cele mai vândute colecții!
Rapunzel. Ai voie sa gresesti - Ediția nr. 94 (Biblioteca Disney) Rapunzel. Ai voie sa gresesti - Ediția nr. 94 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Intors pe dos.Nu te supara! - Ediția nr. 93 (Biblioteca Disney) Intors pe dos.Nu te supara! - Ediția nr. 93 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Stitch si excursia cu cortul - Ediția nr. 92 (Biblioteca Disney) Stitch si excursia cu cortul - Ediția nr. 92 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Regele Leu - Ediția nr. 91 (Biblioteca Disney) Regele Leu - Ediția nr. 91 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Aston Martin 1964 DB5 - ediția nr. 111 (Mașini de Colecție) Aston Martin 1964 DB5 - ediția nr. 111 (Mașini de Colecție) 24.99 RON Cumpără acum
Opel GT - ediția nr. 109 (Mașini de Colecție) Opel GT - ediția nr. 109 (Mașini de Colecție) 24.99 RON Cumpără acum
Toyota Land Cruiser Prado - ediția nr. 110 (Mașini de Colecție) Toyota Land Cruiser Prado - ediția nr. 110 (Mașini de Colecție) 24.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Ispitele de la Insula Iubirii 2025, luate la rost de un artist: „E ușor să atragi atenția când te «înfășori» în controverse și scandal”. Ce a spus despre Oana Monea
Ispitele de la Insula Iubirii 2025, luate la rost de un artist: „E ușor să atragi atenția când te «înfășori» în controverse și scandal”. Ce a spus despre Oana Monea
Fanatik
Misterul scrisorii pe care Ion Iliescu i-a strecurat-o în buzunar lui Virgil Măgureanu, cu zece luni înainte de Revoluție. Ca în filmele de spionaj: ”E obiectul unei legende”
Misterul scrisorii pe care Ion Iliescu i-a strecurat-o în buzunar lui Virgil Măgureanu, cu zece luni înainte de Revoluție. Ca în filmele de spionaj: ”E obiectul unei legende”
GSP.ro
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
Click.ro
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
TV Mania
Simona Halep dă lovitura imobiliară! Vila de lux de peste 600.000 € care i-a cucerit inima – Cum arată noul său paradis din apropierea Capitalei
Simona Halep dă lovitura imobiliară! Vila de lux de peste 600.000 € care i-a cucerit inima – Cum arată noul său paradis din apropierea Capitalei
Citește și...
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de peste 50 de km/h
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat care a scos-o în evidență imediat
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Procedura de închidere a granițelor, adoptată. Ce este și când se activează
Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu aniversează nouă ani de căsnicie: „Ce se întâmplă în Vegas...” Cum a început povestea lor de dragoste și ce diferență de vârstă este între ei
Ce se pune pe tavă la tăierea moțului
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Mihaela Rădulescu a făcut ANUNŢUL pe Facebook la doar o săptămână de la funeralii

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Florin Ristei, întâlnire surpriză cu o ispită de la Insula Iubirii. Au petrecut împreună în Tenerife
Florin Ristei, întâlnire surpriză cu o ispită de la Insula Iubirii. Au petrecut împreună în Tenerife
Ce studii are Naba Salem de la Insula Iubirii. Detalii neștiute din viața ei
Ce studii are Naba Salem de la Insula Iubirii. Detalii neștiute din viața ei
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Cum arată “fiul” secret al lui Ion Iliescu. Toată lumea vorbește despre el, dar puțini îi știu chipul. A fost căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei ale României, a avut funcții înalte și o viață dulce
Cum arată “fiul” secret al lui Ion Iliescu. Toată lumea vorbește despre el, dar puțini îi știu chipul. A fost căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei ale României, a avut funcții înalte și o viață dulce
Poftiți în vila din Spania a lui Cătălin Măruță! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus. Turul vilei cu Andra, Cătălin, Eva și David
Poftiți în vila din Spania a lui Cătălin Măruță! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus. Turul vilei cu Andra, Cătălin, Eva și David
Elle
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Anunț OFICIAL! Când începe emisiunea Asia Express 2025 la Antena 1. Premiera maraton de 4 zile are loc mai devreme decât ne așteptam
Anunț OFICIAL! Când începe emisiunea Asia Express 2025 la Antena 1. Premiera maraton de 4 zile are loc mai devreme decât ne așteptam
Bogdan Vlădău, confesiuni rare despre relația cu Gina Chirilă, la un an de la divorț: „Asta m-a omorât cel mai tare într-o primă fază…”
Bogdan Vlădău, confesiuni rare despre relația cu Gina Chirilă, la un an de la divorț: „Asta m-a omorât cel mai tare într-o primă fază…”
DailyBusiness.ro
S-a stricat toaleta de 23 de milioane de euro de pe Staţia Spaţială Internaţională
S-a stricat toaleta de 23 de milioane de euro de pe Staţia Spaţială Internaţională
Grecia, destinația preferată a românilor pentru vacanța de vară. Majoritatea merg cu mașina personală
Grecia, destinația preferată a românilor pentru vacanța de vară. Majoritatea merg cu mașina personală
A1.ro
Flacăra ispitei s-a aprins la vila băieților! Ella și Teo, apropiere îndrăznețe. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii
Flacăra ispitei s-a aprins la vila băieților! Ella și Teo, apropiere îndrăznețe. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii
Raluca Bădulescu, apariție de senzație într-un costum de baie minuscul, la 50 de ani. "Am suferit pentru poza asta!" / Foto
Raluca Bădulescu, apariție de senzație într-un costum de baie minuscul, la 50 de ani. "Am suferit pentru poza asta!" / Foto
Cătălin Dobrescu spune că Oana Radu că l-ar fi înșelat cu actualul iubit, Șerban Balaban. "I-am găsit mesaj în telefon de la un hotel!"
Cătălin Dobrescu spune că Oana Radu că l-ar fi înșelat cu actualul iubit, Șerban Balaban. "I-am găsit mesaj în telefon de la un hotel!"
Cum a arătat Sarah, fiica Ancăi Serea, la majoratul ei. A avut parte de o petrecere cu mare fast
Cum a arătat Sarah, fiica Ancăi Serea, la majoratul ei. A avut parte de o petrecere cu mare fast
Bogdan Vlădău, dezvăluiri rare despre divorțul de Gina Chirilă: „Asta m-a omorât cel mai tare”
Bogdan Vlădău, dezvăluiri rare despre divorțul de Gina Chirilă: „Asta m-a omorât cel mai tare”
Observator News
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
Libertatea pentru Femei
A ajuns iar ținta ironiilor! Gafa Vioricăi Dăncilă la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce „perlă” a scos. Fostul premier, apariție impecabilă, dar emoțiile au învins-o
A ajuns iar ținta ironiilor! Gafa Vioricăi Dăncilă la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce „perlă” a scos. Fostul premier, apariție impecabilă, dar emoțiile au învins-o
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
A devenit mamă la 56 de ani și a ales să plece din țară alături de femeia iubită, doar ca să-și crească fiica în liniște. Astăzi are 70 de ani. Îți mai amintești de ea? Ce transformare!
A devenit mamă la 56 de ani și a ales să plece din țară alături de femeia iubită, doar ca să-și crească fiica în liniște. Astăzi are 70 de ani. Îți mai amintești de ea? Ce transformare!
Ion Iliescu, omul. Pasiuni, sport, călătorii. Lucruri mai puțin știute despre fostul președinte
Ion Iliescu, omul. Pasiuni, sport, călătorii. Lucruri mai puțin știute despre fostul președinte
Viva.ro
Detalii de ultim moment! Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Detalii de ultim moment! Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Ce se întâmplă la casa lui Ion Iliescu. Starea lui Nina Iliescu nu este cea mai bună, iar medicul a mers acasă la ea
Ce se întâmplă la casa lui Ion Iliescu. Starea lui Nina Iliescu nu este cea mai bună, iar medicul a mers acasă la ea
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Cine a fost femeia din lumea bună a Capitalei de care Ion Iliescu ar fi fost îndrăgostit la culme în timpul mariajului cu Nina Iliescu
Cine a fost femeia din lumea bună a Capitalei de care Ion Iliescu ar fi fost îndrăgostit la culme în timpul mariajului cu Nina Iliescu
Schimbare la show-ul &quot;Mireasa&quot;. Emisiunea va avea o nouă prezentatoare
Schimbare la show-ul &quot;Mireasa&quot;. Emisiunea va avea o nouă prezentatoare
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alternative naturale la melatonină pentru un somn odihnitor
Alternative naturale la melatonină pentru un somn odihnitor
Alimentul iubit de români, care crește riscul de apariție a diabetului de tip 2: ce arată un nou studiu internațional
Alimentul iubit de români, care crește riscul de apariție a diabetului de tip 2: ce arată un nou studiu internațional
Turcii de la CCN câștigă licitația pentru Spitalul Regional Iași, după respingerea contestațiilor firmelor românești
Turcii de la CCN câștigă licitația pentru Spitalul Regional Iași, după respingerea contestațiilor firmelor românești
REMEDII NATURALE. Această băutură reduce tensiunea arterială în doar 2 săptămâni
REMEDII NATURALE. Această băutură reduce tensiunea arterială în doar 2 săptămâni
TV Mania
Simona Halep dă lovitura imobiliară! Vila de lux de peste 600.000 € care i-a cucerit inima – Cum arată noul său paradis din apropierea Capitalei
Simona Halep dă lovitura imobiliară! Vila de lux de peste 600.000 € care i-a cucerit inima – Cum arată noul său paradis din apropierea Capitalei
„52 și fabuloasă! Cum arată Cameron Diaz fără pic de machiaj pe străzile din New York – Imagini rare
„52 și fabuloasă! Cum arată Cameron Diaz fără pic de machiaj pe străzile din New York – Imagini rare
Asia Express 2025 începe mai repede decât credeai! S-a aflat ce surprize pregătește Irina Fodor
Asia Express 2025 începe mai repede decât credeai! S-a aflat ce surprize pregătește Irina Fodor
Mădălina Ghenea în adolescență – Imagini rare care te vor surprinde! Vezi cât de mult îi seamănă fiica Charlotte!
Mădălina Ghenea în adolescență – Imagini rare care te vor surprinde! Vezi cât de mult îi seamănă fiica Charlotte!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani! Arată fenomenal, la fel ca-n tinerețe
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani! Arată fenomenal, la fel ca-n tinerețe
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton