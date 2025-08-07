Andra și Cătălin Măruță aniversează 17 ani de căsnicie: „Zâmbim pentru tot ce a fost, ce e și ce urmează”. Cum arătau la nunta lor din 2008 și cum a început povestea lor de dragoste

Andra și Cătălin Măruță aniversează 17 ani de căsnicie în Marbella, Spania, pe 10 august. Cântăreața și prezentatorul de la Pro TV formează un cuplu din anul 2006 și împreună au doi copii, un fiu și o fiică, David și Eva.

Andra și Cătălin Măruță aniversează 17 ani de căsnicie

Andra (38 de ani) și Cătălin Măruță (47 de ani) sărbătoresc în avans 17 ani de la nunta lor din august 2008. Perechea s-a căsătorit civil pe 10 august și religios pe data 23 a aceleiași luni. Cei doi se află în prezent în Marbella, Spania, unde au o casă de vacanță. Alături de ei sunt și cei doi copii, David și Eva.

„Ne place să râdem împreună și după 17 ani de căsnicie. Acum, înainte să ieșim în oraș, nu mai facem noi poze… ni le face David. Și nu putem decât să zâmbim, pentru tot ce a fost, ce e și ce urmează”, a scris cuplul în mediul online, în dreptul mai multor imagini din vacanță.

Cum a început povestea de dragoste dintre Cătălin și Andra Măruță

Cătălin și Andra Măruță formează un cuplu din anul 2006. Cei doi s-au cunoscut la emisiunea pe care Cătălin o prezenta la acea vreme, Tonomatul DP 2, și n-a fost nici vorbă de dragoste la prima vedere.

„Ne-am văzut prima dată la el la emisiune la TVR. Eram amici. Nu-l vedeam atunci ca pe bărbatul cu care mi-aș petrece toată viața, mai ales când avea părul lung. Nu mi-a plăcut deloc. Când s-a tuns, am început să-l privesc cu alți ochi”, spunea Andra în urmă cu mai mulți ani.

Care este secretul relației lor

Andra și Cătălin au devenit treptat prieteni, apoi iubiți, soț și soție, și, mai târziu, părinți. În luna mai, într-un interviu pentru Unica.ro, Andra a dezvăluit care este secretul relației lor de aproape două decenii.

„Nu cred că există niciun secret. Dacă există iubire și comunicare și știi să te lupți, adică dacă asta îți dorești, pentru că sunt sigură că toți oamenii se iubesc când merg spre căsnicie, dar important e cât de mult îți dorești să fii acolo, știi? Unii renunță pe parcurs destul de repede, de-asta se despart, de-asta auzim în stânga și în dreapta de divorțuri. Eu nu știu dacă pot să dau un sfat. E o luptă pentru iubire, pentru a fi bine tu cu tine și cu el. Nu zice nimeni că e ușor, dar trebuie să-ți dorești să fii acolo, în căsnicie, în familie”, a spus Andra, în exclusivitate pentru Unica.ro.

