Cardi B (32 ani) este însărcinată pentru a patra oară. Artista americană așteaptă primul copil cu iubitul ei, Stefon Diggs, în timp ce mai are trei copii cu fostul ei soț, Offset. Rapperița se declară încântată de această nouă etapă a vieții ei, simțindu-se împlinită atât pe plan personal, cât și profesional.

Cardi B așteaptă al patrulea copil

Cardi B așteaptă încă un copil! Artista a dezvăluit într-un interviu acordat emisiunii CBS Mornings, difuzat miercuri, 17 septembrie, că este însărcinată cu al patrulea copil, care va veni pe lume înainte de lansarea turneului său, în februarie 2026.

„Voi avea un copil cu iubitul meu, Stefon Diggs”, i-a spus Cardi B prezentatoarei Gayle King, într-un interviu preînregistrat.

Răspunzând mesajelor de felicitare ale lui King, Cardi – născută Belcalis Almánzar – și-a exprimat mulțumirile și a spus: „Sunt entuziasmată”.

„Sunt fericită”, a spus ea.

„Simt că sunt într-o situație bună. Mă simt foarte puternică, foarte puternică că fac toată această muncă – dar fac toată această muncă în timp ce creez un copil”, a subliniat Cardi B.

Artista, despre relația cu Stefon Diggs

Cardi B a vorbit și despre relația ei cu Stefon Diggs.

„Eu și iubitul meu ne susținem foarte mult unul pe celălalt. Suntem în același loc în carierele noastre”, a spus ea.

„Simt că suntem cu adevărat grozavi și unii dintre cei mai buni la ceea ce facem. Și eu și el gândim la fel. «Da, ești unul dintre cei mai mari, dar ce urmează? Ce facem din nou? Trebuie să o facem din nou, tot timpul.» Nu ne simțim niciodată confortabil. Trebuie doar să continuăm și aștia suntem noi”, a afirmat artista.

Diggs, un receptor NFL în vârstă de 31 de ani pentru New England Patriots, o face pe Cardi B să se simtă „în siguranță”, i-a spus ea lui King – atât emoțional, cât și fizic.

„Mă face să mă simt în siguranță, foarte încrezătoare și foarte puternică”, a spus Cardi.

„Acum două săptămâni, aveam literalmente un atac de panică. Plângeam și plângeam și plângeam, doar pentru că deveneam foarte nervoasă din cauza lansării albumului. Oamenii mă atacau. Știi, uneori oamenii te iubesc, alteori te urăsc. Și oamenii spuneau pur și simplu lucruri foarte urâte despre mine”, a mărturisit ea.

Cardi B și Stefon Diggs formează un cuplu din octombrie 2024, însă cei doi au apărut pentru prima dată în public împreună în mai 2025, la un meci al al echipelor Boston Celtics și New York Knicks de la Madison Square Garden.

