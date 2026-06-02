Leo de la Roșiori și soția sa, Denisa, vor deveni părinți pentru a cincea oară. „Dumnezeu ne-a dăruit încă o binecuvântare!”

Denisa Mardale, soția lui Leo de la Roșiori, a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare o veste extrem de importantă pentru familia lor, anunțând că urmează să devină părinți pentru a cincea oară. Mesajul publicat de partenera de viață a cunoscutului artist a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că textul ascunde și o poveste profundă despre credință și depășirea unor momente de cumpănă în cuplu.

Cei doi, care s-au căsătorit oficial în anul 2022 după o relație de lungă durată, au deja patru copii împreună, iar acum se pregătesc cu emoție pentru venirea pe lume a unui nou membru.

Vestea cea mare a venit într-o zi de sărbătoare

Momentul în care cuplul a aflat despre apariția celei de-a cincea sarcini a fost unul încărcat de o semnificație aparte. Denisa a mărturisit că totul s-a petrecut în data de 21 mai, chiar în zi de mare sărbătoare creștină, de Înălțarea Domnului.

Pentru a mulțumi pentru ceea ce ei consideră a fi o adevărată minune, cei doi părinți au decis să lase deoparte agitația cotidiană și au plecat într-un pelerinaj la Mănăstirea Prislop, un loc recunoscut pentru liniștea spirituală pe care o oferă credincioșilor. De acolo, soția artistului a ales să transmită mesajul de bucurie către comunitatea sa din mediul online.

„Pe data de 21 mai, chiar în ziua Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a dăruit încă o binecuvântare: vom deveni părinți pentru a cincea oară”, a scris Denisa în deschiderea confesiunii sale publice.

Încercările care au testat stabilitatea familiei

Dincolo de fericirea prezentă, postarea Denisei a scos la iveală faptul că parcursul lor din ultima perioadă nu a fost lipsit de obstacole. Soția lui Leo de la Roșiori a vorbit deschis despre momentele grele prin care au trecut ca familie și despre suferințele care au lăsat urme adânci, dar care, în final, nu au reușit să îi dezbine. Aceasta a subliniat că sprijinul divin și puterea rugăciunii au fost singurele care i-au ținut strâns uniți atunci când obstacolele vieții păreau de nedepășit.

„Au existat momente grele, încercări, lacrimi și clipe în care, ca oameni, ne-am simțit slabi și poate chiar gata să renunțăm… dar Dumnezeu nu ne-a lăsat niciodată din mâna Lui. Ne-a întărit atunci când nu mai aveam putere, ne-a ținut uniți când viața încerca să ne doboare și ne-a arătat că rugăciunea spusă din inimă nu rămâne niciodată fără răspuns”, a continuat partenera interpretului.

Lupta cu răutatea și recunoștința pentru viitor

În încheierea mesajului său, Denisa a ținut să transmită un semnal clar legat de influențele negative din exterior care au încercat de-a lungul timpului să le afecteze căsnicia. Ea a vorbit despre invidie și ispite, dar a concluzionat că valorile solide pe care și-au clădit căminul au fost mai puternice decât orice atac. Astăzi, familia lasă în urmă trecutul și privește cu speranță spre perioada următoare, concentrându-se exclusiv pe noua viață care urmează să vină în lume.

„Am înțeles că de multe ori răul vine prin oameni, prin vorbe, prin încercări și ispite care încearcă să destrame ceea ce Dumnezeu a unit. Diavolul știe să se ascundă în spatele răutății, al invidiei și al durerii, încercând din răsputeri să despartă familii și să stingă iubirea.

Dar atunci când Îl pui pe Dumnezeu în mijlocul casei și al inimii tale, nimic nu poate birui ceea ce este construit cu credință, iubire și rugăciune. Astăzi alegem să mulțumim pentru tot ce trăim, pentru familia noastră și pentru această nouă viață care crește sub inima mea”, a conchis soția lui Leo de la Roșiori.

