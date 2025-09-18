  MENIU  
Home > Vedete > Cum își ține Andreea Ibacka familia organizată: „Am un tabel pe zile și ore și e trimis programul”

Cum își ține Andreea Ibacka familia organizată: „Am un tabel pe zile și ore și e trimis programul”

Cum își ține Andreea Ibacka familia organizată: „Am un tabel pe zile și ore și e trimis programul”
Amelia Matei
.

Andreea Ibacka este o femeie împlinită pe toate planurile. Vedeta este căsătorită cu Cabral și împreună au doi copii în vârstă de 7 și 4 ani. Pentru că viața de familie nu e ușoară, actrița a găsit o metodă de a își organiza mai bine soțul și copiii. Iată cu ce idee a venit vedeta.

Cum se descurcă Andreea Ibacka în rolul de mamă

Andreea Ibacka a povestit despre viața de familie și despre cum face față provocărilor de a fi mamă. Ea a vorbit despre cum copiii ei au timp limitat pe care îl petrec pe ecrane. 

”Desigur că ei la 4 și 7 ani nu au device-urile lor, dar au un timp limitat în fața ecranelor. Încerc să controlez foarte strict conținutul pe care îl vizionează, adică, în general ei nu se uită la reel-uri, la TikTok-uri, care, cred că dau și o adicție crescută.

Citește și: Andreea Ibacka, primele declarații despre accidentul în care a fost implicată: „Am zburat de pe motor”

Cum vrea Emmanuel Macron să dovedească faptul că Brigitte, soția lui, e femeie, după zvonurile că Prima Doamnă s-ar fi născut bărbat. Nimeni nu se aștepta vreodată la așa ceva!
Cum vrea Emmanuel Macron să dovedească faptul că Brigitte, soția lui, e femeie, după zvonurile că Prima Doamnă s-ar fi născut bărbat. Nimeni nu se aștepta vreodată la așa ceva!
Recomandarea zilei

Fiind așa foarte „catchy”, dar nu pot să spun că  nu există. Sigur că nu în fiecare zi sau sunt anumite momente când chiar este necesar să ai câteva minute de liniște și nu condamn treaba asta,  cred că fiecare dintre noi o facem. Ai mei au conturile lor pe platformele pe care noi plătim abonament și nu se uită la liber  pe internet să găsească ei orice”, a povestit Andreea Ibacka.

andreea ibacka la piscinaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Ea spune că a învățat să se relaxeze în ce privește curățenie și a realizat că nu are cum să aibă o casă ca în reviste.

L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
Recomandarea zilei

„În ultima vreme am învățat și eu să mă relaxez mai mult în ceea ce privește, ordinea, curățenia și așa mai departe pentru că mi-am dat seama că nu se poate. Decât peste niște ani, probabil, să ai o casă ca pe Instagram. Că 5 minute mai târziu e totul înapoi. Am început să-i implicăm și pe ei mult mai mult în activitățile casnice.

Poate că așa vom controla și limita mai mult haosul pe care ei îl produc pentru că știu că există consecințe  și tot ei vor strânge. Și, pe măsură ce cresc, vreau să-i responsabilizez din ce în ce mai mult în activitățile cu animalele de companie.

Citește și: Cabral și Andreea Ibacka, implicați într-un accident rutier. Actrița a fost transportată la spital

Să o învăț pe fata mea, chiar mi-a cerut vara asta să gătească și ea mici chestii. A fost foarte încântată, mi-aduc aminte de noi, că la șapte ani îmi făceam singură ouă ochiuri, aprindeam aragazul. Acum tindem să-i protejăm mult mai mult”, spune Andreea Ibacka pentru Click.

Andreea Ibacka le face programul copiilor într-un Excel

Cât despre programul copiilor, vedeta a găsit o soluție perfectă pentru familiei ei. A făcut un Excel pe zile și ore trimis către toată familia, în acest fel știe toată lumea care este programul copiilor și al adulților. 

Citește și: Motivul pentru care Cabral și Andreea Ibacka au bambuși în fiecare colț al casei: „El insistă”. Cum și-a transformat cuplul casa în „acasă” / VIDEO

„Eu am un Excel pe zile și pe ore și e trimis programul, master planul de la care sigur că avem uneori excepții, derogări când chiar se întâmplă să aibă soțul eveniment sau eu vreun eveniment și se mai schimbă master planul dar avem acest Excel pe zile și pe ore trimis către toată familia și fiecare știe, deci mama știe că ea o duce la înot, că eu o iau de la înot, că ea o duce la engleză, că soacra mea o ia de la engleză, totul este fix pentru că altfel ne-am încurca”, a mai spus Andreea Ibacka.

Cele mai vândute colecții!
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
James Bond - Aston Martin Collection (V12 Vanquish, DB5, DBS) James Bond - Aston Martin Collection (V12 Vanquish, DB5, DBS) 290 RON Cumpără acum
James Bond 007 - Q Glider (No Time to Die) James Bond 007 - Q Glider (No Time to Die) 349 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Gafa pe care Trump a făcut-o la întâlnirea cu Kate Middleton. Moment stânjenitor pentru soția sa, Melania
Gafa pe care Trump a făcut-o la întâlnirea cu Kate Middleton. Moment stânjenitor pentru soția sa, Melania
Fanatik
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
GSP.ro
O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu » Conducea Audi-ul lovit de actor. A jucat pentru România în BJK Cup
O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu » Conducea Audi-ul lovit de actor. A jucat pentru România în BJK Cup
Click.ro
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
TV Mania
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Citește și...
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
Melania Trump a arătat prea mult la dineul regal! Rochia decoltată a fost intens dezbătută. Lecţia pe care i-a dat-o Kate
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Avion nevoit să zboare în cerc. Controlorul de trafic dormea
Cum arată Betty Cea Urâtă la 52 de ani. Cu ce se ocupă acum actrița Ana Maria Orozco
Dulceață de ardei iuți, rețeta Gabrielei Cristea. Vedeta a dezvăluit cum prepară cea mai apreciată dulceață a sa
Gabi Tamaș și Dan Alexa, implicați într-un accident la Asia Express: „N-a mai găsit frâna și s-a lovit la cap”
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Adela Popescu revine la TV. Vedeta a semnat fără să stea pe gânduri. Unde o vom vedea: Am răspuns fără discuții: da!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum arată Betty Cea Urâtă la 52 de ani. Cu ce se ocupă acum actrița Ana Maria Orozco
Cum arată Betty Cea Urâtă la 52 de ani. Cu ce se ocupă acum actrița Ana Maria Orozco
Dulceață de ardei iuți, rețeta Gabrielei Cristea. Vedeta a dezvăluit cum prepară cea mai apreciată dulceață a sa
Dulceață de ardei iuți, rețeta Gabrielei Cristea. Vedeta a dezvăluit cum prepară cea mai apreciată dulceață a sa
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Suma uriașă pe care o plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru școala privată a copiilor. Eva și David sunt elevi model
Suma uriașă pe care o plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru școala privată a copiilor. Eva și David sunt elevi model
Acasă la Elena Lasconi. Primărița s-a pus pe grădinărit! Imagini din curtea superbă de la Câmpulung! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Acasă la Elena Lasconi. Primărița s-a pus pe grădinărit! Imagini din curtea superbă de la Câmpulung! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Elle
Bella Hadid și-a îngrijorat fanii cu imagini din spital, conectată la perfuzii. Vedeta a vorbit în trecut despre lupta cu boala Lyme: „Îmi pare rău că dispar...”
Bella Hadid și-a îngrijorat fanii cu imagini din spital, conectată la perfuzii. Vedeta a vorbit în trecut despre lupta cu boala Lyme: „Îmi pare rău că dispar...”
Surpriză! O faimoasă artistă este ÎNSĂRCINATĂ, la câteva luni după ce a început o nouă relație. Vedeta va deveni mamă pentru a patra oară: „Sunt entuziasmată.” VIDEO
Surpriză! O faimoasă artistă este ÎNSĂRCINATĂ, la câteva luni după ce a început o nouă relație. Vedeta va deveni mamă pentru a patra oară: „Sunt entuziasmată.” VIDEO
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
DailyBusiness.ro
Cum putem evita o nouă explozie a prețurilor la energie. Anunțul de ultimă oră făcut de ministru
Cum putem evita o nouă explozie a prețurilor la energie. Anunțul de ultimă oră făcut de ministru
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan în 2023
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan în 2023
A1.ro
Portul românesc, din nou copiat de o casă de modă celebră: „Foarte similari, din multe puncte de vedere”
Portul românesc, din nou copiat de o casă de modă celebră: „Foarte similari, din multe puncte de vedere”
Gabi Tamaș și Dan Alexa, implicați într-un accident la Asia Express: „N-a mai găsit frâna și s-a lovit la cap”
Gabi Tamaș și Dan Alexa, implicați într-un accident la Asia Express: „N-a mai găsit frâna și s-a lovit la cap”
Teodora Pană, acuzată că a încercat să fure dintr-un hypermarket. Cum se apără cântăreața de muzică populară: „Cei mai mari hoți”
Teodora Pană, acuzată că a încercat să fure dintr-un hypermarket. Cum se apără cântăreața de muzică populară: „Cei mai mari hoți”
Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină. Se execută pedeapsa cea mai mare...”
Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină. Se execută pedeapsa cea mai mare...”
Gina Pistol, într-o rochie de lux la nunta lui Șerban Cazan. Ținuta vedetei a atras toate privirile
Gina Pistol, într-o rochie de lux la nunta lui Șerban Cazan. Ținuta vedetei a atras toate privirile
Observator News
Boxerul Jesus Mercato, găsit mort la 21 de ani. Pugilistul era înfăşurat într-o pătură şi legat cu scoch
Boxerul Jesus Mercato, găsit mort la 21 de ani. Pugilistul era înfăşurat într-o pătură şi legat cu scoch
Libertatea pentru Femei
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Adio, varice: rețeta care stimulează circulația sângelui și reduce vizibilitatea venelor varicoase
Adio, varice: rețeta care stimulează circulația sângelui și reduce vizibilitatea venelor varicoase
Litoralul românesc și-a menținut competitivitatea în sezonul estival 2025
Litoralul românesc și-a menținut competitivitatea în sezonul estival 2025
Pastila ieftină din fiecare casă care ar putea combate cancerul de colon
Pastila ieftină din fiecare casă care ar putea combate cancerul de colon
Acest fruct este plin de pesticide. Autoritățile au emis o alertă alimentară
Acest fruct este plin de pesticide. Autoritățile au emis o alertă alimentară
TV Mania
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Cum arată casa în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță. Ce modificări au făcut recent vilei de un milion de auro
Cum arată casa în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță. Ce modificări au făcut recent vilei de un milion de auro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton