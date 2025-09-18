Cum își ține Andreea Ibacka familia organizată: „Am un tabel pe zile și ore și e trimis programul”

Andreea Ibacka este o femeie împlinită pe toate planurile. Vedeta este căsătorită cu Cabral și împreună au doi copii în vârstă de 7 și 4 ani. Pentru că viața de familie nu e ușoară, actrița a găsit o metodă de a își organiza mai bine soțul și copiii. Iată cu ce idee a venit vedeta.

Cum se descurcă Andreea Ibacka în rolul de mamă

Andreea Ibacka a povestit despre viața de familie și despre cum face față provocărilor de a fi mamă. Ea a vorbit despre cum copiii ei au timp limitat pe care îl petrec pe ecrane.

”Desigur că ei la 4 și 7 ani nu au device-urile lor, dar au un timp limitat în fața ecranelor. Încerc să controlez foarte strict conținutul pe care îl vizionează, adică, în general ei nu se uită la reel-uri, la TikTok-uri, care, cred că dau și o adicție crescută.

Citește și: Andreea Ibacka, primele declarații despre accidentul în care a fost implicată: „Am zburat de pe motor”

Fiind așa foarte „catchy”, dar nu pot să spun că nu există. Sigur că nu în fiecare zi sau sunt anumite momente când chiar este necesar să ai câteva minute de liniște și nu condamn treaba asta, cred că fiecare dintre noi o facem. Ai mei au conturile lor pe platformele pe care noi plătim abonament și nu se uită la liber pe internet să găsească ei orice”, a povestit Andreea Ibacka.

Ea spune că a învățat să se relaxeze în ce privește curățenie și a realizat că nu are cum să aibă o casă ca în reviste.

„În ultima vreme am învățat și eu să mă relaxez mai mult în ceea ce privește, ordinea, curățenia și așa mai departe pentru că mi-am dat seama că nu se poate. Decât peste niște ani, probabil, să ai o casă ca pe Instagram. Că 5 minute mai târziu e totul înapoi. Am început să-i implicăm și pe ei mult mai mult în activitățile casnice.

Poate că așa vom controla și limita mai mult haosul pe care ei îl produc pentru că știu că există consecințe și tot ei vor strânge. Și, pe măsură ce cresc, vreau să-i responsabilizez din ce în ce mai mult în activitățile cu animalele de companie.

Citește și: Cabral și Andreea Ibacka, implicați într-un accident rutier. Actrița a fost transportată la spital

Să o învăț pe fata mea, chiar mi-a cerut vara asta să gătească și ea mici chestii. A fost foarte încântată, mi-aduc aminte de noi, că la șapte ani îmi făceam singură ouă ochiuri, aprindeam aragazul. Acum tindem să-i protejăm mult mai mult”, spune Andreea Ibacka pentru Click.

Andreea Ibacka le face programul copiilor într-un Excel

Cât despre programul copiilor, vedeta a găsit o soluție perfectă pentru familiei ei. A făcut un Excel pe zile și ore trimis către toată familia, în acest fel știe toată lumea care este programul copiilor și al adulților.

Citește și: Motivul pentru care Cabral și Andreea Ibacka au bambuși în fiecare colț al casei: „El insistă”. Cum și-a transformat cuplul casa în „acasă” / VIDEO

„Eu am un Excel pe zile și pe ore și e trimis programul, master planul de la care sigur că avem uneori excepții, derogări când chiar se întâmplă să aibă soțul eveniment sau eu vreun eveniment și se mai schimbă master planul dar avem acest Excel pe zile și pe ore trimis către toată familia și fiecare știe, deci mama știe că ea o duce la înot, că eu o iau de la înot, că ea o duce la engleză, că soacra mea o ia de la engleză, totul este fix pentru că altfel ne-am încurca”, a mai spus Andreea Ibacka.

Urmărește-ne pe Google News