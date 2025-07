Andreea Ibacka, primele declarații despre accidentul în care a fost implicată: „Am zburat de pe motor”

Andreea Ibacka și soțul ei, Cabral Ibacka, au fost implicați, săptămâna trecută, într-un accident rutier. Cei doi călătoreau cu motorul în centrul Bucureștiului, când o mașină care nu a fost atentă la schimbarea benzii de mers, i-a acroșat. Actrița a ajuns la spital, iar acum are mâna în ghips. Cu toate acestea, spune că este norocoasă că nu a pățit ceva mai rău.

Andreea Ibacka, primele declarații despre accident

Săptămâna trecută, Cabral și Andreea Ibacka au trecut prin momente cumplite, după ce au fost loviți, în timp ce călătoreau co motorul prezentatorului tv, de o mașină. Accidentul s-a petrecut la intersecția dintre Bulevardul Nicolae Bălcescu și strada C.A. Rosetti din Capitală.

Actrița a fost transportată la spital, iar acum se află în continuare cu mâna în ghips. Dacă până acum a ales să nu vorbească public despre accident, actrița a hotărât că este timpul să abordeze subiectul pe rețelele sociale, fiind recunoscătoare că accidentul nu a avut un sfârșit mai tragic.

„Cu mâna în ghips și câteva contuzii… TOT EU: fragilă, vulnerabilă, răvășită, dar recunoscătoare, puternică, cu o stea norocoasă și un înger păzitor. În centrul Bucureștiului, joia trecută am trecut printr-un accident serios de motocicletă. Deși ne deplasam regulamentar. Eu am zburat de pe motor la câțiva metri de la impact. Am plecat pentru prima oară în viață cu ambulanța. Conștientă, dar imobilizată complet, conform procedurilor”, a povestit Andreea Ibacka pe Instagram.

„Am o fractură la cotul stâng, fără deplasare. Nu necesită operație, doar ghips pentru 10 zile. Deja au trecut 6. Primul meu os rupt. Și, totuși, scriu acest text și zâmbesc. Fiindcă putea să fie mult mai rău și nu a fost. Fiindcă Dumnezeu a fost alături de mine și de familia mea”, a încheiat actrița.

Cum s-a produs accidentul rutier în care au fost implicați soții Ibacka

Potrivit informațiilor, accidentul a avut loc în jurul ore 13:00, în momentul în care un conducător auto, care se deplasa dinspre Piața Universității către Piața Romană a intrat în coliziune cu motorul care se deplasa regulamentar pe banda 1, în aceeași direcție de mers.

La volanul autovehiculului se afla un bărbat de 71 de ani, care nu s-ar fi asigurat la schimbarea liniei de mers, acroșându-i pe Cabral și Andreea Ibacka.

Actrița a avut nevoie de ajutor medical, aceasta fiind transportată cu ambulanța la SPitalul Floreasca.

„La data de 17 iulie a.c., în jurul orei 13:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc la intersecția dintre Bd. Nicolae Bălcescu-Str. C.A. Rosetti. Conducătorul unui autovehicul care se deplasa pe Bd. Nicolae Bălcescu dinspre Piața Universității către Piața Romană a intrat în coliziune cu o motocicletă care circula pe banda I a Bd-ului. Nicolae Bălcescu, în aceeași direcție. În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea pasagerului aflat pe motocicletă, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri”, se arată în comunicatul Brigăzii Rutiere transmis la cererea publicației Fanatik.

