Gina Pistol, într-o rochie de lux la nunta lui Șerban Cazan. Ținuta vedetei a atras toate privirile

Gina Pistol (44 ani) și Smiley (42 ani) au participat la nunta lui Șerban Cazan cu iubita lui, Andreea Ilie. Prezentatoarea de la Pro TV a atras toate privirile cu ținuta ei, alegând pentru această ocazie o rochie de la un brand de lux.
Rochia aleasă de Gina Pistol pentru nunta lui Șerban Cazan face parte din colecțiile brandului de lux SEE BY CHLOÉ și are un preț de 485 lire sterline (aproximativ 2.800 lei), potrivit Libertatea.
Pe de altă parte, Smiley a optat pentru o ținută mai relaxată. Artistul a combinat o cămașă bleu cu detalii speciale cu o pereche de pantaloni negri lejeri. Acesta și-a accesorizat ținuta cu bretele negre cu buline albe, precum și cu o pereche de pantofi sport, rămânând fidel look-ului său nonconformist.
Șerban Cazan este un producător și compozitor român de renume internațional, activ în industria muzicală de peste 15 ani. A început cariera în studiourile HaHaHa Production, alături de Smiley, și a devenit un membru esențial al echipei creative.
În anul 2021, acesta și-a extins influența globală prin colaborarea cu RomDrops, un proiect internațional în parteneriat cu Milk & Honey și Oak Felder.
Cazan a colaborat și cu artiști precum Rita Ora și Fatboy Slim pentru piesa „Praise You”, James Carter și Ofenbach pentru „Can’t Forget You”, și a contribuit la albumul recent al lui Rag’n’Bone Man, care include șase dintre piesele sale.
De asemenea, Șerban Cazan a semnat producția piesei „What Do You Believe In” de la Rag’n’Bone Man, care a fost desemnată „piesa săptămânii” pe BBC Radio 2 și „cea mai tare piesă” pe BBC Radio 1.
Șerban Cazan a cerut-o de soție pe iubita lui, Andreea Ilie, în luna martie a acestui an, iar acum cei doi au devenit soț și soție, evenimentul având loc într-un cadru intim.
Cererea în căsătorie a avut loc într-un restaurant, unde Șerban Cazan și-a așteptat iubita nu doar cu inelul de logodnă, ci și cu un buchet uriaș de flori, fiind înconjurat de prieteni, printre care și Smiley și Gina Pistol.
