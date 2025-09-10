Ce pasiune scumpă are Gina Pistol și cât de mult investește în ea: „Am ce să las copilului meu, și nepoților, și strănepoților”

Gina Pistol are o pasiune despre care nu multă lume știe. Vedeta este o femeie împlinită pe toate planurile, iar acum se bucură de un echilibru între carieră și viața de familie, fără să uite de ea, ca femeie. Pentru că muncește din greu, vedeta își permite să își facă și mici plăceri, din când în când.

În ce investește Gina Pistol bani

Prezentatoarea MasterChef este pasionat de bijuterii. Mai mult, ea nu pleacă niciodată de acasă fără inelele sale.

Blondina a povestit că încă de când era copil își confecționa singură bijuteriile și și-a promis că atunci când va fi mare, îți va cumpăra tot ce vrea.

Citește și: Cu ce rețetă l-a cucerit Gina Pistol pe Smiley și cum s-a schimbat relația lor după apariția lui Josephine: „L-am atras în capcană” / Exclusiv

„De când eram mică și săracă. Îmi confecționam singură bijuteriile, adică dintr-o mărgea și un bold căruia îi tăiam vârful și așa îmi făceam un cercel. Și eram fascinată de mică de tot ce strălucește. Am zis că eu când o să fiu mare, o să câștig bani și o să îmi cumpăr tot ce vreau eu”, a mărturisit Gina Pistol.

Relația Ginei Pistol cu bijuteriile

Vedeta a spus că și-a cumpărat prima bijuterie la 17 ani, după ce a luat primul salariu. Și-a achiziționat un inel de argint.

„Nu am, am fost copil sărac. Țin minte că am găsit o pungă cu bănuți de argint și mă jucam de-a comoara pe la țară și i-am îngropat și nu mai știam unde i-am îngropat. La un moment dat i-am găsit și acum am un ban de argint de la mama, cum ar veni. Mi-aș fi dorit să moștenesc de la vreo bunică, nu știu, vreun inel cu o poveste frumoasă în spate sau cu piatră valoroasă, dar se pare că eu o să fiu cea care va lăsa strănepoților mei bijuterii cu valoare și cu poveste”, a spus Gina Pistol pentru Cancan.ro.

Cât despre bijuteriile primite de la soțul ei, Gina Pistol a spus că prima bijuterie a fost inelul de logodnă.

Citește și: Ce activități de cuplu au Gina Pistol și Smiley: „Îmi e dor așa să mai petrec și eu timp cu bărbatul meu”

Mai mult, a spus, ea, există bijuterii pe care le-a licitat și le-a obținut.

„Sunt bijuterii pe care eu mi le-am dorit și le-am licitat până le-am obținut. Sunt bijuterii la fel pe care mi le doream, că îmi plăceau, mi-aș fi dorit să facă parte din cutia mea cu valori și le-am obținut. Inelul de logodă pe care l-am primit de la Andrei, verigheta bineînțeles și restul mi le cumpăr singură”, a spus vedeta.

Cea mai scumpă bijuterie pe care și-a cumpărat-o a fost una cu diamante.

„De aceea am zis: am ce să las copilului meu și nepoților și strănepoților. Fără să-mi dau seama, la început preferam să-mi strâng bani și să-mi cumpăr ceva valoros, dar mi se păre că este și o investiție bună”, a continuat prezentatoarea.

Urmărește-ne pe Google News