Gina Pistol, secretele unui ten impecabil la 45 de ani: „Am avut probleme mari”

Gina Pistol (45 ani) a dezvăluit secretele sale pentru a avea un ten luminos și curat. Vedeta a luptat ani la rând cu acneea severă, dar acum a descoperit cum să își mențină pielea fermă.

La 45 de ani, Gina Pistol uimește cu un ten impecabil, deși în trecut s-a confruntat cu o acnee severă. În emisiunea sa „Today with Gina”, vedeta a împărtășit detalii despre rutina sa de îngrijire și lecțiile învățate în timp.

Puțini știu că vedeta s-a confruntat cu un episod dificil în tinerețe, când un machiaj realizat pentru o reclamă i-a provocat o infecție severă cu stafilococ.

„Băi, am avut probleme mari cu tenul pentru că, la 20 de ani, am luat un stafilococ în urma unui machiaj pentru o reclamă. De atunci, m-am luptat cu acest stafilococ foarte mult timp, până când un medic m-a trimis să-mi fac o analiză a secreției din coșuri. În urma acestei analize, am descoperit că stafilococul pe care îl aveam era imun la toate antibioticele pe care le încercasem până atunci”, a mărturisit Gina Pistol, subliniind cât de esențială este intervenția unui specialist în astfel de cazuri.

Rolul dietei în frumusețea pielii

Pentru Gina Pistol, alimentația joacă un rol crucial în menținerea unui ten sănătos. Ea atrage atenția asupra importanței evitării anumitor alimente care pot agrava problemele dermatologice.

„Este foarte important să evitați anumite alimente și excitanți precum ciocolată, mâncăruri picante, zahăr și lactate. Sunt oameni care reacționează astfel, iar acneea poate deveni mai accentuată după consumul de lactate. Astăzi, cel mai important este să găsiți un medic dermatolog bun și să faceți o curățare profesională înainte să apară problemele”, a explicat vedeta în cadrul emisiunii sale.

După ce a depășit problemele cauzate de acnee, Gina a investit în dispozitive moderne pentru îngrijirea tenului. Ea a menționat trei gadgeturi esențiale pe care le folosește pentru a-și menține pielea fermă și sănătoasă:

O mască cu lumină LED roșie și infraroșu, care se aplică pe față și ajută la producția de colagen

Un dispozitiv cu laser rece, care stimulează producția de colagen și fermitatea pielii

Un device micuț, care are efect de lifting și folosește microcurenți pentru a tonifia pielea

