Gabriela Cristea, șocată de cultura din America. Ce descoperire a făcut la un restaurant: „Zici că e spălătură de ciorapi”

Gabriela Cristea se află în vacanță cu Tavi Clonda și cele două fetițe în America. Ea îi ține la curent pe următorii ei cu tot ce face, indiferent că sunt lucruri pozitive sau nu. O experiență mai puțin plăcută a trăit-o la micul dejun, unde un lucru a șocat-o pe fosta prezentatoare tv.

Gabriela Cristea, pusă în dificultate de cafeaua americanilor

Fosta prezentatoare Tv și soțul ei, Tavi Clonda, au decis să meargă într-o vacanță mai lungă în America. Cei patru au vizitat mai multe atracții turistice din orașe precum San Francisco sau Las Vegas, iar Gabi Cristea și-a ținut la curent fanii cu tot ce a văzut prin State.

Deși au fost lucruri care au încântat-o, anumite aspecte din cultura americanilor au făcut-o să se întrebe „de ce?”. Este și cazul micului dejun și a cafelei nelimitate pe care americanii o oferă în localurile în care servesc prima masă a zilei.

Americanii beau căni întregi de cafea la micul dejun iar reumplerea lor este gratuită. Totuși, cafea lor nu se compară cu una normală, fiind mult mai diluată și slabă.

„Dacă înțelege cineva tona asta de cafea pe care o pun americanii pe masă la micul dejun să-mi explice și mie. American coffee pare să fie de fapt un ceai din cafea, din care beau câte o carafă fiecare pe zi…da, o carafa. Să-mi scuzați exprimarea, dar pare spălătură de ciorapi. 🤷🏻‍♀️☕️”, a scris Gabriela Cristea pe Facebook.

Totodată, ea le-a mai spus urmăritorilor că e foarte greu să găsești o mâncare normală în America, alta decât prăjeli.

„La capitolul mâncare situația nu e tocmai roz în America; burger, cartofi prăjiți, bacon prăjit, aripioare prăjite, pui prăjit și cam tot ce se mai poate prăjit. Există și mâncare bună, dar costă cam de două ori cât în România.

Aici eram într-un restaurant italian pe galeria de la Venetian Hotel unde am mâncat chiar bine. În vacanță asta ne-am dorit să ajungem și la unul dintre restaurantele lui Gordon Ramsay, dar nu am apucat să facem rezervare. Dată viitoare îl trecem pe lista”, le-a spus prezentatoarea fanilor ei.

Ce i-a plăcut Gabrielei Cristea în America

Vedeta le-a povestit fanilor că i-a plăcut un lucru: burgerul. Americanii se pricep să îi facă, iar vedeta și familia ei s-au bucurat de acest preparat emblematic.

„Nu puteam să plecăm din America fără să încercăm celebrii lor burgeri. Pe drumul către los Angeles, la Calico, am găsit un restaurant de peste 100 de ani în care timpul parcă stătea în loc. Pianul vechi încă mai funcționa, iar în tavan erau cărți de joc proptite cu gloanțe. Am încercat burgerii cu cartofi prăjiți iar berea, apa minerală sau limonadă pentru copii ne-au fost servite din borcan. Ce pot să vă spun cu siguranță este că la burgeri sunt maeștri”, a spus ea.

