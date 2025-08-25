Gabriela Cristea, despre experiența din America: „Am stat cu mâna pe poșetă”

Gabriela Cristea se află în vacanță în America și a povestit pe Facebook despre o experiență mai puțin plăcută. Vedeta a fost să viziteze o atracție turistică populară, însă a mărturisit că nu s-a simțit deloc în siguranță și că a stat toată vizita cu mâna pe geantă, de frică să nu fie jefuită.

Gabriela Cristea, vacanță în America

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat în vacanță alături de cele două fiice ale lor și au împărtășit cu fanii câteva imagini din călătoria lor.

Familia a ales ca destinație San Francisco, unul dintre cele mai populare orașe americane, cunoscut pentru atracțiile turistice și peisajele spectaculoase. Deși s-au bucurat la maximum de acest oraș, o experiență mai neplăcută a făcut-o pe Gabriela Cristea să se îngrijoreze.

Cei patru au fost în vizită la China Town, o destinație de neratat, însă pentru prezentatoarea Tv a fost o experiență neplăcută, pentru că nu s-a simțit în siguranță. Ea a povestit că era multă mizerie, un miros înțepător și că și-a dorit să plece mai repede de acolo.

„Deși nu ne-am propus, am nimerit și în China Town. Lume multă și pestriță, produse pe care nu le-am mai văzut niciodată si voci agitate și gălăgioase care negociau de zor, mizerie multă și un miros înțepător. Recunosc că nu m-am simțit tocmai în largul meu, ba chiar mi-am dorit să plec cât mai repede de acolo si am stat tot drumul cu mâna pe poșeta”, a povestit Gabriela Cristea pe Facebook.

Fanii au reacționat rapid și unii i-au spus că exagerează, în timp ce alți iau fost de acord cu ea.

„Eu trăiesc în America de 30 de ani și nu mi s-au furat niciodată nimic din portofel în China Town. Nu mai exagerați”, a spus cineva.

„Chestie de percepție. Trăind aici de 30 de ani, nu pot spune ca e locul favorit – nu mai au nici produsele pe care le găseam cu mulți ani în urmă, dar nu e să stai cu frica în oase. O experiență care merită trăită. Next…”, i-a scris un alt fan.

Tavi Clonda, primele impresii despre San Francisco

Tavi Clonda a spus că vizita în San Francisco a fost un vis împlinit pentru el. Artistul a povestit ce a făcut alături de familie și se bucură la maxim de experiențele trăite. El a postat mai multe fotografii și este extrem de încântat de vizita în SUA.

„Pentru vacanța asta ne-am propus să fim relaxați și până acum ne-a ieșit destul de bine. Suntem în San Francisco și mai stăm aici și mâine. Azi am bifat câteva dintre locurile semnificative, am râs mult (mai ales noi, adulții) și ne-am bucurat de oraș, dar mai ales ne-am bucurat de noi. Am făcut muuuuulte selfie-uri, doar puține sunt «bune» pentru că ne-am strâmbat mult de râs”, a spus Gabriela Cristea.

