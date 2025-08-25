Gabriela Cristea, despre experiența din America: „Am stat cu mâna pe poșetă”

Gabriela Cristea se află în vacanță în America și a povestit pe Facebook despre o experiență mai puțin plăcută. Vedeta a fost să viziteze o atracție turistică populară, însă a mărturisit că nu s-a simțit deloc în siguranță și că a stat toată vizita cu mâna pe geantă, de frică să nu fie jefuită.
Familia a ales ca destinație San Francisco, unul dintre cele mai populare orașe americane, cunoscut pentru atracțiile turistice și peisajele spectaculoase. Deși s-au bucurat la maximum de acest oraș, o experiență mai neplăcută a făcut-o pe Gabriela Cristea să se îngrijoreze.
Cei patru au fost în vizită la China Town, o destinație de neratat, însă pentru prezentatoarea Tv a fost o experiență neplăcută, pentru că nu s-a simțit în siguranță. Ea a povestit că era multă mizerie, un miros înțepător și că și-a dorit să plece mai repede de acolo.
„Deși nu ne-am propus, am nimerit și în China Town. Lume multă și pestriță, produse pe care nu le-am mai văzut niciodată si voci agitate și gălăgioase care negociau de zor, mizerie multă și un miros înțepător. Recunosc că nu m-am simțit tocmai în largul meu, ba chiar mi-am dorit să plec cât mai repede de acolo si am stat tot drumul cu mâna pe poșeta”, a povestit Gabriela Cristea pe Facebook.
„Eu trăiesc în America de 30 de ani și nu mi s-au furat niciodată nimic din portofel în China Town. Nu mai exagerați”, a spus cineva.
„Chestie de percepție. Trăind aici de 30 de ani, nu pot spune ca e locul favorit – nu mai au nici produsele pe care le găseam cu mulți ani în urmă, dar nu e să stai cu frica în oase. O experiență care merită trăită. Next…”, i-a scris un alt fan.
Tavi Clonda, primele impresii despre San Francisco
Tavi Clonda a spus că vizita în San Francisco a fost un vis împlinit pentru el. Artistul a povestit ce a făcut alături de familie și se bucură la maxim de experiențele trăite. El a postat mai multe fotografii și este extrem de încântat de vizita în SUA.
„Pentru vacanța asta ne-am propus să fim relaxați și până acum ne-a ieșit destul de bine. Suntem în San Francisco și mai stăm aici și mâine. Azi am bifat câteva dintre locurile semnificative, am râs mult (mai ales noi, adulții) și ne-am bucurat de oraș, dar mai ales ne-am bucurat de noi. Am făcut muuuuulte selfie-uri, doar puține sunt «bune» pentru că ne-am strâmbat mult de râs”, a spus Gabriela Cristea.