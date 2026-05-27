Gabriela Cristea, replică pentru cei care au criticat-o pentru că a apelat la Mounjaro ca să slăbească: „Există și reversul medaliei, se mai lasă pielea”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Gabriela Cristea a vorbit despre felul în care a slăbit și nu s-a ferit să spună că a folosit injecții pentru slăbit Mounajro. Vedeta a pierdut aproape 35 de kilograme, iar prietena ei, Cami, peste 60 de kilograme. Ea le-a răspuns celor care au criticat-o pentru felul în care a ales să slăbească.

Gabriela Cristea, despre dezavantajele slăbitului cu Mounjaro

Gabriela Cristea a vorbit despre slăbitul cu ajutorul injecțiilor, dar și despre dezavantajele acestei metode.

Mulți urmăritori au criticat-o și i-au spus că injecțiile Mounjaro au mai multe dezavantaje pe termen lung. Vedeta a reușit să slăbească 35 de kilograme, iar acum a vorbit despre comentariile oamenilor care spun că ar putea avea probleme cu pancreasul sau că pierde masa musculară în proces.

Citește și: Gabriela Cristea, reacție după ce s-a spus că Tavi Clonda ar câștiga mai puțini bani decât ea. Câți bani face soțul ei: „Nu ne mai afectează asta”

„Mai am o controversă de discutat. Că scade masa musculară și ce face pacientul după ce întrerupe. Păi, nu am nevoie de atâția mușchi, că sunt mult mai slabă acum. Deci, înainte când aveam cel mai mult, 180 de kilograme, aveam nevoie de mușchi. Aveam niște gambe de halterofil. Acum nu mai am voie de mușchii ăia, acum am niște picioare decente (…) Nu îmi mai trebuie mușchii ăia”, a spus Cami, prietena Gabrielei Cristea, pe Facebook.

Cami avea 180 de kilograme și a reușit să dea jos peste 60 dintre acestea.

Citește și: Gabriela Cristea, confesiuni dureroase despre cel mai mare regret ca mamă: „Când faci copii la bătrânețe…” Ce temeri are prezentatoarea TV

La rândul ei, Gabriela Cristea a pornit de la 98 de kilograme și a reușit să slăbească în jur de 35 de kilograme.

Probleme cu pielea lăsată

Acum, cele două vor să apeleze la tratamente pentru a scăpa de pielea lăsată în urma slăbitului.

Cele două au vorbit deschis despre dezavantajul pierderii elasticității pielii și au mărturisit că vor să își facă proceduri pentru a rezolva acest aspect.

„Există și reversul medaliei, nu toate lucrurile sunt simple (n.r. că amândurora li s-a lăsat pielea), și inclusiv la mine (…) Cami a slăbit 75, eu aproape 35 și vreau să zic că se mai lasă (…) Ideea este că sunt lucruri care nu sunt și minunate, că se mai lasă pielea, dar sunt tratamente. Noi am vrut să slăbim pentru sănătate (…), dar dacă ne-ar fi sfătuit pe noi din timp poate nu s-ar fi lăsat”, a spus Gabriela Cristea.

Tratamentul cu injecții Mounjaro este extrem de popular printre vedete și este o metodă eficientă de pierdere în greutate. Injecțiile au fost create, inițial, pentru persoanele diabetice, însă s-au dovedit a fi eficiente în lupta cu obezitatea, iar acum sunt folosite pe scară largă pentru slăbit.

Urmărește-ne pe Google News