Gabriela Cristea, apariție rară în costum de baie. Cum s-a fotografiat în piscina din curtea casei sale. Rareori se afișează așa

Gabriela Cristea se afișează deseori în costum de baie în mediul online, însă rareori în întregime, preferând selfie-urile. De această dată, însă, fosta prezentatoare TV s-a fotografiat din cap până în picioare în costum de baie, în piscina din curtea casei sale.

Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie

După o vacanță pe litoral în Bulgaria, Gabriela Cristea (50 de ani) și soțul ei, Tavi Clonda (45 de ani), se bucură de ultimele zile de vară în confortul propriei case, dotată cu piscină cu apă sărată. Cuplul a investit 20.000 de euro în construcția acesteia.

„Apa, esența vieții! Astăzi sărbătorim Ziua Marinei și îi aniversăm pe cei care poartă numele sfintei Marii”, a scris Gabriela Cristea în mediul online, în dreptul unei imagini cu ea în costum de baie verde, în piscina personală.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda locuiesc într-o vilă cu două etaje și o curte generoasă, în Corbeanca. Gabriela și Tavi au proiectat locuința și au început construcția acesteia înainte de a se căsători, în anul 2015. La acea vreme, casa valora în jur de 200.000 de euro.

Gabriela Cristea are piscină cu apă sărată în curtea casei

Pe lângă un interior spațios și confortabil, Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pot lăudat cu un mic paradis în curtea personală, dotată cu o piscină cu apă sărată.

„Este electroliza. Îți face clor din sare și îți face și PH-ul. Pui sare la început, vreo 8 saci. Apa e sărată, nu cât apa mării, dar… E plăcut și exact cum trebuie. Apa de mare, apa cu sare, le face foarte bine fetițelor. Noi am făcut-o anul trecut la gri, groapa, turnat, țevi”, a explicat Gabriela în 2022, în emisiunea „Xtra Night Show”.

„A fost o sumă atunci cu reduceri, cu vecini care ne-au ajutat. Depinde foarte mult de accesorii, depinde și ce pui în ea. Peste 20.000 de euro”, a completat Tavi Clonda atunci.

Gabriela Cristea, criticată pentru că ar fi luat în greutate

La începutul acestui an, Gabriela Cristea s-a retras de pe micul ecran pentru a se concentra pe viața de familie și pe afacerile personale. Printre afacerile fostei prezentatoare TV se numără și o cofetărie. În trecut, Gabriela a fost criticată pentru prăjiturile sale, dar și pentru siluetă.

„Ești super frumoasă! Te urmăresc, de fapt, urmăresc întreaga familie, sunteți minunați! Pentru sănătatea ta, cred că ar trebui un regim alimentar. Știu că gătești mult și foarte bine, mai știu că e greu să te abții făcând atâtea bunătăți, îmi lasă și mie gura apă, dar de la o vârstă trebuie să avem puțin grijă de sănătatea noastră. Dacă analizele sunt OK, e în regulă, ești o frumoasă oricum, dar dacă nu, trebuie luate măsuri. Nu vreau să sune a comentariu răutăcios, eu te ador oricum, dar am simțit să punctez sănătatea”, i-a transmis cineva în trecut.

