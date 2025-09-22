Gabriela Cristea, cu fata cea mare la spital. Victoria a suferit un accident în timpul petrecerii de ziua ei: „Recuperarea este de lungă durată”

Gabriela Cristea a trecut prin momente de groază cu fiica ei cea mare, Victoria, care a ajuns de urgență la spital, chiar în timpul petrecerii de ziua sa. Medicii au intervenit rapid, iar acum fetița se află în perioada de recuperare care, potrivit fostei prezentatoare tv, este de lungă durată.

Gabriela Cristea, de urgență cu Victoria la spital

Trebuiaq să fie o zi plină de râsete, cadouri și oameni dragi, însă aniversarea Victoriei s-a sfârșit brusc, în momentul în care fiica Gabrielei Cristea a căzut de pe tobogan. În urma căzăturii, fetița și-a fracturat mâna, astfel că medicii au fost nevoiți să intervină de urgență.

„Pe principiul “de la bal la spital”, asa am pățit și la ziua Victoriei. După o petrecere de pomină, Victoria a căzut din tobogan și și-a fracturat mâna. Așa că am lăsat petrecerea și toți invitații și am plecat la spital. După o radiografie am fost internate pentru o intervenție care trebuia să se desfășoară cât mai repede. Duminică la 07:30 a intrat în sală și sub anestezie generală, medicii au repoziționat osul rupt prin mijloace mecanice. Și Slavă Domnului că nu a trebuit să se intervină chirurgical. Bine, recuperarea este de lungă durată și necesită muuuuuultă cumințenie, fără sport și atenție sporită pentru că poate să recidiveze”, a povestit Gabriela Cristea pe pagina sa de Facebook.

Victoria a fost externată

Vedeta a ales să meargă cu fiica sa la spitalul „Grigore Alexandrescu” și a ținut să mulțumească echipei medicale care a avut grijă de fiica sa.

„În altă ordine de idei, vreau să mulțumesc din tot sufletul personalului de la spitalul pentru copii Grigore Alexandrescu, secția de ortopedie pediatrică, care ne-au ajutat să trecem peste această situația. Un mare multumesc echipei conduse de dna dr Cristina Maria Dinu pentru intervenție în grupul operator, precum și dl dr Ioan Fodor. Căldura și răbdarea asistenetelor și infirmierelor au fost neprețuite și le multumim din tot sufletul”, a mai spus Gabriela Cristea.

Luni, dopă două zile petrecute în spital, Gabriela Cristea și Victoria au fost externate și s-au întors acum acasă. Vedeta a făcut publice și două imagini de la spital, realizate după intervenția suferită de fiica sa.

